Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Misschien moeten we dit als supporters leren accepteren’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC.

*Deze column is geschreven voorafgaand aan de wedstrijd FC Utrecht-AZ

Het seizoen loopt langzaam uit op een teleurstelling. Wederom wist FC Utrecht er niet in te slagen om tegen een degradatiekandidaat de drie punten over de streep te trekken. Pep en Frans zijn inmiddels gewend aan het vertoonde spel, maar zijn wel bezorgd over het ontbrekende scorend vermogen van het team. Desondanks houden de twee de goede moed erin en kan FC Utrecht zomaar gaan stunten in de play-offs.

“De selectie mist het hele seizoen simpelweg scorend vermogen”, zo begint Frans. “Er is totaal geen zelfvertrouwen wanneer de spelers met de bal voor de goal van de tegenstander komen. Douvikas is daarin het schoolvoorbeeld. Hij gaat op een cruciaal moment in de tweede helft alleen op de keeper af, maar kan het hoofd niet koel houden.”

Ook Pep wil zijn hart luchten over de Griekse spits en reageert op zijn broer. “Veel mensen in Utrecht waren er echt van overtuigd dat dat jochie speciale aanvallende wapens tot zijn beschikking had. Bij vlagen heeft hij ook goede dingen laten zien, maar een spits wordt afgerekend op zijn goals. Dat Griekse jochie heeft acht doelpunten gemaakt in de competitie. Dat is echt te weinig voor het aantal wedstrijden dat hij heeft gespeeld. Iedereen ziet nog altijd dat hij beschikt over de juiste kwaliteiten, maar op dit moment moet hij verdedigend te veel arbeid verrichten. Hij staat de hele wedstrijd achter middenvelder Van de Streek en loopt als een dolle over het veld. Dan kom je nooit in je kracht te spelen en kom je nooit in een scoringspositie.”

Frans reageert hier snel op. “Op zich is het te begrijpen dat hij dit doet. We hebben dan wel aanvallende problemen, maar ook de verdediging kan wat hulp gebruiken. Hij wil die gasten achterin helpen, omdat die vindt dat die er niet al te veel van kunnen.”

Misschien, misschien, misschien

Ondanks de kritiek op de 21-jarige spits wil Frans de doelpuntendiscussie niet alleen afschuiven op Douvikas. “De afgelopen wedstrijden is FC Utrecht, ook onder Rick Kruys, tekortgeschoten. De overwinningen zitten er wel in, maar het ontbreekt aan het maken van de beslissende goals. We laten de tegenstander te lang in leven en gooien de wedstrijd niet in het slot. Er is niemand die je erdoorheen kan trekken op het moment dat het niet loopt. Er is niemand die uit het niets een doelpunt kan maken, een assist levert of voor dreiging kan zorgen met een mooie actie. Daardoor heb je als supporter het idee dat we al een halfjaar in dezelfde fase van het seizoen zitten. De rek is er echt uit en sommige spelers proberen zich met pijn en moeite door de laatste wedstrijden heen te bijten.”

Pep komt tot dezelfde conclusie en maakt al voorzichtig de balans op. “Misschien leggen we als supporters de lat wel te hoog. De doelstelling is wederom om minimaal op plek zeven te eindigen, zodat je weer mee kan spelen in de play-offs. Die doelstelling wordt al zes jaar gehanteerd. Je merkt dat wij als supporters stiekem naar meer smachten en ook vanuit de directie merk je de drang om door te groeien, maar misschien zit er gewoon niet meer in dan dit. Misschien is de volledige groeipotentie van de club al bereikt en misschien moeten we dit als supporters leren accepteren.”

Timber

Naast het tegenvallende resultaat kwam deze week ook het nieuws naar buiten dat Quinten Timber in de belangstelling van zowel Ajax als PSV zou staan. Frans weet wel wat er met de revelatie van het seizoen moet gebeuren. “Er worden, door enkele journalisten, mooie transferbedragen genoemd. Ajax en PSV zouden zeven miljoen overhebben voor onze topmiddenvelder. Toch kan FC Utrecht hem beter behouden. We willen volgend seizoen doorbouwen aan een sterk team. Dan heb je hem echt nodig. Wellicht lukt het met veel geluk om Europees voetbal veilig te stellen. Als je vervolgens naar het niveau van de Conference League kijkt, kan je stellen dat ook FC Utrecht daar niet zou misstaan. Met minimaal zes Europese wedstrijden op de planning zal Timber ook bij de Europese subtopclubs op de radar komen. Dan ga je past echt cashen voor zo’n speler.”

Pep denkt hetzelfde over de kwestie en vult nog verder aan. “Iedere FC Utrecht-supporter die van voetbal houdt wil dat die jongen blijft. Hij is de enige die een bal naar dezelfde kleur kan spelen en heeft een fantastische instelling. Voor zo’n jongen ga je naar het stadion. Het is al heel vaak geroepen, maar bedenk ook dat er veel spelers vertrekken. Gustafson, Van Overeem, Maher en ook Van de Streek heb je volgend seizoen waarschijnlijk niet meer tot je beschikking. Dan zal je toch ook spelers moeten houden om de kwaliteit van het middenveld te waarborgen. Je kan Timber alleen verkopen als de absolute hoofdprijs wordt betaald en je snel drie nieuwe middenvelders hebt gevonden, die makkelijk in het team zijn in te passen.”

Het seizoen uitzitten

De kwestie rondom Timber zal slechts het begin van veel transferroddels zijn. Ondanks dat Frans daar graag op in gaat, hoopt hij tot slot dat het seizoen wel eerst succesvol wordt afgemaakt. “Voor de meeste supporters voelt het seizoen al sinds de bekeruitschakeling als uitzitten. Na die uitschakeling was een bekerstunt niet meer mogelijk en was ook de vierde plek in de competitie geen haalbare doelstelling meer. Daarnaast was het kwalitatieve gat met de nummer acht al zo groot dat het ontlopen van play-offs ook niet meer mogelijk was. De club en supporters weten al sinds december dat deze plek op de ranglijst ons plekkie zou worden. Dat is soms demotiverend, maar het betekent dat het seizoen pas over twee weken gaat beginnen. In de komende wedstrijden moet je een lekker gevoel creëren. Daarna moet in de play-offs Europees voetbal veiliggesteld worden en dan zal heel Utrecht op de banken staan en juichen. Al hebben we dat dit seizoen eigenlijk al te weinig kunnen doen.”