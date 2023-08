Pep en Frans nemen afscheid van Michael Silberbauer: ‘Pijnlijk dat een clubman via de achterdeur moet vertrekken’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Drie wedstrijden, nul punten, een zestiende plaats en geen gescoorde doelpunten. Het betekende dinsdag het ontslag van trainer Michael Silberbauer. Pep en Frans blikken terug op het tijdperk Silberbauer, denken dat de problemen bij de club nog lang niet zijn opgelost en hopen dat er eindelijk een gedisciplineerde trainer komt.

“Na de nederlaag tegen PEC Zwolle was er geen weg meer terug”, zo opent Frans. “Silberbauer is 26 wedstrijden de eindverantwoordelijke geweest en heeft gemiddeld 1,4 punt per wedstrijd gepakt. Dat is absoluut niet goed genoeg.” Ook Pep zag het ontslag van de trainer aankomen, terwijl het er aanvankelijk allemaal goed uitzag.

“Iedereen herinnert zich nog de spectaculaire 5-5 tegen AZ en het gelijkspel tegen Feyenoord. Toch kwam de klad erin. Sinds de nederlaag tegen SV Spakenburg straalde de trainer niks meer uit en was het voetbal net zo belabberd als zijn Nederlands. Desondanks is het tijdperk Silberbauer de afbraak van een clubman geworden. Het is pijnlijk dat een clubman via de achterdeur moet vertrekken, maar dat is het risico dat technisch directeur Jordy Zuidam heeft genomen.”

Begrafenisondernemer Jordy Zuidam

Erik ten Hag, Jean-Paul de Jong, Marinus Dijkhuizen, Dick Advocaat, John van den Brom, René Hake, Rick Kruys, Henk Fraser, Aleksandar Ranković en Michael Silberbauer. Ze waren allemaal minimaal één wedstrijd trainer van FC Utrecht onder het bewind van Jordy Zuidam. Frans ziet dan ook dat Zuidam een begrafenisondernemer op het Utrechtse trainerskerkhof is geworden.

“Zuidam heeft in het verleden onverklaarbare keuzes gemaakt. Ook Silberbauer heeft heel erg lang moeten lijden. De laatste wedstrijden van het vorige seizoen waren het aanzien niet waard. Toch ging FC Utrecht door met de Deen en deze zomer bouwde de club, mede met de visie van Silberbauer, aan een nieuw team. Na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen is het dan alsnog over en uit. Het is een onbegrijpelijk beleid en hiervoor moet Zuidam op zijn vingers getikt worden. Zeker nu hij heeft gezegd zelf niet op te stappen.”

Door het zoveelste ontslag van een trainer ligt de technisch directeur momenteel zwaar onder vuur. Pep snapt dat Zuidam de kop van Jut is, maar wil wel een kanttekening plaatsen. “Zuidam heeft de moeilijkste baan van het eredivisievoetbal. Er is ieder seizoen structureel geld tekort en er moet telkens voor meer dan tien miljoen euro worden verkocht. Tegelijkertijd is er bijna geen geld om spelers terug te kopen. Dat betekent dat de belangrijkste spelers vertrekken en er een karrenvracht aan transfervrije spelers voor terug komt. Zuidam heeft de opdracht om geld te generen, die taak voert hij prima uit. Het gevolg van dit beleid is alleen dat FC Utrecht een handelshuis is geworden en niet langer een traditionele volksclub is.”

Rob Penders voor de bus gooien

Inmiddels moet FC Utrecht dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Voor de wedstrijd van aanstaand weekend tegen Feyenoord gaat Rob Penders als interim-trainer voor de groep staan. Pep hoopt niet dat Penders ook de vaste nieuwe trainer gaat worden. “De directie moet op zoek gaan naar een nieuwe ervaren leider. Ook bij een goed resultaat tegen Feyenoord moet Penders hier geen hoofdtrainer worden. Toen John van den Brom vertrok wilden de spelers heel graag dat René Hake het stokje overnam. Iedereen weet wat voor een fiasco dat werd. De directie moet de oren dit keer niet laten hangen naar de spelers. Als Penders voor de lange termijn wordt aangesteld, wordt de volgende trainer voor de bus gegooid en gaan we een vicieuze cirkel in.”

Ook Frans kijkt richting de toekomst. Hij spreekt tot slot zijn hoopvolle verwachtingen uit. “Er moet een gedisciplineerde trainer komen. Deze spelers hebben duidelijke regels en structuur nodig. Er moet iemand komen die moeilijke beslissingen durft te nemen en jongens zoals Jens Toornstra en Nick Viergever naar de tribune verwijst. De supporters willen een man die met jonge jongens aan de slag durft te gaan. Voorlopig wachten we maar wie de twaalfde trainer onder het bewind van Zuidam gaat worden.”