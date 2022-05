Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Dat mag Zuidam uiteindelijk allemaal op zijn conto schrijven’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het seizoen zit erop voor FC Utrecht. Afgelopen zondag werd er voor de zoveelste keer beschamend verloren. In het Arnhemse Gelredome werd daardoor een 3-1 voorsprong weggeven. Uitschakeling in de play-offs werd een feit en de conclusies kunnen worden getrokken.

“Waar kan je het beste beginnen?”, vraagt Pep zich af. “Met deze selectie is de zevende plek het minimaal haalbare. Die doelstelling is gehaald, maar daar is alles mee gezegd. Deze selectie kende een goede seizoenstart, maar heeft nooit de verwachting kunnen waarmaken.” Frans reageert op zijn broer. “De bezem moet er doorheen. Van de directie tot materiaalman en van de keeper tot aan de spits. De supporters zijn voor de zoveelste keer in de maling genomen. Seizoenen lang horen we dat we het beter moeten doen dan de vorige seizoenen en dat we de top drie kunnen aanvallen. Voor de zoveelste keer blijkt dat een belofte niet wordt waargemaakt. Een schandalig beleid!”

Frans gaat door met zijn betoog en is kritisch op het handelen van technisch directeur Jordy Zuidam. “In de afgelopen vier jaar zijn er tientallen spelers gehaald. De aankopen waren niet goed genoeg en te weinig jeugdspelers hebben een plek in de selectie gekregen. De conclusie is dat het technisch beleid heeft gefaald. Zuidam doet altijd stoer met de buitenkansjes die hij haalt, maar ze hebben ons niks gebracht.”

Pep reageert op de uitspraken. “Op papier had Utrecht echt een geweldige selectie. Dan moet het uiteindelijk de trainer zijn geweest die het potentieel van zijn spelers er niet uit heeft weten te krijgen. Hake was vanaf dag één geen FC Utrecht-coach en had nooit aangesteld mogen worden. Zuidam dacht voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten en een Ten Hag look-a-like te hebben aangesteld. Dat was nergens op gebaseerd en een totaal verkeerde gok. Hake is overal voortijdig weggestuurd en ook bij FC Utrecht heeft hij er een zooitje van gemaakt. Hij heeft Dalmau, Paes en de jeugdopleiding voor FC Utrecht vermoord. Dat mag Zuidam uiteindelijk allemaal op zijn conto schrijven.”

Tegenvallende prestaties

De mannen blikken vooral terug op de tegenvallende prestaties van het hele seizoen. Frans wil hierbij de play-off-wedstrijden verder uitlichten. “Het is typisch voor FC Utrecht dat het verschil tussen de twee play-off-wedstrijden in een week tijd zo groot is. In de thuiswedstrijd tegen Vitesse heeft iedereen genoten. Het was zelfs een van de betere wedstrijden die de ploeg dit seizoen heeft gespeeld. Wat er dan zondag gebeurt, past helemaal bij het seizoen. Je kan nergens op terugvallen, er is totaal geen fundament en de wisselvalligheid is nog nooit zo groot geweest.”

Pep vult zijn broer aan. “Een andere conclusie is ook dat het geld uiteindelijk regeert. Door Frans van Seumeren hebben we de zevende begroting van Nederland en dat is ook precies de plek waar we zijn geëindigd.” Frans is het niet eens met die uitspraak van Pep. “Geld regeert altijd en overal, maar het is te makkelijk om dit seizoen daarmee af te doen. Je mag niet onder stoelen of banken steken dat er vooral punten zijn verloren tegen de kleinere clubs. Deze ploeg had het moeilijk tegen Fortuna Sittard, Willem II en Go Ahead Eagels. Daarbij zijn we in geen enkele wedstrijd langdurig de bovenliggende partij geweest.”

Dieptepunten

Pep ziet in dat dit seizoen niet veranderd meer kan worden, maar wil richting het slot van de laatste column nog stilstaan bij de dieptepunten van het afgelopen voetbaljaar. “Iedereen, maar dan ook iedereen is dit seizoen door het ijs gezakt. Zelfs onze cultheld Henk Veerman bakte er weinig van. We hebben hem met veel bombarie binnengehaald en hij had ook echt bepaalde kwaliteiten die de club verder konden helpen, maar daar is nu ook weinig meer van over. Als je nog te beroerd bent om heen en weer te rennen en een keer te springen bij een voorzet dan kan je beter je koffers pakken en naar Volendam gaan. Dan ben je echt ons shirt niet waard.” Frans is het eens met Pep en wil nog iemand uitlichten. “Van der Hoorn was de allerslechtste dit seizoen. Schaterlachend lag iedereen op de vloer na de eigen goal van onze topverdediger, maar eigenlijk was het allemaal in en in triest. Hij werd gepresenteerd als held die terugkeerde op het oude nest, maar heeft zich geen seconde als een held gedragen.”

Het seizoen zit erop en de opluchting is groot. De liefde voor FC Utrecht zette zich op het einde om in een kwelling. Pep trekt uiteindelijk de conclusie voor dit seizoen. “Met de instelling die we dit seizoen van de spelers hebben gezien, verwacht men ook een afname van het aantal te verkopen seizoenkaarten. De club gaat waarschijnlijk de bedragen van de seizoenkaarten verhogen, terwijl het spel naar een dieptepunt is gezakt. Maar hoe je het ook wendt of keert wij zitten er volgend jaar weer. De liefde voor de club is te groot en een supporter ben je in goede en slechte tijden. Het was niet goed dit seizoen en dat zal het volgend jaar ook niet zijn, maar als je van de club houdt zit je er wel weer. Die oproep doen we naar iedereen!”