Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Voor een wedstrijd tegen PSV kunnen de spelers zich zonder moeite opladen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De zon scheen, het was zondagmiddag 14.30 uur en er stond een topwedstrijd op het programma. De middag voldeed aan de eisen die de mannen al weken hebben. Echter was het resultaat niet waar Pep en Frans op hadden gehoopt. Na negentig minuten stond FC Utrecht met lege handen en kan de club zich hoogstwaarschijnlijk gaan opmaken voor de play-offs.

“De omstandigheden waren fantastisch”, zo begint Pep. “Het was heerlijk weer en voor een wedstrijd tegen PSV kunnen de supporters en de spelers zich zonder moeite opladen. Eindelijk hebben we de jongens weer eens zien strijden. Er werd gevochten voor elke bal en door de fanatieke supporters in het stadion gingen de spelers automatisch een stapje extra doen.”

Frans is het eens met zijn broer en vult hem aan. “Het spel was zeker beter dan in de afgelopen maanden, maar toch verlies je wel. We moeten ook wel realistisch blijven. FC Utrecht had zes coronagevallen rondlopen en Van der Maarel was geschorst. Daardoor moest Van der Kust opeens rechtsback spelen en werd van St. Jago verwacht dat hij na een lange blessure meteen negentig minuten de defensie zou leiden.”

“Er werd gevochten voor elke bal en door de fanatieke supporters in het stadion gingen de spelers automatisch een stapje extra doen”

Pep vult zijn broer aan. “Van der Kust speelde ook aan de rechterkant veelbelovend en volwassen. Een smetje op zijn spel was echter dat hij bij de tegengoal niet helemaal vrijuit ging. Het was een klein inschattingsfoutje. St. Jago stond aan de basis van de tegengoal door de bal van achteruit in te leveren. Het waren slechts details, maar tegen PSV worden dit soort kleine foutjes gewoon afgestraft. Dat maakt dit verlies erg frustrerend. Grote delen van de wedstrijd had PSV weinig in te brengen en had FC Utrecht de controle, maar tegen de grote tegenstanders gaat het om de volle negentig minuten. Uiteindelijk is dat het verschil tussen PSV en FC Utrecht, al zag je wel dat PSV de wedstrijd op 75 tot 80 procent van hun kunnen heeft gespeeld. We moeten het die jonge gasten achteraf ook niet aanrekenen. Dit kan gebeuren en hoort bij hun looppad als voetballer.”

Frans reageert weer. “Het heeft ook met de kwaliteit van PSV te maken, die pakken hun kans als het echt moet en weten wanneer ze dodelijk moeten zijn. Ondanks een verlies kan je toch genieten van de inzet van de jonge jochies. Van der Kust heeft drie keer in de basis gestaan en heeft ons drie keer positief verrast, dat is ook iets waar je van moet genieten als supporter. Alleen moet Van der Kust wel vrezen voor zijn plek. Hake wisselt meestal zijn beste spelers dus die jongen zal volgende week wel weer wissel staan.”

Jordy Zuidam

Nadat Frans de naam van de trainer laat vallen wil Pep verder ingaan op de rol van René Hake. “Heel Utrecht heeft ongeveer zes maanden geroepen dat Hake zijn spullen had moeten pakken. Heel het stadion heeft de teksten: ‘Hake rot op gezongen’ en er zijn zelfs nog supporters midden in de nacht naar het stadion gegaan om de directie duidelijk te maken dat het echt afgelopen moest zijn. Van een ontslag is het nooit gekomen en we vrezen dat iedereen nu maar moet accepteren dat het er dit seizoen ook niet meer gaat komen. Hake blijft hier tot het einde van het seizoen zitten.” Frans valt zijn broer in de rede. “We moeten ook kritisch zijn naar de directie. Jordy Zuidam heeft in de afgelopen jaren te veel trainers gebruikt en dus de verkeerde mensen aangesteld. Je merkt in Utrecht dat men ook langzaamaan aan hem begint te twijfelen. Na de zomer moet er een trainer komen die maximaal presteert, want nog een tegenvaller kan Zuidam niet meer gebruiken.”

Geen chips meer

De mannen zijn tevreden over de strijd die is vertoond en kunnen met het verlies leven. Desondanks wil Pep nog wel inzoomen op een cateringsprobleem in het stadion. “De catering is tegenwoordig in beheer van FC Utrecht. Dan verwacht je dat alle producten op voorraad zijn om zoveel mogelijk winst te maken. Desondanks was er in de rust al geen zakje chips meer te krijgen voor onze kinderen.”

Frans reageert. “Je had er wel even bij moeten zeggen dat jij twee uur voor de wedstrijd al vier familiedozen had gekocht, Pep. Je hebt zo’n grote voorraad gekocht dat we voor geen enkele thuiswedstrijd meer chips hoeven te kopen. Volgende week in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen kunnen de supporters beter bij ons langskomen om wat zakjes af te kopen.”

Tot slot wil Pep nog even stilstaan bij de wedstrijd van volgende week. “We hebben weer genoten van het spel en een verlies tegen PSV kunnen we allemaal accepteren. Toch wordt het nu wel echt weer eens tijd dat we worden getrakteerd op een lekkere overwinning. Volgende week zitten wij met chips op de tribune en moeten de jongens op het veld de rug rechten. We willen nu alleen nog de spelers vragen om René Hake aan te steken met corona. Dan kan die de rest van de week in quarantaine, kan Ricky Kruys het overnemen, winnen wij zondag en zijn wij zo goed als zeker veilig om de play-offs te halen.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.