Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Dan ben je een directeur die voor je club staat’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een middag vol dompers voor de FC Utrecht-supporters. In de allerlaatste minuut werd in de Rotterdamse Kuip een punt weggegeven. Hierdoor is het play-off ticket nog altijd niet binnen en moet FC Utrecht in de laatste wedstrijden volop aan de bak om nog iets van het seizoen te maken. Naast een punt, verloor FC Utrecht ook de talentvolle verdediger St Jago en verloor de toekomstig FC Utrecht-trainer Henk Fraser, op eigen initiatief, zijn baan.

“De clubleiding verdient na dit weekend de complimenten’, zo begint Pep. “In Utrecht lopen we vaak te schreeuwen dat de selectie niet in balans is of dat een trainer eens moet vertrekken, maar op het punt van supportersliefde heeft club de supporters een dienst bewezen. Het was bekend dat in de afgelopen weken enkele supportersbussen gesneuveld zijn. FC Utrecht vond een nieuwe busmaatschappij die in ruil voor 30.000 euro borg garant wilde staan voor het vervoer. Algemeen directeur Thijs van Es heeft niet getwijfeld en meteen dertig ruggies overgemaakt. Dan ben je een directeur die voor je club staat. Hij wilde dat er zoveel mogelijk supporters naar Feyenoord konden gaan. Een mooi en broodnodiggebaar. FC Utrecht heeft zijn supporters in deze tijd meer nodig dan ooit. Van het voetbal moeten we het nog steeds niet hebben en met het juiste steuntje in de rug kunnen de spelers de punten op een vechtende wijze, op de termijn, over de streep trekken.’’

Tien man

Ondanks dat er toch grote getalen supporters meekonden naar de Kuip lukte het FC Utrecht niet om een punt veilig te stellen. “Dat punt was uiteindelijk ook niet terecht was geweest’’, zo vervolgt Frans. “Het is frustrerend dat het weer niet lukt en het op deze manier mis gaat, maar de ploeg zit in de hoek waar de klappen vallen. Er is veel terechte kritiek geweest op de club, maar het zit ook gewoon tegen. Door een zware blessure van St Jago kom je met tien man te staan en ben je gedwongen om met de kont in de eigen zestien te gaan hangen. Je lokt een Rotterdamse goal dan bijna uit. Als dat niet gebeurt had Feyenoord geen sprankje hoop meer gehad en trek je die wedstrijd over de streep.’’

Schaatsen met Van der Hoorn

Pep wil even inzoomen op de blessure van St Jago. De centrale verdediger heeft zijn kruisband afgescheurd en ligt vermoedelijk negen maanden uit de roulatie. “Het is echt sneu voor die jongen. Hij was net terug. Sterker dan ooit en misschien zelfs wel in de kracht van zijn leven. En dan krijg je dit. Die jongen moet negen maanden gaan revalideren en kan volgend seizoen ook vergeten. Daardoor ontstaat er meteen een verdedigersprobleem. St Jago is lange tijd geblesseerd, aanvoerder Willem Janssen stopt ermee en Mike van der Hoorn, die met dat achterlijke handjes op de rug verdedigen solliciteerde naar de een sportcarrière als schaatser, kan je na dit weekend ook niet meer serieus nemen.’’ Frans is het eens met zijn broer en is teleurgesteld in Van der Hoorn. ‘Die jongen is met veel bombarie teruggehaald. Onder het mom van terug op het oude nest is die weer bij FC Utrecht komen spelen, maar het is een teleurstellend repeterend verhaal aan het worden. De gemiddelde amateurvoetballer had bij de tegengoals nog beter ingegrepen.’’

Balletclubs

Pep vult zijn broer verder aan. “Het zijn meerdere ervaren spelers die dit seizoen het team in de steek laten. Janssen, Maher, Mahi, Van der Hoorn en Gustafson kunnen, wanneer ze spelen, het elftal niet gezamenlijk dragen. Vooral de laatst genoemde mag nu wel zijn biezen pakken. Hij is wel eens een ijskonijn genoemd, maar inmiddels begint hij vormen van een zwaan aan te nemen. Helaas wel een stervende zwaan. Bij elk tikkie of tackletje lag hij te rollenbollen op de grond. Na het zien van deze wedstrijd zijn de enige clubs die nog in hem geïnteresseerd zijn nog de balletclubs. Het was afschuwelijk om hem te zien spelen en het is te hopen dat Advocaat en Kruys dat ook hebben ingezien.’’

Nog even wachten op Henk

Ander opvallend nieuws van dit weekend was dat de aanstaand FC Utrecht-trainer Henk Fraser zijn functie per direct heeft neergelegd als trainer van Sparta. Met de komende cruciale periode kan het een optie zijn om Fraser al per direct voor de Utrechtse spelersgroep te zetten al lijkt dat Frans een slecht idee. “Stel je voor dat Fraser de play-offs niet wint of in het ergste geval nog helemaal misloopt. Dan begin je volgend jaar bij iedereen met een achterstand. Hij valt nu in een team dat niet draait en waar geen structuur in zit. Deze zomer kan hij het wat meer naar zijn handzetten. Nu instappen is totaal niet aantrekkelijk. Pep is het daarmee eens. Daarnaast moet Kruys deze zeven wedstrijden afmaken. Dat is een afspraak die is gemaakt en dan moet je dat nakomen. FC Utrecht wil Kruys voor de toekomst behouden dan moet je die jongen nu ook de kans geven om alvast voorzichtig wat ervaring op te doen. Daarvoor is er eigenlijk geen betere periode dan deze, want veel slechter dan nu kan het niet gaan.’’

Nieuwe watersnoodramp

Het was wederom niet een week met veel positief nieuws en resultaat voor FC Utrecht. Desondanks denkt Pep dat het seizoen nog te redden is. “Het is geen leuk seizoen om supporter van FC Utrecht te zijn. Slecht voetbal een ontbrekende mentaliteit en onnodige nederlagen, maar het seizoen is nog te redden. Als de play offs worden gewonnen hoor je niemand meer ergens over en is het seizoen op de valreep geslaagd. Hoe slecht het voetbal ook was en hoe vaak we de tv ook hebben uitgezet, dat maakt dan niet meer uit.” Frans reageert tot slot nog op zijn broer.

“Het is te hopen dat FC Utrecht is een potje in de 96e minuut wint en als dat vrijdag tegen NEC gebeurt ben je verzekerd van de play-offs. NEC komt met 1200 man deze kant op. Alle FC Utrecht-supporters moeten ervoor gaan zorgen dat die verkapte achterhoekers niet boven ons uitkomen. En we moeten er met zijn allen voor gaan zorgen dat we die play-offfs winnen. En als dat lukt, springen wij de Utrechtsegrachten in. Al moeten we moeten uitkijken, want als wij een bommetje maken dan overstroomt heel Utrecht en hebben we weer een nieuwe watersnoodsramp. Dat is ook weer niet hoe we het seizoen willen afsluiten.’’