Pep en Frans missen scorend vermogen: ‘Hopelijk gaat Van Seumeren geflopte inschatting van Jordy Zuidam herstellen’

Een punt gewonnen of twee verloren? Dat is het dilemma waar veel FC Utrecht-supporters zondagavond voor stonden. Op de late avond sleepten de Domstedelingen in de slotseconden een gelijkspel uit het vuur tegen Excelsior (2-2). Pep en Frans maken zich zorgen over de aanvallende kwaliteiten, haten zondagavondvoetbal en roepen Tubantia-journalist Leon ten Voorde tot de orde.

“Zondagavondvoetbal is echt niks voor Utrechters”, zo begint Pep stellig. “Er is geen enkele vader die met zijn jonge kinderen zondag om 20.00 uur naar een potje degradatievoetbal komt kijken. Tot overmaat van ramp begon de avond ook nog met een walgelijke lichtshow. Met samengeknepen ogen was te zien dat er naast het veld een aantal EHBO’ers met een defibrillator aanwezig waren. Deze zijn dit weekend vermoedelijk gebruikt om de supporters die een epileptische aanval van het licht kregen weer op te lappen.”

Naast de lichtshow, stoorden de broers zich ook aan het vertoonde spel van hun club. Lange tijd verdedigde Excelsior een voorsprong. Het is volgens Frans tekenend voor de penibele staat van FC Utrecht. “De situatie is inmiddels erg zorgwekkend. Het is schandalig dat FC Utrecht-supporters anno 2023 blij moeten zijn met een gelijkspel in eigen huis tegen een lullig ploegje als Excelsior. Onze club ging pas vechten en strijden toen het op een 0-2 achterstand was gekomen. Er waren zelfs drie frisse wissels nodig om enige vorm van bevlogenheid en geloof in het team te brengen. Er zit dus structureel iets niet goed.”

Lidberg is een shorttracker

Trainer Ron Jans koos deze wedstrijd voor Marouan Azarkan, Taylor Booth en Isac Lidberg in de aanvalslinie. Pep hoopt dat deze samentelling niet snel weer aan de aftrap verschijnt. “Deze aanvallers bakken er helemaal niks van. Azarkan is een teamonwaardige arrogante egoïst. Al zijn acties mislukken en toch weerhoudt hem dat niet om het daarna nog acht keer hopeloos te proberen. Aan de andere kant speelt Booth op de flank. Hij heeft in zijn hele voetballeven alleen een dubbele schaar als schijnbeweging geleerd en komt daarmee nog geen lantaarnpaal voorbij. Als kers op de taart hebben we Lidberg als aanvalsleider. Misschien kan technisch directeur Jordy Zuidam even uitzoeken of hij in Zweden wel is opgeleid tot voetballer. Hij loopt elke week met een ingetapete hand en daarmee lijkt hij eerder op een shorttracker.”

De Domstedelingen beschikken dus over weinig aanvallende creativiteit. FC Utrecht wist in twaalf competitiewedstrijden ook maar elf doelpunten te maken. Frans hoopt daarom dat Jordy Zuidam snel actie gaat ondernemen. “Afgelopen zomer heeft Zuidam veel vertrouwen uitgesproken in Azarkan, Romeny, Lidberg, Seuntjens en Descotte. Het vertrek van Tasos Douvikas en Sander van de Streek was hier volgens Zuidam volledig mee opgevangen. Het blijkt een lachwekkende beslissing. Hopelijk gaat Frans van Seumeren de geflopte inschatting van Zuidam herstellen en trekt hij in de winsterstop alsnog de portemonnee.”

Schoolkrant-journalist Leon ten Voorde

Het gelijkspel tegen Excelsior was afgelopen week niet het enige opvallende nieuws. Na de wedstrijd tegen FC Twente ontstond er veel consternatie over vuurwerkgeluiden, die Utrecht-supporters zouden hebben gemaakt. Tubantia-journalist Leon ten Voorde sprak hier zijn ongenoegen over uit. Pep wil de journalist, als reactie, een tip meegeven. “Ieder jaar als FC Twente op bezoek komt, kunnen hun supporters het niet laten om massaal: “k*nker Utrecht, k*nker Utrecht” te zingen. De vuurwerkgeluiden die FC Utrecht-supporters vorige week hebben gemaakt zijn zeker niet netjes. Het is alleen lachwekkend dat meneer Ten Voorde het als verkapte FC Twente-supporter niet kon laten om selectief verontwaardigd te zijn. Het is als journalist goedkoop om ergens schande van te spreken, terwijl je een eenzijdig verhaaltje ophangt. Misschien kan deze flierefluiter ergens in het oosten van het land een eigen schoolkrantje beginnen.”

Tot slot wil Frans nog even stilstaan bij zijn eigen club. De huidige resultaten gaan hem namelijk niet in de koude kleren zitten. “De komende wedstrijden tegen Sparta, AZ en Go Ahead Eagles gaan loodzwaar worden. Met de winsterstop kan FC Utrecht zomaar op een degradatieplek staan. Iedereen denkt dat het wel even goedkomt, maar dan moeten er in de laatste wedstrijden voor de winterstop echt punten gepakt worden.”