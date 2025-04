Pep en Frans na iconische overwinning op Ajax: ‘Deze gaat voor altijd de boeken in’

Het werd een eerste Paasdag om nooit te vergeten. Zondagmiddag werd in Stadion Galgenwaard aartsrivaal Ajax overtuigend met 4-0 verslagen. Pep en Frans vieren nog steeds feest, benoemen de uitblinkers, maar zijn niet te spreken over het gedrag van spits Sébastien Haller.

“Het was het mooiste Paasweekend in jaren”, zo opent Frans. “De sfeer was geweldig en de intensiteit van de spelers was grandioos. FC Utrecht was zondagmiddag heer en meester in de wedstrijd van het jaar. Tegenstander Ajax had heel erg weinig te vertellen. Deze overwinning gaat voor altijd de boeken in. Daarbij is de hele stad zich aan het klaarmaken om volgend jaar weer Europese wedstrijden te spelen. Dat is toch een heerlijk gevoel.”

Ook Pep genoot van iedere minuut. Hij zag het team optimaal presteren, maar wil er toch enkele namen uitlichten. “Het was duidelijk zichtbaar dat iedereen het belang van deze wedstrijd begreep. Toch waren er vier die echt uitblonken. Mike van der Hoorn heeft de Ajax-spitsen nog steeds in zijn broekzak, Alonzo Engwanda knalde in ieder duel zijn poot erin, Miguel Rodríguez scoorde twee mooie goals en Vasilios Barkas had weer geweldige reddingen in huis. De overwinning was het resultaat van een collectieve topprestatie. Mede daardoor staat deze wedstrijd zonder twijfel in het iconische rijtje met de 6-4 overwinning uit 2011 en de 2-0 overwinning in de halve finale van de beker in 2020.”

Stemmingmakerij

Er heerst dus veel positiviteit omtrent FC Utrecht. Toch was er ook negatieve media-aandacht afgelopen week. “Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de supporters en club een mooie optocht bedacht”, zo vervolgt Pep. “Als één grote groep zouden we vanaf de Krommerijn direct naar het stadion lopen. Eenmaal aangekomen zouden de spelers naar buiten komen, zodat we ze het laatste zetje in de rug konden geven. Helaas heeft een onwetende redacteur van het AD dit feestje voor een deel verpest. Het AD schreef dat de supporters van plan waren om vanaf de Krommerijn een wandeling door de stad te maken richting het stadion. Daardoor ontstond achter de schermen grote paniek bij burgemeester Sharon Dijksma, want die wist niks van deze route. Het gevolg was dat de optocht werd begeleid door ME-busjes en agenten. De optocht kreeg op die manier een onnodige grimmige sfeer. Het is echt belachelijk dat er op deze manier onnodige heisa is ontstaan.”

Hypocriete spits

Naast dit voorval heeft ook Frans nog een kritiekpuntje. Hij zag namelijk dat Haller na zijn doelpunt niet wilde juichen. “Haller had van tevoren al besloten om bij een doelpunt niet te juichen tegen Ajax. Dat deed hij onder het mom van: ‘respect voor een oude club’. Dit is natuurlijk volkomen lulkoek. Toen Haller afgelopen winter werd teruggehaald hing hij een mooi verhaal op dat hij weer thuiskwam in ‘zijn’ Utrecht. Op het moment dat je als spits de wedstrijd van het jaar openbreekt dan giert er toch ontlading en euforie door je lichaam? Dan is het toch niet meer dan logisch om die emoties te delen met de supporters. Gelukkig is dit slechts een smet op een verder prachtige dag.”