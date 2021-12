Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Hadden we in de winterstop maar ingegrepen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De eerste helft van het voetbalseizoen zit er op. Ondanks het goede begin zit FC Utrecht al weken in een slechte periode. Pep en Frans blikken dit jaar nog één keer terug op een competitiewedstrijd, want vorige week woensdag speelde FC Utrecht nog tegen FC Twente. Tot slot trekken de mannen een harde conclusie over de tegenvallende eerste seizoenshelft die FC Utrecht inmiddels achter de rug heeft.

“We hebben heerlijke kerstdagen gehad”, zo begint Pep. “Het was wel een beetje kortdag om in twee dagen al het voetbalverdriet van het afgelopen halfjaar weg te eten en te drinken, maar we hebben ons best gedaan.” Frans reageert op de grap van zijn broer. “Als we al het verdriet weg moeten eten dan zijn we nog tot het einde van de winterstop bezig. Maar even zonder dollen. We waren afgelopen woensdag tegen FC Twente eindelijk wel weer eens de betere ploeg. Alleen is het wel erg kwalijk dat het tegen tien man van FC Twente niet lukt om een overwinning te pakken.”

Pep reageert weer. “Voetballend over de grond lukt het niet en als we hoge ballen door de lucht gaan geven wordt het alleen maar erger. Alle voorzetten worden al weken bij de meest zwakke Eredivisiekeepers in de handen geschoten. De winterstop komt echt op tijd voor dit team, want er lukt heel erg weinig en de wil om te winnen lijkt steeds verder weg te zakken.” Pep wil hierbij ook heel even inzoomen op de tegengoal van afgelopen woensdag. “De tegengoal is typerend voor het niveau van de laatste weken. Van der Hoorn laat zich gewoon wegzetten als een klein meisje en geeft een vervroegd kerstcadeau weg. Dit soort ervaren spelers moeten juist nu de ploeg op sleeptouw nemen. Maar ook de ervaren spelers zakken door het ijs. In de afgelopen weken ging echt iedereen mee in de malaise en er is geen houvast te zien hoe we hier uit gaan komen.”

Gesprek afdwingen

Na de wedstrijd tegen FC Twente pikten de supporters de slechte resultaten niet meer. Enkele tientallen supporters gingen na afloop van de wedstrijd naar het stadion om voor de hoofdingang een gesprek met de directie af te dwingen. Frans is blij dat sommigen nu eindelijk in opstand komen. “De directie heeft nog altijd vertrouwen in Hake. Zij kunnen niet iemand aanwijzen die het op dit moment beter zou doen. Dat hebben ze die avond meermaals verteld.”

Pep reageert hierop. “De directie roept al weken dat het het doel is om dit seizoen beter te presteren dan vorig jaar, maar met die doelstelling in gedachte neemt de directie nu een enorme gok. Vooralsnog lijkt het erop dat Hake het seizoen mag gaan afmaken en hij zal ongetwijfeld meer punten gaan halen dan dat FC Utrecht vorig jaar behaalde, maar met het spel dat je nu speelt eindig je tussen de vijfde en negende plaats, speel je weer play-offs en ga je die weer niet winnen. Dan heb je misschien wel meer punten gehaald dan vorig seizoen, maar wat ben je er dan uiteindelijk mee opgeschoten? De conclusie die alle FC Utrecht-supporters aan het einde van het seizoen trekken is: hadden we in de winterstop maar ingegrepen.” Frans vult zijn broer nog verder aan. “Daarom is het wel goed dat veel supporters na de wedstrijd tegen FC Twente hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt. Het gaat om onze club en iedereen ziet dat het op deze manier niet langer gaat. Dan mag je als supporter de club best wel eens een keer aan de tand voelen.”

Maatschappelijke club

Pep is naast het voetballende niveau wel blij met de houding die FC Utrecht aanneemt. “We moeten ook de complimenten aan FC Utrecht geven, want ze laten de supporters die om twaalf uur in de nacht voor de deur staan niet voor een dichte deur staan. Zij weten dat het niet goed gaat en zijn mans genoeg om daarover het gesprek aan te gaan. Dat laat aan de supporters zien dat ze de emotie en het onbegrip ergens wel begrijpen.” Frans reageert weer. “Niet alleen de tijd die er is genomen om een gesprek te voeren was mooi om te zien. Ook de lichtjesactie was fantastisch.”

Pep reageert hier weer op. “FC Utrecht is maatschappelijk gezien de beste club van Nederland. De club doet veel voor de stad als het bijvoorbeeld gaat om een voedselbankactie, het rondbrengen van een persoonlijk presentje of om het bezoeken van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Er zijn zoveel mensen die daar hun steun uit halen. Voetballend is er nog veel te verbeteren maar maatschappelijk steekt FC Utrecht er met kop en schouders bovenuit.”

Matig is het juiste woord

Tot slot wil Frans na de bewogen eerste seizoenshelft nog een conclusie trekken. “Matig is het juiste woord. We hadden het eerste halfjaar weer hele hoge pieken maar ook te diepen dalen. De conclusie is uiteindelijk dat er te weinig uit de selectie is gehaald en dat de zevende plaats een te slechte prestatie is. Desondanks kijken we wel positief naar het komende jaar en we hopen dat we weer lekker snel in een vol stadion kunnen zitten. Dan zullen we met z’n allen gaan proberen om die jongens er doorheen te slepen. Het lekkerste zou toch wel zijn dat we tegen Ajax weer in de Galgenwaard kunnen zitten. Dan kunnen we al het vuurwerk, dat met oud en nieuw niet mag worden afgestoken, alsnog de lucht in schieten.”

Pep is het eens met zijn broer: “Laten we ook hopen dat Hake er eens even een paar dagen lekker tussenuit gaat en met een frisse blik terugkomt. Misschien een paar weekjes skiën in Oostenrijk. Kan hij daar lekker de rest van het jaar in quarantaine blijven zitten.”