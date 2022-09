Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Het voordeel is dat er straks tenminste weer iets betaalbaars te krijgen is in het stadion’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was niet het weekend waar Pep en Frans op hadden gehoopt. In de eigen Galgenwaard werd er met 0-0 gelijkgespeeld tegen NEC. De broers zagen dat doelman Barkas zijn club overeind hield en vragen zich hardop af waarom Moussa Sylla en Othman Boussaid nog altijd basisspeler zijn bij de club uit de Domstad.

“Het is niet te bevatten dat deze trainer wederom Boussaid en Sylla opstelt”, zo begint Frans. “Het rendement van dat duo is zo ontzettend laag. Wat moeten de jongens die voor deze spelers op de bank zitten wel niet denken?” Pep ziet ook de problemen in, maar wil wel positief beginnen. “De wedstrijd tegen NEC begon aanvankelijk prima, maar na verloop van tijd werd het initiatief uit handen gegeven. Het wordt uiteindelijk een gelijkspel doordat twee goede keepers en Moussa Sylla doelpunten voorkwamen. Beide keepers waren geweldig maar Sylla liet zich weer van zijn slechtste kant zien. Zelfs een bal die op de doellijn voor het intikken ligt, weet hij te missen.”

Stevie Wonder

Pep was altijd erg blij met de aanstelling van trainer Henk Fraser. Toch heeft de aanstelling ook zijn keerzijdes. “Utrecht heeft de polonaise gelopen toen Fraser werd aangesteld en ik liep voorop. Toch komen langzamerhand ook de negatieve kanten van Fraser naar voren. De beste man blijkt namelijk stronteigenwijs te zijn. Eerst bleef hij lang volhouden met zijn 5-3-2 formatie en nu lijken Boussaid en Sylla een oneindig krediet te hebben. De Franse vleugelspeler is ooit binnengehaald als de zogenoemde boy-wonder. Maar hij lijkt af en toe meer op Stevie Wonder. Het is ook pijnlijk om te zien hoe Fraser met de grotere namen uit de selectie omgaat. Amin Younes moest vanaf een minuut of zestig warmlopen en werd niet ingebracht. Die jongen had het zweet op zijn hoofd staan en heeft geen minuut gespeeld. Dat is niet de manier om met een ervaren speler om te gaan.”

Frans kijkt iets positiever naar veranderingen binnen de selectie. Na de wedstrijd tegen NEC werd Barkas namelijk wederom uitgeroepen tot man van de wedstrijd. “We hebben sinds tijden weer een geweldige doelman. Hij pakt nu bijna iedere wedstrijd punten voor het team. Fabian de Keijzer heeft geroepen dat hij ervoor wil gaan zorgen dat de trainer niet om hem heen kan. Je kan je afvragen of hij de wedstrijden van het eerste wel kijkt. Als Barkas zo blijft spelen is hij de eerste die elke week op het wedstrijdformulier wordt gezet.” Pep reageert op deze uitspraken. “Alles kwam vrijdag in een uittrap van Barkas bij elkaar. Hij trapte een perfecte strakke bal richting de rechterkant van het veld. Helaas was de bal bedoeld voor Sylla. Die had de bal nog niet eens aangeraakt of hij leed alweer balverlies. In die bal kwamen de goede en slechte kwaliteiten van deze selectie samen.”

Snackassortiment

Tot slot kijken Pep en Frans nog vooruit. In de afgelopen drie wedstrijden zijn er zeven punten gehaald. Dat is een aantal waar de FC Utrecht-supporters voor de komende drie wedstrijden voor zullen tekenen. Met tegenstanders als Excelsior, AZ en PSV is het speelschema op zijn zachts gezegd geen makkie. “Excelsior is een enorm stugge tegenstander en heeft laten zien het iedere tegenstander lastig te kunnen maken. AZ en PSV zijn veruit betere teams. Dat gaan zware weken worden”, aldus Pep. Toch bekijkt Frans het positief. “Gelukkig is er ook goed nieuws in het vooruitzicht. In de wedstrijd tegen AZ gaat het snackassortiment aangepast worden. Er heerst een zwaar vermoeden dat alles vegetarisch gaat worden zoals de vele maaltijdtips in het programmaboekje FC Today. Het voordeel is dat er over drie weken tenminste weer iets betaalbaars te verkrijgen is in het stadion.”