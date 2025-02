Pep en Frans kritisch op FC Utrecht-trainer: ‘Jans bedekt alles met de mantel der liefde’

Het was de rampzaligste week van het huidige voetbalseizoen voor alle FC Utrecht-supporters. Dinsdagavond werd er in de KNVB-Beker verloren van Heracles Almelo (2-0) en afgelopen zondag was Almere City met 0-1 te sterk. Pep en Frans zijn kritisch op trainer Ron Jans, zien de derde plaats uit handen glippen en analyseren het matige veldspel.

“In één week tijd is de kans op winst van de KNVB-Beker en de derde plek vergooit”, zo opent Pep stellig. “FC Utrecht voetbalde alsof het actief was in de zevende klasse van het amateurvoetbal. Het was echt vreselijk om te zien en op deze manier kunnen we de derde plek op ons buik schrijven”.

Ook broer Frans zag twee erbarmelijk slechte wedstrijden. “Nog niet zo lang geleden concludeerden we dat FC Utrecht als beste uit de winterstop was gekomen. Inmiddels verliezen we van twee voetballende laagvliegers. Het is een understatement dat FC Utrecht in een winterdip zit. De werkelijkheid kan schrikbarend snel veranderen.”

Silberbauer tijdperk

De nederlaag van FC Utrecht tegen Almere City was voor de laag geklasseerde Flevolanders de eerste uitzege in de competitie sinds 17 februari 2024. Frans wil benadrukken hoe schrijnend deze nederlaag voor de Domstedelingen is. “Afgelopen zondag is er geen één echte uitgespeelde kans gecreëerd. De spelopvatting deed helaas denken aan de tijd dat Michael Silberbauer hier de trainer was. In de periode dat de Deen hier actief was, liep iedereen als een kip zonder kop over het veld en was het veldspel passieloos, inspiratieloos en energieloos. Al deze termen kunnen ook moeiteloos op de afgelopen twee wedstrijden worden geplakt.”

Paaien en shockeffect

Ron Jans is de afgelopen maanden veel geroemd door de broers. Toch wil Pep nu zijn kritische vraagtekens bij de trainer plaatsen. “Jans heeft hier goede prestaties neergezet, maar na twee kansloze verliespartijen mogen de supporters best wel kritisch zijn. De belangrijkste vraag die we hebben is of Ron Jans wel boos kan worden. In de afgelopen maanden heeft Jans alles en iedereen met de mantel der liefde bedekt. Hij hangt altijd de lieve opa uit en praat iedereen naar zijn mond, maar het effect van deze paaitactiek lijkt op te zijn. Jans moet een keer hard optreden, met zijn vuist op tafel slaan en een shockeffect veroorzaken bij zijn spelers als het niet draait.”

Jans kan rekenen op kritische woorden van de broers. Tot slot wil Frans de trainer dan ook oproepen om veranderingen door te voeren voor aankomend weekend. “We hebben twee wedstrijden op rij een vreemde opstelling voorbij zien komen. Smaakmakers Yoann Cathline en Miguel Rodríguez zijn geblesseerd. Jans is op een zondagochtend wakker geworden en heeft verzonnen om Anthony Descotte (een typische spits) op rechtsbuiten te zetten en Paxten Aaronson (een typische middenvelder) op linksbuiten te zetten. Het is op deze manier niet gek dat topspits Sébastien Haller geen enkele goede voorzet krijgt. Dat moet in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV echt veranderen anders gaan we dit seizoen weer meedoen in die vreselijke play-offs, als we die überhaupt dan nog halen.”