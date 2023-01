Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Vier seizoenen later zijn die Tukkers ons aan alle kanten voorbijgestreefd’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Trainer Michael Silberbauer heeft zijn ongeslagen status niet kunnen uitbreiden. In Enschede verloor FC Utrecht met 2-0 van FC Twente. Pep en Frans zien dat FC Twente hun cluppie aan alle kanten voorbij is gestreefd. Daarnaast hebben de broers zich geërgerd aan commentator Leo Driessen en denken ze dat Bas Dost aan zijn laatste maanden in de Domstad bezig is.

“FC Twente was in alle opzichten beter. De wedstrijd had uren kunnen duren, maar dat had de uitslag niet doen veranderen”, zo begint Frans. Pep reageert: “In 2019 speelde FC Twente nog in de Eerste divisie en hadden ze een tekort van tientallen miljoenen euro’s. Nu staan ze acht punten boven FC Utrecht. Dat zegt heel erg veel over de verschillende vormen van beleid die beide clubs de afgelopen jaren hebben gehanteerd. Vier seizoenen later zijn die Tukkers ons aan alle kanten voorbijgestreefd. In Enschede is te zien dat de trainer en technisch directeur samen de juiste spelers hebben gehaald. Ze zitten met elkaar op één lijn. Hier bepaalt alleen Jordy Zuidam wat er binnenkomt.’’

In de spiegel kijken

Frans gaat verder in op de vergelijking. “Václav Černý is het perfecte voorbeeld. Die jongen schopte hier nog geen deuk in een pakje boter. In het oosten van het land is hij een van de meest dreigende spelers. Dan kan iedereen Černý als schuldige aanwijzen, maar misschien moet FC Utrecht eens in de spiegel kijken. We hebben die speler hier verkeerd gebruikt en hij is niet de enige.” Pep vult zijn broer verder aan. “Afgelopen weekend is op een pijnlijke manier duidelijk geworden dat FC Utrecht absoluut niet bij de beste vijf ploegen van Nederland hoort. Sterker nog, we lopen mijlenver achter.”

Pep wil verder ingaan op de rol die de spits Bas Dost dit seizoen speelt. “Tegen FC Twente krijg je niet veel kansen. Dan helpt het ook niet mee dat Dost een enorme mogelijkheid laat liggen. Hij heeft er dit seizoen zes gemaakt, maar de supporters hadden meer van zo’n ervaren kracht verwacht. Hij zit niet in een flow en is gefocust op het meeverdedigen. Voor de goal komt hij te vaak tekort.’’ Frans is het hiermee eens en wil de club een tip geven. “Het contract van Dost loopt deze zomer af. Het beste is om de wegen na dit seizoen te laten scheiden. Een verlenging betekent namelijk de definitieve kapitaalvernietiging van Anastasios Douvikas. Die moet volgend jaar meer gaan spelen en gaan presteren. Het contract van de Griek loopt in 2025 af dus na volgend seizoen moet hij worden verkocht om winst te gaan maken.”

Leo Driessen

De wedstrijd tegen FC Twente liep dus uit op een deceptie. Daarbij kwam ook nog kijken dat er in De Grolsch Veste geen FC Utrecht-supporters welkom waren. Pep en Frans moesten daarom voor de televisie de wedstrijd beleven met commentaar van Leo Driessen. “Het kan niet anders dan dat Leo Driessen voor de wedstrijd zure bekers pis van Twente-supporters heeft opgedronken. Die man heeft negentig minuten lang op een zure wijze zitten lullen in zijn microfoon. Deze commentator is gewoon tegen FC Utrecht. Elke actie of pass van een Twente-speler was geweldig, maar een mooie hakbal van Othmane Boussaid zag er volgens de kenner allemaal maar moeizaam uit. Die azijnzeiker maakte de middag nog erger dan dat die al was’’, aldus Pep.

Tot slot kijkt Frans nog even vooruit. Deze week mogen de mannen van trainer Silberbauer aantreden tegen Excelsior en AZ en dat zal geen makkelijke klus worden. “Met drie punten mogen we deze week onze handen dichtknijpen. AZ heeft een veel betere ploeg en ook Excelsior versla je niet zomaar. Trainer Marinus Dijkhuizen weet hoe FC Utrecht moet verliezen. Hij is in Utrecht tenslotte één wedstrijd eindverantwoordelijk geweest en heeft alles verloren!”