Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Dit is precies wat het team het afgelopen halfjaar gemist heeft’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Zaterdagmiddag was een middag vol spanning in de Galgenwaard. FC Utrecht stond na twaalf minuten spelen op een 0-2 achterstand tegen directe concurrent SC Cambuur. Desondanks werd er toch nog een overwinning over de streep getrokken. Pep en Frans keerden na maanden corona-afwezigheid weer terug op hun vertrouwde stoeltjes en zagen hoe Henk Veerman de Messias van Utrecht werd.

“De terugkeer in de Galgenwaard was voor elke supporter het hoogtepunt van het jaar”, zo begint Frans. “Na maanden afwezigheid zit je weer op je vertrouwde stoeltje, spreek je weer de supporters waarmee je dezelfde liefde deelt en kan je weer schreeuwen naar de scheids als die een verkeerde beslissing neemt.” Pep vervolgt het verhaal. “De wedstrijddag verliep soepel. Bij de toegangspoorten van het stadion ging alles nog goed. De QR-codes werden in hoog tempo gescand en iedereen vond snel zijn plek. Je zag dat iedereen er zin in had. Ondanks dat er een goed gevoel heerste en het een veelbelovende middag leek te worden kwam de klad erin.”

Programmaboekje

“Bij Club Dito lag het programmaboekje FC Today, dat is niks nieuws”, zo vervolgt Pep. “Maar op bladzijde 28 van het boekje schrik je je kapot.” Eiwitrijk pannenkoekenrecept, zo luidt de kop van de pagina. “Heel even twijfel je of FC Utrecht ook een kookclub heeft. Het is belachelijk dat een club hier geld aan uitgeeft. Als supporter wil ik interviews lezen. Wellicht korte verhalen van jeugdspelers of jeugdtrainers die dagen en nachten werken om voetbaldromen te verwezenlijken. Desnoods interviewen ze iemand die foto’s van zijn piemel naar vrouwen stuurt, het maakt allemaal niet uit, maar schotel supporters vlak voor een wedstrijd niet dit soort leesbagger voor. Daar heeft niemand iets aan.”

Frans reageert op zijn broer. “Er is een grote kans dat het werk is van dezelfde stagiair die ook de gedrukte T-shirts met de tekst: Stay strong Maeda heeft bedacht. Dat jonge onwetende jongetje moet toch eens een evaluatie met een stagebegeleider gaan houden. Je weet niet meer wat voor een gekkigheid je kan verwachten. Wij houden er zelfs al rekening dat chef-kok Pierre Wind de volgende thuiswedstrijd tijdens de rust op de middenstip een kookcursus gaat geven.”

Rugnummer 18

Nadat de mannen zich met veel irritatie door het boekje heen worstelden begon dan de wedstrijd. “FC Utrecht ging vrolijk door met waar het was gebleven”, vervolgt Pep. “Strijdloos werden er twee doelpunten weggeven en na twaalf minuten kon niet alleen het programmaboekje de prullenbak in, maar ook het bedachte wedstrijdplan.”

Frans reageert. “Maar toen kwam er iets positiefs want het hele stadion begon te zingen. De tekst: ‘Hake rot op galmde over de tribunes.’ Als een donderslag bij heldere hemel kreeg Hake daarna snel een ingeving. Voor het eerst in zijn leven vertoonde hij mannelijke trekjes en kwamen we erachter dat hij daadwerkelijk ballen heeft. Rugnummer 18 werd van de bank gestuurd en na een korte warming-up betrad hij snel het veld. Een verdediger eraf en een aanvaller erin. Er ontstond rumoer bij het publiek en de echte ophitserige Utrecht-sfeer deed voor het eerst dit seizoen zijn intrede. Veerman heeft vervolgens alles wat hij kon doen, goed gedaan. Daarmee heeft hij de carrière van Hake bij FC Utrecht gered, want een verlies tegen SC Cambuur had Van Seumeren nooit geaccepteerd. Het is al weken geroepen, maar Henkie heeft nu ook echt laten zien wat hij teweeg kan brengen. Nadat hij het veld betrad begon het team anders te voetballen. Er werd opportunistischer gespeeld en de ballen werden naar voren gepompt. Dit is precies wat het team het afgelopen halfjaar heeft gemist. Alleen al de opluchting op de gezichten van de verdedigers, na het geven van een lange bal was mooi om te zien.”

Drive

Ook Pep praat bevlogen over Veerman. “De drive die Henkie had was fantastisch. Hij heeft in zestig minuten tijd meer meters gelopen dan in alle wedstrijden bij SC Heerenveen bij elkaar. Daarnaast neemt hij ook het team op sleeptouw. Vanaf het moment dat Veerman het veld betrad, kwam er een vechtersmentaliteit in de ploeg. Iedereen zag dat de opportunistische manier van spelen ervoor zorgde dat het publiek erachter ging staan. De strijd in het elftal kwam terug en dat is precies de Utrechtse passie die we zolang hebben gemist. Dit was eindelijk weer het powervoetbal waar je voor naar het stadion komt en daarvoor mogen we cultheld Henk bedanken. Die man is na zestig minuten voetballen al populairder dan sommige spelers die hier vier jaar spelen.”

Frans reageert weer. “Laten we nu wel hopen dat onze nieuwe cultheld dit door kan zetten want als die nu drie weken geen bal meer raakt wordt het lastig voor dit team, want het afgelopen halfjaar heeft wel laten zien dat niemand anders dit team op sleeptouw kan nemen.” Pep reageert tot slot nog op de uitspraak van zijn broer. “Het is voor FC Utrecht cruciaal dat Henk blijft presteren, maar misschien kan de rest van de selectie voor de wedstrijd een paar lekkere eiwitpannenkoeken eten. Dan gaan zij wellicht net zo hard als onze Henk lopen.”