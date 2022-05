Pep en Frans opperen stadionverbod voor René Schuurmans

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Eindelijk was het dan zover. De eerste overwinning onder leiding van interim-trainer Rick Kruys is een feit. In de eigen Galgenwaard werd NEC met moeite verslagen en daardoor is het play-off ticket officieus veiliggesteld. Ondanks de broodnodige overwinning was het niet volop genieten voor Pep en Frans. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er namelijk met scherp geschoten op een cameraman en twijfelde menig supporter of hij niet bij een concert aanwezig was.

“Eindelijk heeft Ricky zijn overwinning binnen”, zo begint Pep. “Toch was het een avond met irritatie. Dat komt niet door het vertoonde spel. De overwinning is dan wel met horten en stoten tot stand gekomen, maar dat maakt op dit moment niet uit. Het was gewoon vreselijk om te zien hoe zanger René Schuurmans voor de wedstrijd op de middenstip zijn goedkope meezinger ‘Laat de zon in je hart’ door het stadion stond te schreeuwen. Het is bijna belachelijk dat zo’n volkszanger voor een vermogen wordt ingehuurd om 20.000 man lastig te vallen met slappe songteksten. Als de aanwezige supporters muziek willen horen hadden ze toch wel een kaartje voor een concert gekocht? Geef van dat geld iedereen lekker een proteïnepannenkoek, probeer René Schuurmans een stadionverbod op te leggen, zorg dat iedereen op zijn stoeltje zit en laat de supporters hun club naar de overwinning schreeuwen. Als de aanwezigen dan alsnog teksten zoals: ‘Ik wil zwemmen in Bacardi lemon’ of ‘laat de zon in je hart’ door een stadion wil schreeuwen zitten ze al een tijdje op de verkeerde plek.”

Hartaanval

Ook Frans was niet aan het meezingen met de Hollandse hits, maar naast de muziek viel hem nog iets anders op. “Na al dat gehos en gezang stond er ook nog een vuurwerkshow op de planning. Op papier altijd een spectaculair idee, maar deze vuurwerkshow zat net zo goed in elkaar als de wedstrijdvoorbereidingen van oud-trainer René Hake. Het stond namelijk allemaal op losse schroeven. Het leek alsof de wedstrijd deze week in het Brabantse Maaskantje werd gespeeld. De ene na de andere enorme vuurbal schoot de lucht in en als klap op de vuurpijl belandde er ook nog een vuurpijl voor de voeten van een cameraman.”

Pep reageert tussendoor. “Wat wel positief was, was dat de wedstrijd in het teken stond van de hartstichting. Het benadrukt nogmaals de maatschappelijke waarde van de club, maar om zo’n cameraman dan ook meteen op te zadelen met een hartaanval gaat wel erg ver.”

We komen in de flow

Deze voorbereidingen op een wedstrijd hoeven niet van de mannen. Ondanks dat het vertoonde spel ook niet om warm van te worden was, is Frans wel weer eens tevreden met wat hij heeft gezien. “De wedstrijd was niet goed en niet slecht, daardoor werd er een beetje op zijn Utrechts gewonnen. Uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. In deze fase van het seizoen is het belangrijkste dat er wordt gewonnen. Het team moet in een goede flow komen en vertrouwen krijgen. Als de jongens volgende week bij PEC Zwolle weer doen wat er verwacht wordt en daarna per ongeluk van AZ winnen ga je met een lekker gevoel richting de play-offs.”

Pep is het hiermee eens en vult verder aan. “Het was allemaal niet hoogstaand, desondanks hebben veel supporters toch genoten. Vooral Quinten Timber was weer ontzettend goed. Die jongen gaat elke week voorop in de strijd, is technisch zeer vaardig en laat anderen beter voetballen. Hij is voor menig supporter de reden om ook in mindere tijden naar het stadion te komen.” Ook Frans geniet volop van de jonge middenvelder. “Hij speelt al lange tijd geweldig. De volgende stap voor de club is om hem voor volgend seizoen te behouden. PSV schijnt een kaper op de kust te zijn, maar als FC Utrecht ooit stappen wil maken, moet er nu al gebouwd worden aan een mooi team. Dit soort unieke jongens moeten behouden worden. Daarbij vertrekken waarschijnlijk ook Van Overeem, Gustafson en Maher definitief bij de club en is Bart Ramselaar een jaar bezig om te revalideren van zijn kruisbandblessure. Timber zal daardoor moeten blijven om volgend jaar überhaupt genoeg middenvelders op te stellen.”

Bal in de gracht

Van de speler die de meeste indruk maakt verleggen de mannen het gesprek naar de speler die de minste indruk maakt dit seizoen. Ook deze week maakte centrale verdediger Mike van der Hoorn een zwakke indruk op Frans. “Het is al te vaak gezegd, maar Van der Hoorn brengt totaal niet wat er van hem wordt verwacht dit seizoen. Afgelopen vrijdag sloeg hij echt de spijker op de kop. Als de wedstrijd af is gelopen, is het gebruikelijk dat de spelers nog even een ereronde door het stadion lopen om de fans te bedanken. Daarbij worden er ook traditiegetrouw een paar FC Utrecht-ballen het publiek in geschoten die supporters mee naar huis mogen nemen. Van der Hoorn kwam met zijn trap alleen niet verder dan de lege loopgracht van het stadion. Het zegt alles over het seizoen van die jongen.”

Pep reageert tot slot nog. “Er zijn maar weinig spelers op te noemen die dit seizoen langdurig het verschil maken. Desondanks wordt iedere Utrechter wel steeds positiever. Het is nu zaak om de goede lijn van deze week door te trekken en de play-offs te winnen. Als we aan het einde van het seizoen een Europees ticket bemachtigen hoor je niemand meer klagen over het vertoonde spel van dit seizoen.”