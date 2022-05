Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Dan ben je tegen Vitesse of AZ ten dode opgeschreven’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Afgelopen week werden de laatste Eredivisie-speelrondes van het seizoen afgewerkt. Voor de zoveelste keer dit seizoen was het een week met dubbele emoties. Tegen AZ werd op de valreep een punt gepakt, terwijl tegen degradant Willem II kansloos werd verloren. Verder stond de week in het teken van het afscheid van El Capitano, al werd zijn opvolger een krappe week later al gepresenteerd. “Het begon allemaal prachtig”, zo begint Pep.

“Stadion Galgenwaard heeft vorige week woensdag gedurende de tweede helft tegen AZ eindelijk weer eens kunnen genieten”, zegt Pep. Dit was het FC Utrecht dat iedereen het hele seizoen wil zien. Veel beleving, goede inzet, aanvallend voetbal en een tikje flair. Uiteindelijk pakt de ploeg in de 94e minuut nog een punt. Dat gaf de staf, spelers en supporters een heerlijk gevoel.” Frans reageert op Pep en kan dat heerlijke gevoel verder verklaren. “Iedereen verliet de Galgenwaard woensdagavond met een glimlach. De ploeg pakte op het laatste moment een puntje tegen een team dat op papier sterker is. Daarbij kwam ook nog kijken dat AZ door die late tegengoal officieel vijfde in de competitie werd. Daardoor kon het zich niet meer direct verzekeren van Europees voetbal. Aan de reacties en interviews na afloop zag iedereen dat het die Alkmaarders echt wel raakte. Je tankt zelfvertrouwen en deelt AZ een tik uit. Een betere manier om de play-offs in te gaan was niet te bedenken.”

De spijker op zijn kop

“Afgelopen zondag sloeg dan weer de spijker op zijn kop”, zo vervolgt Pep. “Het is het verhaal van het seizoen geworden. De wisselvalligheid van de ploeg is deze jaargang te groot. Waar tegen AZ op karakter een punt werd gepakt, verdween tegen Willem II al het opgebouwde vertrouwen dat er was. De ploeg had een uitstraling van lik mijn reet en niemand had er echt zin in. Ook na zeven wedstrijden onder een andere trainer zijn het spel en de resultaten niet verbeterd. Ook nu wordt er geen goed voetbal vertoond en daar kan het team verantwoordelijk voor worden gehouden, want het is alleszeggend dat bij het afscheid van Janssen slechts vier spelers bleven op zijn afscheidsfeestje. De rest pakte zijn spullen en ging naar huis. Waar is het teamgevoel dan? Er zit iets niet goed in deze spelersgroep en het is voor iedereen het beste als het seizoen zo snel mogelijk klaar is. Voor de zoveelste keer dit seizoen stort alles als een kaartenhuis in elkaar. Er is niks waar dit team op terug kan vallen en de ploeg moet het hebben van een goede dag en heel erg veel geluk. Iedereen moet boven zichzelf uitstijgen om te presteren in de play-offs. Heb je dat niet dan ben je tegen Vitesse of AZ ten dode opgeschreven.”

Nick Viergever

Ondanks de dubbele speelronde die afgelopen week op de planning stond, stond de week ook in het teken van het afscheid van aanvoerder Willem Janssen. De club bedankte de centrale verdediger in de laatste thuiswedstrijd voor bewezen diensten en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Desondanks zat de club niet stil en wist het amper een week later Nick Viergever binnen te halen. Pep heeft een dubbel gevoel bij de komst van Viergever. “Enerzijds is het een slimme zet om Viergever te halen. Doordat Janssen stopt, gaat er een brok aan ervaring verloren. Viergever is toch een jongen die bij Ajax, AZ en PSV basisspeler is geweest. Hij heeft in de top alles meegemaakt en zal die ervaring hier mee naartoe nemen.”

Frans is het hiermee eens en vult verder aan. “Ook is Viergever in alle opzichten een betere verdediger dan Janssen. Viergever is altijd verdediger geweest en moet het hebben van slinkse manieren om de bal af te pakken. Het spel maken moet hij aan anderen overlaten. Hij moet de bal veroveren, inleveren bij de andere centrale en die kan weer doorvoetballen. Al zal volgend seizoen Van der Hoorn aan zijn zijde staan dus bij nader inzien zullen we de bal wel weer snel kwijt zijn. Die jongen heeft nog weinig ballen naar dezelfde kleur gespeeld.”

Toch plaatst Pep ook een kanttekening bij de komst van de nieuwe verdediger. “Het zegt anderzijds ook erg veel over het niveau van Jong FC Utrecht. Blijkbaar heeft de club in de jeugd niet de kwaliteiten rondlopen om dit gat op te vullen.” Frans doet er nog een schepje bovenop. “De laatste jaren is de doorstroom vanuit de jeugd erg matig. Ruben Kluivert bijvoorbeeld. Dat jochie is al 21 en maakte pas afgelopen weekend zijn debuut. Of rechtsback Mokono. Hij wordt al vijf jaar een talent genoemd. Inmiddels is de jongen 23 en hij heeft nog bijna geen wedstrijd voor het eerste gespeeld. De club zou zich hier wel zorgen over mogen maken.”

Afdankertjes

Pep wil tot slot nog verder ingaan op de manier waarop de selectie versterkt wordt en geeft technisch directeur Jordy Zuidam een tip mee. “Het is algemeen bekend dat FC Utrecht niet de financiële middelen heeft veel spelers te kopen. Dat moet iedereen accepteren. Daardoor is de club altijd maar afhankelijk van, zoals Zuidam het noemt, buitenkansjes. Die zogenoemde buitenkansjes zijn in werkelijkheid spelers die ooit leuk hebben gepresteerd, maar een behoorlijk krasje hebben opgelopen. Kijk naar Mahi, Elia, Van der Hoorn of Letschert. Maar ook de wonderboys Sylla en Zagre hebben weinig toegevoegde waarde gehad. De club heeft een paar keer het risico genomen, maar moet nu echt stoppen met het binnenhalen van afdankertjes. Dit seizoen kan maar beter zo snel mogelijk voorbij zijn om de focus op volgend jaar te leggen. Met een paar juiste aanpassingen in de selectie kan het de club dan wel lukken om een stabieler seizoen te draaien.”