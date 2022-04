Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Als iemand de club verder kan helpen is het Henk Fraser wel’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een rumoerige week voor iedereen die FC Utrecht een warm hart toedraagt. Afgelopen zaterdag werd thuis tegen degradatiekandidaat Fortuna Sittard slechts één punt behaald. Daarmee lijkt het seizoen af te stevenen op een catastrofe. Tegelijkertijd werd vol trots en blijdschap de nieuwe trainer voor volgens seizoen gepresenteerd en is het onzeker hoeveel supporters nog meekunnen naar uitwedstrijden.

“Het was een afschuwelijke zaterdag. We zaten in het stadion totdat mijn zoon rond zes uur ziek werd. We hebben hem naar huis gebracht, maar wisten niet dat de rest van de supporters vervolgens om negen uur ook allemaal ziek naar huis zouden gaan’’, zo begint Pep. “Hake heeft het slecht gedaan en is terecht ontslagen, maar er blijkt nu wel dat er ook iets niet goed zit in de selectie. De wil om te strijden ontbreekt en als het even niet mee zit, sluipt er ongeloof in de koppies van de spelers.’’

Frans vult deze uitspraken verder aan. “Op dit moment heb je echt niks te zoeken in de play-offs. Na het maken van de eerste goal stagneert het qua doelpunten en wordt er niet doorgedrukt. Daarnaast gaat deze trainer dan ook nog de nare trekjes van Hake overnemen. Ricky Kruys is een clubman, maar begint ook opeens zijn beste spelers te wisselen.’’ Pep is het eens met zijn broer en reageert. “Niemand snapt de reden van de wissels. Je haalt je beste spelers er toch alleen af als je 3-0 voor staat? Je mag inmiddels toch wel verwachten dat de onbetwiste basisspelers richting het einde van het seizoen hele wedstrijden kunnen spelen. Die moeten echt topfit zijn om af te maken waar je het hele seizoen voor hebt gespeeld.’’

Het handelen van Zuidam

De mannen zijn teleurgesteld in het vertoonde spel. Pep wil dan ook een oproep aan Jordy Zuidam doen. “Dit team mist onoverwinnelijkheid en het kan de tegenstander gewoon niet de wil opleggen. Het resultaat is daardoor te vaak dat de supporters naar pure ellende zitten te kijken. Er mist een winnaarsmentaliteit en het ontbreekt aan gifkikkers die af en toe eens iemand over de reclameborden trappen. Het wordt nu tijd dat Zuidam gaat handelen. De bezem moet door de selectie. Jongens zoals Janssen, Maher, Gustafson, Van Overeem en Van der Streek zullen waarschijnlijk vertrekken. Het is nu aan onze technisch directeur om een gevarieerdere selectiesamenstelling te maken waar volgend jaar eens overwinningen mee geboekt kunnen worden.’’

Henk Fraser

Ondanks het pijnlijke puntverlies van afgelopen weekend was er ook nog goed nieuws omtrent FC Utrecht deze week. De club heeft in Henk Fraser namelijk een nieuwe trainer gevonden voor het nieuwe seizoen. Pep is erg blij met de aanstelling van de huidige Sparta trainer “Fraser is een goede keuze van de club. Bij alle clubs waar hij heeft gezeten heeft hij prima werk geleverd. Hij heeft zelfs met Vitesse de beker gewonnen. Een prijs winnen in Nederland zonder bij een topclub te werken is bijzonder knap. Daarbij komt kijken dat hij ook een oud-speler van de club is. Hij kent de club en weet dat de supporters voetbal willen zien waarmee ze zich mee kunnen identificeren. Als iemand de club verder kan helpen is het Fraser wel.’’

Ook Frans is blij dat FC Utrecht een nieuwe trainer heeft gevonden, maar plaatst wel zijn vraagtekens bij de aanstelling van deze specifieke trainer. “Fraser is een sympathieke man en ongetwijfeld een goede kerel. Toch voelt het gek dat we blij moeten zijn met een trainer die dit seizoen met zijn team in de onderste regionen van de competitie speelt. De top drie ambitie hangt nog steeds om de club heen. Als je daadwerkelijk die stappen wil maken, moet je ook een trainer zoeken die daarbij past. Al kan je het ook positief beschouwen. Als de club de lijn van dit seizoen ook komend jaar doorzet, stevenen we af op degradatie. In dat geval hebben we alvast een trainer binnengehaald die verstand heeft van degradatievoetbal.’’

Pep is het hier niet mee eens en wil nog even dieper doorgaan op de aanstelling. “De keuze voor Fraser is op alle vlakken de beste. Het kan zelfs op bestuurlijk niveau gaan leiden tot ontwikkeling van de club. De hele club zit vol met vriendjes van elkaar. Silberbauer, Broerse, Keller, Postma, Van den Brink en Zuidam kennen elkaar al jaren, want ze hebben met elkaar in het eerste gespeeld. Die gaan natuurlijk nooit de boel op scherp kunnen zetten. Met een onafhankelijk nieuwe jongen als Fraser kan die ontwikkeling er wellicht wel eens komen.’’

Geen uitwedstrijden meer

Al met al was het dus een rumoerige week voor FC Utrecht. Desondanks willen de mannen nog een probleem binnen de club aankaarten. Er zijn slechts drie supportersbussen beschikbaar voor de uitwedstrijd met Feyenoord. Pep vindt dat een behoorlijk probleem. “In het verleden zijn er blijkbaar te veel bussen gesloopt en daarom wil het huidige bedrijf het vervoer niet meer doen. De supporters zitten nu wel met een probleem. Er willen straks 700 man naar de Kuip, maar dat kan niet omdat er geen vervoerder gevonden kan worden. Door corona hebben we veel wedstrijden gemist. Nu mogen we weer en dan kan je niet, omdat niemand ons wil brengen. We hebben nog hoop om de finale van play-offs te halen, maar zonder vervoerder komen we als supporters niet heel ver.” Frans reageert tot slot. “Met het huidige spel is het misschien wel beter dat we niet meer mee kunnen naar uitwedstrijden. Het scheelt veel supporters waarschijnlijk een pijnlijke middag. Misschien moeten we ook hopen dat de vervoerder van de selectie ermee gaat stoppen. Dan kan dit pijnlijke seizoen meteen stoppen en kunnen we volgend seizoen met een schone lei beginnen.’’

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.