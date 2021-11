Pep en Frans over FC Utrecht: ‘#hakeout zien we steeds vaker voorbij komen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na een interlandbreak ging FC Utrecht weer verder waar het gebleven was. Opnieuw werd er een uitwedstrijd verloren. Ditmaal troefde SC Cambuur de Domstedelingen af. Pep en Frans zagen de wedstrijd noodgedwongen vanachter de beeldbuis en worden inmiddels moedeloos van het vertoonde spel.

“De wedstrijd werd na tien seconden al gestaakt vanwege vuurwerk. De scheidsrechter had toen meteen moeten affluiten. Dat had veel supporters een moedeloze avond gescheeld”, zo begint Frans. Pep reageert op zijn broer. “Het grappige is ook nog dat de supporters, die het stadion binnendrongen, dachten dat ze een leuk wedstrijdje konden kijken. Volgens mij hebben ze al snel gehoord dat het spel van FC Utrecht niet om aan te gluren was en zijn ze maar weer weggegaan.”

#hakeout

Pep vervolgt zijn betoog. “Sinterklaas is nog geen twee weken in het land en FC Utrecht besluit alvast om drie punten als cadeautje weg te geven. Het was echt een verschrikkelijke wedstrijd en de nederlaag is te wijten aan het collectieve falen en een gebrek aan inzet. Je ziet gewoon dat er chemie mist tussen de staf en de spelers. Het gaat al wekenlang over het falen van de trainer en we willen niet ons gelijk halen, maar de tactiek die deze trainer hanteert kan echt niet meer. We zijn bijna op de helft van het seizoen en ik kan geen één speler aanwijzen die beter is geworden onder leiding van Hake.”

Frans vult aan. “FC Utrecht heeft zoveel meer kwaliteit dan dat er nu wordt uitgehaald. Het is echt belachelijk dat je met zoveel kwalitatief goede spelers zo slecht voetbalt. Elk voetbalpraatprogramma zei aan het begin van het seizoen dat FC Utrecht een bredere en sterkere selectie dan Feyenoord heeft. Daar is echt niks meer van over. Het is gewoon zielig wat er nu gebeurt”

‘In thuiswedstrijden is het spel net zo slecht’

Pep neemt het stokje weer over. “Hake begint weer met Sylla en Boussaid op de flanken. Die jongens hebben al weken geen bal geraakt. Sylla heeft wederom alleen maar kruisraketten afgevuurd. Echt alles wat hij aanraakt verandert in balverlies. Hake moet zich echt eens flink achter zijn oren gaan krabben. Een trainer heeft twee belangrijke taken. Ten eerste moet hij de elf beste spelers opstellen en ten tweede moet hij die spelers gemotiveerd het veld insturen. Beide voorwaarde zijn compleet mislukt en dat is zeker niet de eerste keer dit seizoen. De #hakeout komt steeds vaker voorbij op het internet en dat begint wel duidelijk te maken wat het Utrecht-publiek van de huidige situatie vindt. Het meest zorgelijke is overigens dat de club al voorzichtig een contractverlegging met Hake heeft laten doorschemeren. In de winterstop zal er vermoedelijk een evaluatie gepland zijn om over een verlenging te praten. Het is toch te gek voor woorden?! Als de directie alle wedstrijden echt goed op een rijtje zet, zien ze toch dat er een goede voorbereiding is gedraaid en dat er daarna nog maar twee goede wedstrijden zijn gespeeld. Tegen Sparta en Feyenoord is een indrukwekkend niveau gehaald en daarna is het als een kaartenhuis in elkaar gestort. Je vraagt je ook hardop af hoe eigenaar Frans van Seumeren nu op de tribune zit. Hij ziet elke week weer dat Hake buitenspelers Sylla en Boussaid de kans blijft geven, dat het voetbal niet om aan te zien is en dat de eigen jeugdspelers totaal geen kans krijgen. Van Seumeren zal zich toch ook gaan afvragen waar hij ooit aan is begonnen?”

Scorebordjournalistiek

Ondanks dat er zondag is verloren staat FC Utrecht nog altijd op de vierde plaats in de competitie en dat kan het publiek wellicht tevreden houden, maar dat is volgens Pep tekort door de bocht. “We moeten met zijn allen echt stoppen met die eenvoudige scorebordjournalistiek. We staan wel vierde in de competitie, maar het voetbal is echt niet om aan te zien en het lijkt met de week beroerder te worden.”

Frans reageert hier weer op. “Ook wordt er veel geroepen dat er een uitsyndroom heerst, maar in thuiswedstrijden is het spel net zo slecht, alleen weet het publiek ze er dan doorheen te slepen. Zonder die supporters zie je dat de angst regeert in het team.”

Pep reageert weer op zijn broer. “Het is te makkelijk om te zeggen dat FC Utrecht afhankelijk is van zijn supporters. Met de selectie die je hebt moet je bij Cambuur winnen en zal je tegen ploegen zoals AZ of Vitesse minimaal een gelijkspel moeten halen anders kan je concluderen dat je ten opzichte van vorig seizoen geen enkele stap vooruit hebt gezet.”

Contractverlening niet te verklaren

Na een fel betoog kijkt Frans tot slot nog vooruit naar de komende wedstrijden. “Het gaat er wel om spannen de komende weken. Aanstaand weekend mag FC Utrecht het in een lege Galgenwaard opnemen tegen Heracles en binnenkort staat ook de bekerwedstrijd op het programma. Daar ga je nu niet met een lekker gevoel heen. Sterker nog, met de huidige vorm kan je zelfs niet van NAC winnen. maar als je van NAC verliest maakt Hake het zichzelf wel erg moeilijk en zal een contractverlenging niet meer te verklaren zijn.”

Pep vult zijn broer nog één keer aan. “Wij zijn helemaal klaar met de coronaregels, maar als die regels er niet waren hadden we weer bij elke uitwedstrijd gezeten. Nu mag je ergens toch blij zijn dat je niet door heel Nederland hoeft te reizen om dat belabberde spel van FC Utrecht te gaan aanschouwen, want zolang deze trainer op de bank zit hoef je geen verbetering te verwachten.”