Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Het Griekse godenrijk heeft er een nieuwe god bij’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de smaak te pakken. Na overwinningen op Sportlust en Sparta werd afgelopen zaterdag ook Heerenveen verslagen. Kanonskogels van Tasos Douvikas en Modibo Sagnan leverden een 1-2 overwinning op. Ondanks de geweldige doelpunten dragen Pep en Frans de overwinning toch op aan doelman Vasilios Barkas.

“Het Griekse godenrijk heeft er een nieuwe god bij”, zo begint Pep. “De oppergod heet vanaf nu Vasilios Barkas. Wat een tijger is onze keeper.” Ook Frans zag de indrukwekkende prestatie. “We hebben in Utrecht veel seizoenen een keepersdicussie gehad. Eindelijk is er nu duidelijkheid. De trainer kan simpelweg niet om onze Griek heen. Het is wel te hopen dat Jordy Zuidam niet stil blijft zitten. Dit zijn spelers die de club vooruithelpen, alleen staat hij nog wel op de loonlijst bij het Schotse Celtic.” Pep reageert weer. “In Schotland zijn ze ook niet gek. Die zien dat hij hier geweldig speelt. Per redding die onze keeper maakt, wordt hij een ton duurder. Dat is het nadeel van een leenspeler die het goed doet.”

Harde poeiers

De mannen kunnen uren lullen over de reddingen van Barkas. Toch wil Pep ook de doelpunten aanhalen. “De goals die FC Utrecht maakte waren de mooiste van het hele weekend. Sagnan kan niet voetballen, maar dat heeft hem bij deze goals geholpen. Hij is namelijk gewend om alle ballen zo hard mogelijk naar voren te poeieren. Tegen Heerenveen deed hij dat van een metertje of veertien en dan vliegt die opeens binnen.”

WK voor Sagnan

Frans zag naast de mooie doelpunten ook een stoeiend Utrecht. “Voetballend was het allemaal nog niet best. Heerenveen was de betere en had er minimaal drie moeten maken. Je moet onze jongens wel nageven dat ze voor de punten hebben gestreden. Fraser hanteert eindelijk een keer dezelfde opstelling en het zit ook gewoon eens mee. Heel voetballand kan de wedstrijd tachtig keer analyseren, maar het valt een keer onze kant op.” Pep reageert op zijn broer. “De spelersgroep moet nu niet denken dat het lek boven is. Nu nog twee keer winnen zorgt voor een heerlijke kerst. Niemand had het verwacht, maar met nog twee overwinningen doe je gewoon weer helemaal mee. Daarnaast zou het niet gek zijn dat de doelpuntenmaker van afgelopen week naar Qatar zal afreizen. Raphaël Varane van Manchester United is een twijfelgeval binnen de Franse selectie. De geruchten gaan nu dat Sagnan sinds zondag op de schaduwlijst van het nationale elftal staat.”

Waar het op het veld deze week allemaal zo lekker ging, was er buiten de lijnen minder leuk nieuws. Voorlopig zal de tram op wedstrijddagen niet stoppen bij de Galgenwaard en ook de pendelbussen komen niet meer terug. Pep windt zich daarover op. “De provincie Utrecht laat de club Utrecht echt in de steek. Er kan geen streekvervoer meer naar het stadion worden geregeld, omdat er geen personeel meer te vinden is. De trams rijden niet meer in de weekenden en voor bussen zijn niet genoeg chauffeurs. Wat willen ze bij provincie en gemeente dan? Dat een 75-jarige man uit Nieuwegein door weer en wind op de fiets naar de club komt? Er moet een oplossing gaan komen.

Younes op de skelter

Tot slot reageert Frans nog een keer. “De selectie zou dit probleem ook zelf op kunnen gaan lossen. We hebben ongeveer 26 spelers en trainers op de bank zitten. Sommigen lopen alleen maar warm langs de zijlijn en raken geen bal. Ze kunnen een Amin Younes gewoon tot chauffeur omscholen. Dan kan Younes toch nog drie kinderen met een skelter ophalen.”