Pep en Frans over FC Utrecht: ‘René Hake kan zijn koffers vast gaan inpakken’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De Eredivisie werd afgelopen week, na verschillende interlands, weer hervat. FC Utrecht wist echter geen punten te pakken. Het speelde een matige wedstrijd in Enschede en verloor daardoor in de slotminuten van FC Twente. Pep en Frans zijn er klaar mee, want voor de tweede keer dit seizoen gaf de ploeg van René Hake weer niet thuis in een uitwedstrijd.

“De ongeslagen reeks van dit seizoen is ten einde en met deze slappe instelling zal er ook nooit een overwinning gaan komen”, zo opent Frans. “Op deze manier kan je nooit winnen van een ploeg die vechtvoetbal speelt. Het tempo was zo laag dat zelfs Pep en ik mee hadden kunnen spelen.” Pep vervolgt: “Ik heb de wedstrijd, vanwege een verjaardag, ‘s avonds pas terug kunnen kijken. Dat werkte wel erg goed voor het slapengaan. Het was zo saai dat ik binnen vijf minuten ben weggedommeld naar dromenland.”

Pep vervolgt zijn verhaal. “Deze trainer maakt dit team niet beter. Nu niet en nooit niet. Hoog eindigen in de competitie is dit seizoen een vereiste. Er staat kwalitatief gezien een hele goede selectie. Daarvoor heeft iedereen de complimenten aan Jordy Zuidam gegeven, maar Hake verprutst het. Wedstrijden zoals FC Groningen en FC Twente moet je winnen en deze trainer kan ze daartoe niet motiveren. Het ergste is dat hij na de wedstrijd heeft gezegd dat hij boos en teleurgesteld is in zijn spelers. Weet je waar ik boos over ben? Dat Hake ze als een stel makke schaapjes het veld instuurt. Tegen FC Twente moeten duels uit de weg worden gegaan en mag je geen gekke overtredingen maken. Dat is precies wat er niet gebeurd is.”

Sociale dienst voetbal

“Vorige week hadden we het over de komende wedstrijden. We zouden gaan zien of FC Utrecht stappen heeft gemaakt ten opzichte van de afgelopen jaren. Maar het antwoord is al bekend. Als het erop aankomt gaan we gewoon weer door met het sociale dienst voetbal. Als een club nog niet gewonnen heeft dan bellen ze FC Utrecht. FC Utrecht komt dan hoogstpersoonlijk langs om drie punten bij je af te geven. Volgens mij wordt er nu zelfs een loket bij het stadion geopend waar alle clubs de punten van FC Utrecht kunnen komen afhalen. Ik heb zelfs gehoord dat het plan is om Hake in het loket te zetten. Die heeft namelijk al veel ervaring met het weggeven van punten.”

Pep is nog niet klaar met Hake en gaat nog even door. “De aanstelling van Hake is vanaf het begin niet slim geweest. FC Utrecht heeft de ambitie om de top aan te vallen. Als je in de top wil gaan meedraaien moet je ook een toptrainer aanstellen. Een trainer waar spelers naar opkijken en respect voor hebben. Hake heeft bij Jong FC Utrecht gezeten en is in het verleden weggestuurd bij FC Twente. Daar moet je als FC Utrecht speler toch om lachen? De aankomende drie wedstrijden zijn cruciaal voor Hake zijn baan. Er moeten negen punten worden gepakt anders moet hij vertrekken.”

Gustafson-fanclub

Frans stelt op zijn beurt ook sommige spelers ter discussie. “Ik ben sinds zaterdag ook afgetreden als voorzitter van Gustafson-fanclub. Het was weer de oude Gustafson en wat was weer die slecht. Daarnaast gaven Timber en Maher ook absoluut niet thuis en dat zijn wel de cruciale spelers die het elftal moeten dragen. We hebben Timber de laatste tijd terecht gecomplimenteerd, maar je ziet toch dat die nog niet alles aankan. Hij heeft een zware week gehad bij Jong Oranje en mocht zelfs meedoen bij het grote Oranje en dan moet je daarna weer direct presteren bij FC Utrecht. Dat is op dit moment even te veel voor die jongen.”

Frans trekt daarnaast ook de spitspositie in twijfel. “Ik heb lang nagedacht, maar ik ben eruit. Ik ben altijd een liefhebber van Douvikas geweest, maar nu moet hij uit de basis verdwijnen. Dalmau moet weer op die plek gaan spelen. Dalmau is afkomstig van het Spaanse eiland Mallorca. Onze spitsen staan de hele wedstrijd op een eiland. Geef dan Dalmau maar de kans. Die is gewend om op een eiland te staan.” Pep gaat hierop door. “Het is echt zorgwekkend om te zien dat er geen scorend vermogen is. We scoren alleen maar uit standaardsituaties. Dat we moeilijk scoren baart mij zorgen, maar wat ik veel erger vind is dat we ook steeds moeizamer kansen gaan creëren. Je zit nu echt naar niks te kijken.”

Rellen

Al met al is Frans blij dat hij niet naar Enschede is afgereisd. “Ik heb deze week de wedstrijd vanuit mijn luie stoel gekeken. Daar ben ik blij mee, want daardoor heb ik die wanvertoning niet vanuit het stadion moeten aanschouwen en heb ik ook geen stenen gekopt.” Pep gaat verder in op rellen die na de wedstrijd tussen de supportersgroepen plaatsvonden. “Er is gezegd dat er met bekers pis is gegooid. Ik vind het knap dat FC Twente-supporters dat hebben gemerkt. In het oosten van het land drinken ze Grolsch bier. Volgens mij is dat helemaal niet te onderscheiden van pis. Het enige verschil tussen pis en Grolsch is dat pis lauw is”, grapt Pep.

“Nee maar even serieus. Het is al sinds jaar en dag dat je in Enschede wordt bekogeld met stenen door FC Twente supporters. Met die kennis kan het natuurlijk nooit zo zijn dat de ME de FC Utrecht-supporters ruim twintig minuten lang alleen heeft laten staan. Ik heb echt het vermoeden dat Hake ook de ME in Enschede aanstuurt, want ook daar neemt blijkbaar niemand zijn aanwijzingen serieus.”