Pep en Frans klaar met FC Utrecht-aanvaller Taylor Booth: ‘Stank voor dank’

Het was weer een hectisch weekje voor de FC Utrecht-supporters. Afgelopen zaterdag speelden de Domstedelingen in een doelpuntrijke wedstrijd met 3-3 gelijk tegen PEC Zwolle. Pep en Frans zagen dat hun ploeg weer kostbare punten liet liggen, benoemen de pijnpunten van het elftal en geven hun ongezouten mening over het vertrek van vleugelaanvaller Taylor Booth.

“Dit resultaat lag in de lijn der verwachting. FC Utrecht zit helaas in een mindere fase, terwijl PEC Zwolle veel punten pakt”, zo begint Frans. “Vooral in de eerste helft was het allemaal heel mager en bij vlagen wandelden PEC Zwolle-spelers door onze defensie heen. Ron Jans had zichzelf maanden geleden al ingedekt voor deze resultaten door te vertellen dat FC Utrecht nog wel wat plekjes ging zakken. Toch is het enorm zonde dat het team punten verspeelt tegen clubs als Heracles, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle.”

Het resultaat valt de broers dus tegen. Pep zag vooral dat Sébastien Haller wederom niet in vorm kwam. “Het is wonderbaarlijk dat het FC Utrecht niet lukt om een goede spits zoals Haller te gebruiken als een kapstok. Die jongen kan met zijn sterke lichaam zonder moeite een bal aannemen in de dekking, nog een kopje koffie drinken en dan de bal doorspelen. Het probleem is dat hij amper ballen krijgt toegespeeld. Op deze manier wordt hij een dure jongen en loopt hij aan het einde van het seizoen met zijn ziel onder zijn arm de Galgenwaard uit.”

Slechte aanvoer

Voor Frans is dit de bevestiging van een lange termijn probleem waar de club mee te maken heeft. “In het recente verleden hebben alleen Tasos Douvikas en Sam Lammers bewezen structureel doelpunten te kunnen maken. Bas Dost, Moussa Sylla, Isac Lidberg, Noah Ohio, David Min en Anthony Descotte hebben hier amper goals gemaakt. Inmiddels loopt er een man in de punt die vorig jaar de Champions League finale heeft gespeeld. Ook hij kan moeilijk het net vinden. Daarmee is hij toch het levende bewijs dat de spitsen in Utrecht het moeten doen zonder goede aanvoer van medespelers.”

Vliegles voor Booth

Inmiddels is de maand februari begonnen en dat betekent dat de transfermarkt zijn einde nadert. Op de valreep maakte Taylor Booth de overstap naar FC Twente. Pep heeft harde woorden voor die overstap. “Booth is een ongelofelijke jankerd. Deze winter was er interesse vanuit de Verenigde Staten. Er was een ploeg die zes miljoen euro wilde aftikken. Dat wilde meneer niet omdat zijn broertje ook in Nederland voetbalt. Hij heeft keihard een transfer naar directe concurrent FC Twente geforceerd, waardoor FC Utrecht ruim vier miljoen euro misloopt. Booth heeft bij ons alle kansen gehad en zelfs tijdens zijn langdurige blessures heeft de club vertrouwen in hem gehouden. Het is echt stank voor dank dat die jongen uiteindelijk op deze manier vertrekt. Gelukkig gaan we nog op bezoek bij die gasten uit Enschede. Het is te hopen dat iedereen dan op scherp staat. Van dit soort geintjes zijn we in Utrecht niet gediend en het wordt tijd dat Booth een ouderwets vlieglesje krijgt.”