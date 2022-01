Pep en Frans over FC Utrecht: hoe kan er in deze situatie nou een goede sfeer zijn?

Verheugd en gespannen zijn Pep en Frans de winterstop uitgekomen. Eindelijk is de voetballoze tijd weer voorbij. Desondanks is FC Utrecht er ook in het nieuwe jaar niet in geslaagd om een goede wedstrijd op de mat te leggen. In de eigen Galgenwaard werd met 0-3 van Ajax verloren. Het spel en de uitslag zorgen er nu al voor dat de mannen de hoop op een goede tweede seizoenshelft hebben opgegeven.

“Laten we de cirkel rondmaken. Hake begon als trainer van FC Utrecht met een 0-3 nederlaag tegen Ajax. Afgelopen weekend is dat weer gebeurd. Het is een goede aanleiding voor de clubleiding om nu eindelijk afscheid te nemen van de huidige hoofdtrainer.” Pep reageert op zijn broer. “Heel Utrecht zit in een negatieve spiraal. En inmiddels zijn wij al enige tijd niet meer de enigen die om het ontslag van Hake vragen. Het overgrote deel van de supporters is er helemaal klaar mee. Er was nog de voorzichtige hoop dat FC Utrecht hetzelfde kunstje als in de Johan Cruijff ArenA kon laten zien, maar met de slappe instelling die er was, stond FC Utrecht na vier minuten al achter en speel je wederom een kansloos verloren wedstrijd. Het was zelfs zo erg dat Ajax-doelman Remko Pasveer zijn wedstrijdkleren kan opvouwen, niet hoeft te wassen en volgende week weer schoon aan kan doen. Het is echt afschuwelijk wat er gebeurt bij onze club. Het huidige spel van Quinten Timber zegt daarbij alles. Het laat namelijk de invloed van Hake zien. Timber kwam afgelopen zomer binnen als een zelfverzekerde jongen, die vrij en frivool de pannen van het dak speelde. Kijk waar hij nu staat. Hij verliest bal na bal en de bravoure is verdwenen. Het is helemaal niks meer en dat geldt voor meerdere jongens binnen deze selectie. Bijna alle spelers zijn in de afgelopen maanden alleen maar slechter geworden en nog gaat er geen belletje rinkelen bij de clubleiding.”

Pep is nog niet klaar met zijn verhaal, want de reacties van spelers en trainer na de wedstrijd tegen Ajax steken hem nog het allermeest. “Elke supporter ergert zich al weken aan het vertoonde spel, maar de uitspraken van de selectieleden na de wedstrijd zijn nog erger. Alles wordt recht gepraat en je twijfelt of de spelers wel doorhebben wat er gebeurt. Na de wedstrijd tegen Ajax werd door Hake en Van der Maarel wederom gezegd dat ze zo goed trainen en dat er zo’n goede sfeer in de selectie heerst. Het zegt heel erg veel over het team dat er een goede sfeer heerst terwijl er al zeven wedstrijden niet is gewonnen. Hoe kan er in deze situatie nou een goede sfeer zijn?”

Wel of geen Ihattaren?

FC Utrecht heeft de afgelopen weken veel in het nieuws gestaan. “Niet per se iets wat FC Utrecht vaak gebeurt”, zo oordeelt Pep. “Alleen The Voice of Holland was de afgelopen weken meer in het nieuws. Het gebeurt niet vaak dat FC Utrecht zoveel in het nieuws is, maar op het moment dat het gaat over Mohammed Ihattaren die wellicht naar FC Utrecht komt, dan is het natuurlijk helemaal niet erg dat de club in veel verschillende krant staat.” Frans reageert enthousiast op het nieuws. Ihattaren is een lastige gozer en wat hij allemaal heeft gedaan is niet goed te praten, maar er moet wel een nuance worden geplaatst. Die jongen werd op achttienjarige leeftijd gezien als het grootste talent sinds Cruijff. Hij werd helemaal opgehemeld en alles zat mee, maar dan overlijdt plots je vader die ook je beste vriend en adviseur was. Dat heeft een enorme invloed op je als jonge jongen. Hij moet de tijd krijgen om alles een plek te geven en tegelijkertijd kan hij nog altijd de beste speler van de Eredivisie zijn. Die jongen heeft meer gevoel in zijn linker kleine teen dan dat de rest van de selectie in beide benen heeft.”

Pep is het eens met zijn broer en ziet Ihattaren ook graag naar Utrecht komen. “Je weet nooit of het hem bij FC Utrecht wel gaat lukken maar hij zal nu echt wel voor zijn laatste kans moeten gaan strijden. Als hij niet bij FC Utrecht slaagt, is het helemaal klaar met die jongen. Hij zal toch ook weten dat de druk om te presteren nu heel hoog is.” Frans reageert nog een keer op de aankomende transfer. Het is een geweldige voetballer, maar hij is natuurlijk helemaal niet fit. Deze deal is dan ook alleen aantrekkelijk als hij voor anderhalf jaar wordt gehuurd. Dan kan hij het eerste halfjaar rustig optrainen, want het komende halfjaar is toch al verloren.”

Keepersslagveld

Naast het feit dat het de afgelopen weken veel over Ihattaren ging, werd ook de keeperswissel een mediahype binnen Utrecht. Maarten Paes heeft inmiddels zijn plek moeten afstaan aan Fabian de Keizer. Pep begrijpt die keuze wel. “Het is vreselijk voor Paes, want dit is echt zijn doodsteek bij FC Utrecht geweest. Het is de trainer aan te rekenen dat hij elke week nieuwe wisselingen in zijn basiselftal doorvoert, maar Paes heeft wel echt punten laten liggen in de laatste wedstrijden. Het waren ook altijd cruciale fouten, die FC Utrecht veel tegendoelpunten heeft gekost.” Frans reageert op zijn broer. “Het is dan ook heel begrijpelijk dat Paes nu gaat vertrekken naar Amerika. Als hij blijft kan dat alleen maar voor gezeur zorgen in de selectie. Het kwalijke is dan wel dat we Thijmen Nijhuis terug gaan halen. Die stond het afgelopen halfjaar bij MVV onder de lat, omdat hij de langste was en heeft bij FC Utrecht ketser na ketser gemaakt. Het keepersniveau wordt er momenteel dan ook niet beter op.”

De winnende van Dalmau

Het slechte spel heeft geen goede gevoelens bij de mannen achtergelaten en ze kijken niet bepaald met veel enthousiasme naar de komende voetbalweken. Toch zag Frans nog wel een speler een voldoende halen. “Hij is een paar weken geen FC Utrecht-speler meer en meteen opgebloeid. Adrian Dalmau scoorde een cruciale goal voor Sparta en daarmee heeft hij Cambuur van een overwinning afgehouden. Als hij dat niet had gedaan, was FC Utrecht op het rechterrijtje afgestevend.” Pep reageert nog één keer. “Het is niet te hopen dat Dalmau ze er volgende week ook tegen FC Utrecht in gaat schieten, want met slechts één goal wint Sparta al. Niemand zou namelijk toch weten wie ze bij FC Utrecht moet maken.”