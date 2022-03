Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Hake is zes maanden te laat ontslagen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht speelde afgelopen weekend voor de zoveelste keer een armoedige wedstrijd. Het gevolg was wederom een nederlaag. Ondanks het verlies was het voor Pep en Frans een week van opluchting. Trainer René Hake werd dinsdag officieel op straat gezet en assistent Rick Kruys mag het seizoen gaan afmaken.

“Elke FC Utrecht-supporter had liever gehad dat dit allemaal niet nodig was geweest en dat we met Hake op de vierde plek in de competitie stonden”, zo begint Frans. “Niemand heeft iets persoonlijks tegen de man Hake, maar voor onze FC was het de slechtste trainer sinds jaren en uiteindelijk is hij zes maanden te laat ontslagen.”

Pep reageert op zijn broer. “Van de laatste zestien wedstrijden heeft hij er vier gewonnen. Je bent door NAC op amateuristische wijze uit de beker geschopt en speelt afschuwelijk lelijk voetbal. Dan is wel tijd om het veld te ruimen. Een vechtend verlies tegen de topclubs kunnen we allemaal accepteren, maar afgelopen weekend tegen FC Groningen werd het dieptepunt bereikt. Het spel onder Hake was gebaseerd op geluk en toevalligheden. Per wedstrijd werd er vaak één goede aanval gecreëerd en voor de rest was het hopen dat er een keer een balletje goed zou vallen. Het tijdperk Hake kon je samenvatten in de wedstrijd van afgelopen weekend.”

“Niemand heeft iets persoonlijks tegen de man Hake”

Frans is het hiermee eens en zoomt nog even verder in op de beperkte aanvallende kwaliteiten van FC Utrecht. “We hebben geen spits rondlopen die er dertig per seizoen inschiet en daar is Hake debet aan. Deze trainer heeft het voor elkaar gekregen om in korte tijd twee spitsen af te schrijven. Dalmau en Douvikas werden na verloop tijd naar de bank verwezen, maar hij had ze later noodgedwongen weer nodig. Het was een dubbele karaktermoord van een onervaren trainer en daaraan zag je dat hij totaal ongeschikt was voor een club als FC Utrecht.”

Zuidam onder de loep

De mannen schreeuwden al maanden om een vertrek van Hake. Ondanks dat het nieuws pas dinsdag naar buiten kwam, was zondag al duidelijk dat een langere samenwerking tussen club en trainer niet mogelijk was. “Na de wedstrijd merkte je aan alles dat Hake er klaar mee was”, zo vervolgt Pep. “Bij de interviews stond hij voor de camera te lachen en stoer te doen dat hij er zelf misschien wel mee zou stoppen. Daarnaast deelde Hake ook nog een verkapte sneer uit aan de clubleiding. Hij wist namelijk nog niet hoe de invulling van volgend jaar eruit zou zien en had daar wel recht op. Zuidam daarentegen gaf in een interview aan dat Hake vóór de wedstrijd tegen FC Groningen wist dat FC Utrecht niet met Hake als trainer door zou gaan. Dan kan je concluderen dat het qua communicatie ook niet lekker heeft gezeten tussen de directie en de trainer. De wrijving die er heeft gezeten is uiteindelijk omgeslagen in haat en nijd.”

“Na de wedstrijd merkte je aan alles dat Hake er klaar mee was”

De mannen staan lang stil bij de rol van Hake, maar Frans wil nog even doorgaan op de rol die de directie al vier jaar speelt. “We moeten de rol van Zuidam ook kritisch bekijken. Op dinsdag staat Zuidam voor de camera van de landelijke media te verkondigen dat Hake moet vertrekken en een dag later gaat hij weer over tot de orde van de dag. Iedereen moet bedenken dat FC Utrecht in vier jaar tijd vier trainers heeft versleten en vanaf vandaag wordt nummer vijf gezocht. Dit beleid is ook het evalueren waard.” Pep is het hiermee eens en vult de uitspraak aan. “Er moet zeker kritisch worden gekeken naar het beleid, maar je moet ook verder. In Amsterdam zat een directeur die zijn gulp open liet staan voor een fotootje en die gaat nu ook weer aan de bak in België. Als je niks doet, sta je stil en val je uiteindelijk nog verder terug. Uiteindelijk heeft de club een goede beslissing gemaakt, maar een langetermijntrainer is nu voor Zuidam zijn geloofwaardigheid wel cruciaal.”

Rick Kruys

Het ontslag van Hake is inmiddels alweer verleden tijd en de club zal nu weer naar voren moeten kijken om het seizoen goed af te sluiten. Pep is erg benieuwd hoe Rick Kruys gaat reageren als interim-trainer. “Het kan nu twee kanten op gaan met Kruys aan het roer. Het kan zo zijn dat Kruys hele andere voetbalideeën had en dat Hake daar schijt aan had. Maar het kan ook zo zijn dat Kruys is meegegaan in de plannen van Hake en zijn mond niet heeft opengetrokken. Er gaat nu duidelijk worden, wat zijn rol is geweest en wat voor een jongen als Kruys echt is. Als onze tijdelijke trainer nu alles omgooit dan is ook meteen duidelijk in hoeverre Hake en Kruys op één lijn zaten.”

“Het kan nu twee kanten op gaan met Kruys aan het roer”

Frans reageert op zijn broer. “Iedereen is benieuwd wat er gaat gebeuren, Kruys stapt wel op het allerbeste moment in. Je speelt nog zeven wedstrijden waarvan je er vier tegen degradatiekandidaten speelt. Het zou zomaar kunnen dat FC Utrecht met Kruys ver gaat komen en misschien wel de play-offs wint.”

Twentse kaasboer

Tot slot wil Pep clubeigenaar Van Seumeren nog wel bedanken voor het inzicht dat hij heeft gekregen. “Uiteindelijk heb je anderhalf jaar stilgestaan. Er is geen speler beter geworden en de sfeer bij de supporters is naar een schaamteloos dieptepunt gezakt. Desondanks heeft FC Utrecht zijn stomste fout eindelijk hersteld. De aanstelling van Hake kan de boeken in als een van de grootste bestuurlijke blunders ooit. Vanaf dag één heeft Hake de uitstraling gehad van een Twentse kaasboer en is hij niet serieus genomen. Laten we hopen dat het ontslag van Hake nu eindelijk de eerste stap is naar voetbal waar de Utrechter zich mee kan identificeren om zo weer door te groeien als club.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.