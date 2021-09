Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Het is nu zaak om niet stil te gaan zitten’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Een week zonder Eredivisie voetbal. Het maakte het een zware week voor Pep en Frans. Ondanks het gemis van een wedstrijd waren er toch nog positieve punten op te merken rondom FC Utrecht. Cercle Brugge werd verslagen in een oefenwedstrijd, Quinten Timber trainde mee bij Oranje en Anastasios Douvikas scoorde voor Griekenland.

“Ondanks dat we niet verloren hebben, was er niks aan afgelopen week”, zo opent Pep. “Dat Nederlands elftal kan me gestolen worden. Ik wil gewoon FC Utrecht zien spelen. Het hoogtepunt van de week was dat Quinten Timber voor één oefenvormpje bij het Nederlands elftal werd geroepen. Dat zegt al genoeg”. Frans vult zijn broer aan. “ Het was inderdaad een saaie week, maar wel leuk dat onze middenvelder bij Oranje werd gehaald. Timber krijgt toch opeens aanwijzingen van de grote Louis van Gaal. Daar gaat hij alleen maar beter van worden en ik hoop dat hij straks echt de lijntjes bij FC Utrecht kan uitzetten.”

“Hij was ook wel goed. Ik heb Quinten Timber op geen enkele fout kunnen betrappen in de wedstrijd tegen Montenegro”, zegt Pep lachend. “Nee maar zonder dollen de complimenten gaan naar Jordy Zuidam. De transfer van Quinten Timber heeft heel goed uitgepakt. Maar het is nu zaak om niet stil te gaan zitten. Zuidam moet zo snel mogelijk dat contract openbreken en verlengen. Timber begint nu door te breken en gaat bij FC Utrecht echt niet meer uit de basis gespeeld worden. Als hij zich zo blijft ontwikkelen gaat hij volgend jaar voor veel geld een stap zetten naar een grotere club. Daarom nogmaals mijn advies: contract openbreken, verlengen en op de termijn voor veel geld verkopen.”

Griekse bordengooier

Frans vult zijn broer aan. “Ook ik wil Zuidam de complimenten geven. Naast het aantrekken van Timber wist hij ook Douvikas naar Utrecht te halen. Die kleine Griekse bordengooier heeft afgelopen week gescoord voor Griekenland. Volgens mijn laatste berekeningen gaat hij straks ook miljoenen voor FC Utrecht opleveren. Ook ben ik blij dat Zuidam uiteindelijk niet voor Crysencio Summerville is gegaan. Afgelopen week kwam mij ter ore dat FC Utrecht op de beruchte deadlineday nog interesse in hem had. Leuk zo’n snel buitenspelertje, maar hij heeft bij ADO Den Haag en Feyenoord weinig gepresteerd en voor veel problemen gezorgd. Aan zo”n avontuur moet FC Utrecht niet beginnen.”

Pep sluit de transfertalk af en verlegt het gesprek naar de wedstrijd van afgelopen week. “Deze week hebben we ook doordeweeks nog weten te winnen. Het was leuk dat Mike van der Hoorn, Benaissa Benamar en Mohamed Mallahi zich op het scorebord konden zetten. Ik wil hierbij ook René Hake een klein compliment geven. FC Utrecht speelde bijna met de volledige eerste elf. Je moet aan het begin van het seizoen automatisme gaan creëren en veel met hetzelfde team spelen. Dat heeft hij deze wedstrijd ook gedaan. Enig minpuntje van de keuze van Hake vond ik dat Willem Janssen speelde. We moeten echt zuinig met hem zijn. Hij was vorige week bijna zijn knie kwijt na het vieren van zijn doelpunt. Nu speelde hij weer in een onnodige oefenwedstrijd. We hebben hem echt nodig in de competitie en zeker tegen FC Twente aankomend weekend.”

Maand van de waarheid

Frans is het eens met zijn broer. “FC Twente wordt geen makkie, want die maken het iedereen lastig. Maar als je deze wedstrijd weet te winnen doe je goede zaken, want daarna krijg je de zwakkere broeders van de competitie. Dan spelen we tegen RKC, NEC en PEC Zwolle. Als je in de maand september twaalf punten pakt sta je zomaar op de tweede of eerste plek.”

Pep reageert op zijn broer. “De komende maand gaan we zien of FC Utrecht daadwerkelijk stappen heeft gezet. Deze maand moet je volwassenheid tonen en over de kleinere clubjes heen walsen. Toch moeten we niet vergeten dat we wel FC Utrecht blijven. Het is typisch iets voor FC Utrecht om goed te spelen tegen FC Twente en een week later te verliezen van RKC. Dan heb je weer voor niks van Feyenoord gewonnen.”

Blindengeleidehond

Naast de zorgen die Pep heeft voor onnodig puntverlies tegen de kleinere ploegen, wil hij nog zijn zorgen over het scheidsrechtersniveau in de Eredivisie uitspreken. Deze week wordt de wedstrijd van FC Utrecht geleid door Serdar Gözübüyük. Dat is een redelijke opluchting. We hadden laatst Dennis Higler. Die kan er niks van.” Frans is het hiermee eens. “Dat was een aanfluiting, maar ik wacht nog op het moment dat we Pol van Boekel krijgen. Als die man een wedstrijd komt fluiten weet je dat je negentig minuten lang kan lachen, omdat hij de meest gekke beslissingen maakt. Hij ziet alles te laat, geeft gele kaarten als het rood moet zijn en legt het spel dood wanneer hij de voordeelregel moet toepassen.”

Pep heeft hier een verklaring voor. “Die man fluit inderdaad heel slecht, maar dat kan je hem niet kwalijk nemen. Ik heb hem jaren geleden de Galgenwaard zien betreden. In zijn ene hand had hij de riem van een blindengeleidehond vast en in de andere hand een rood-witte stok om het voetpad te kunnen volgen.”

Frans maakt tot slot nog even de balans op na deze saaie week. “Er was eigenlijk niks aan. Je mist het in zo’n week toch om even naar je club te kunnen kijken. En heel stiekem hebben we het misschien wel gemist om even op FC Utrecht te kunnen zeiken.” Pep is het tot slot niet helemaal eens met die opmerking. “Doe niet zo gek Frans ik heb hier thuis genoeg om af te zeiken daarvoor hoef ik niet naar FC Utrecht te kijken.”