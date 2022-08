Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Voorafgaand aan de wedstrijd zijn we naar de hypotheekadviseur geweest’

Een zwoele zomerse avond en de eerste thuiswedstrijd van FC Utrecht in het nieuwe seizoen. De zaterdagavond leek niet mooier te kunnen zijn voor Pep en Frans. Toch kwamen de mannen na negentig minuten voetballen van een koude kermis thuis. Verkoelende drankjes bleken onbetaalbaar en wederom werden er punten verspeeld tegen een degradatiekandidaat.

“FC Utrecht-supporters zijn door jaren heen realistisch geworden. Niemand verwacht dat de club wedstrijden makkelijk wint, maar als de eerste potjes van de competitie tegen RKC, SC Cambuur, FC Emmen, Ajax en Fortuna Sittard worden gespeeld mag je tien punten verwachten. Inmiddels moeten de supporters blij zijn als dat er vier worden. Twee wedstrijden, twee punten en dat tegen twee degradatiekandidaten. Het is een teleurstellende seizoenstart”, zo opent Pep.

Frans is het hiermee eens, maar maakt een positieve kanttekening. “In de eerste helft moeten er drie goals gemaakt worden. Dan is er niks aan de hand en lult niemand ergens over. De tweede helft was van een erbarmelijk niveau en het resultaat is wederom tegenvallend, maar toch geven de gecreëerde kansen wel aanknopingspunten.”

‘Die heeft in zijn hele leven één goede voorzet gegeven’

Sinds de komst van Henk Fraser is FC Utrecht overgeschakeld naar een 5-3-2 systeem. Pep is daar nog altijd positief over, maar ziet sommige spelers verzaken in het systeem. “De eerste mankementen van deze formatie zijn al na twee wedstrijden te ontdekken. Het systeem kan op een aanvallende manier worden uitgevoerd, maar dan moeten er wel spelers op de flanken staan die iets met de bal kunnen. Bas Dost is een spits die ooit een van de betere koppers van Europa was. Je kan zo’n speler toch niet afhankelijk maken van de voorzetten van Hidde ter Avest? Die heeft in zijn hele leven één goede voorzet gegeven en is zonder bal op zijn best. Ook de aanvoer van Van der Kust is tot nu toe veel te matig waardoor de gevaarlijkste speler nooit in stelling wordt gebracht.”

Frans ziet waar de oplossing voor dit probleem ligt. “Er wordt veel gespeculeerd over een terugkeer van Sean Klaiber. Dat zal voor Dost een verademing zijn. Het is een jongen met een geweldige mentaliteit en een betere trap dan Ter Avest heeft. Die legt de bal vaker neer waar Dost hem wil hebben.”

Paniekaankopen

Ondanks dat Frans de terugkeer van Klaiber toejuicht hoopt Pep wel dat paniekaankopen uitblijven. “Er is flink doorgeselecteerd binnen de selectie. Er staat een heel nieuw elftal en veel spelers moeten nog aan elkaar wennen. Dat heeft tijd en geduld nodig. Het is zaak dat Zuidam het hoofd koel houdt en dat paniekaankopen uitblijven. De namen van Alireza Jahanbakhsh en Mateusz Klich zweven om de club heen. Ondanks dat geruchten nooit te serieus moeten worden genomen getuigt het, in combinatie met de tegenvallende resultaten, toch van paniek binnen de club. Zuidam is altijd graag op zoek naar buitenkansjes, maar in de afgelopen jaren hebben die ‘buitenkansjes’ de club te veel geld gekost en te weinig resultaat gebracht. Het is te hopen dat de paniekaankopen daarom deze zomer even uit blijven.”

Prijsstijging

Het tegenvallende resultaat was niet het enige wat opviel in de Galgenwaard. Afgelopen week werd bekend dat de horecaprijzen worden verhoogd vanwege stijgende grondstofprijzen. Frans wil hier toch nog even bij stilstaan. “Voorafgaand aan de wedstrijd zijn we naar de hypotheekadviseur geweest. Na grondig financieel overleg waren we in staat om wat te drinken te halen. Een biertje kost tegenwoordig bijna vijf euro en voor een Red Bull met rode wodka is tien euro doodnormaal. Het zijn prijzen die in het nachtleven worden betaald. Alleen word je in een discotheek nog geëntertaind nadat je een drankje hebt gekocht.”

‘Dat kost naast een seizoenskaart nog eens vijftig euro per wedstrijd’

Ook Pep vindt de prijzen schrikbarend en reageert nog één keer op zijn broer. “Overal in de wereld stijgen de prijzen, maar bij FC Utrecht lijkt men door middel van deze actie het nieuwe stadion te willen financieren. Stel je bent vader. Je hebt een seizoenkaart en gaat met twee kinderen een avondje naar FC Utrecht. Koop voor iedereen een patatje, een zakje chips en een flesje drinken. Dat kost naast een seizoenskaart nog eens vijftig euro per wedstrijd. Dat schrikt mensen af om te komen, al kan dat met de huidige resultaten ook zo maar de bedoeling zijn.”