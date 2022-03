Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Wat dacht de KNVB toen ze dit tijdslot bedachten?’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na veel puntverlies in de afgelopen weken was daar dan eindelijk weer een overwinning voor FC Utrecht. In en tegen Heerveen werden afgelopen zondag drie broodnodige punten veiliggesteld. Pep en Frans zijn blij met de overwinning, maar zien nog altijd weinig vooruitgang in het spel. Daarnaast maken de broers zich zorgen over de veiligheid van de Galgenwaard nu er in Oekraïne oorlog is uitgebroken en sommige supporters zich hier tegen hebben uitgesproken.

“Voor het eerst dit seizoen hebben we respect en bewondering voor Hake”, begint Pep. “Het is knap dat die man zo rustig voor de camera kon staan na de wedstrijd. Weinig mensen weten het, maar vorige week is er bij Hake thuis ingebroken. Een paar criminelen zijn via het badkamerraam naar binnen geklommen en hebben zijn grabbelton gestolen. Het resultaat van de inbraak was ook meteen te zien. Plots husselde Hake niet met de basisopstelling, maar stelde hij dezelfde namen op als vorige week.” Frans reageert op de grap. “Heel Utrecht roept al weken dat hij eens voor vastigheid moet kiezen. Desondanks zat er afgelopen weekend nog niet veel automatisme in de manier van spelen. Het lijkt nog steeds nergens op, maar met deze overwinning houden we wel aansluiting met de bovenstaande clubs en je bent dit weekend zelfs drie punten ingelopen op Ajax en Feyenoord. Het is te hopen dat dit nu wordt doorgezet en we richting de finale van de play-offs gaan doordenderen.”

Lachwekkende tijden

Ondanks het behalen van de benodigde drie punten vond Pep het wel een vervelend weekend voor Utrecht-supporters. “FC Utrecht speelde zondagavond om 20.00 uur. Wat dacht de KNVB toen ze dit tijdslot ooit bedachten? Als je heen en terug naar Heerveen reist, zit je ruim vier uur met je kont op de weg en ben je niet voor 01.00 uur in de nacht thuis. De volgende dag staat voor velen de wekker alweer om 06.00 uur en begint de werkweek weer. Je kan bijna meteen door naar je werk door deze lachwekkende tijden.” Frans reageert op zijn broer. “Die tijden zijn echt afschuwelijk, maar het vertoonde Utrechtse spel was ook weer niet best. Afgelopen zondag won niet de beste ploeg, maar de minst slechte.”

Frans wil daarbij nog even inzoomen op de rol van ‘de verlosser’ Henk Veerman. “Henkie speelde ook deze week niet geweldig. Twee weken geleden was hij echt de verlosser maar daarna zijn de prestaties minder geworden. We moeten Henkie nu niet afvallen maar hij moet op de korte termijn wel goals gaan leveren, want anders is de reserverol van Douvikas aan niemand meer te verkopen. Pep is het eens met deze uitspraken en vult verder aan. “Van Seumeren was in de afgelopen weken lyrisch over Douvikas. Hij maakte drie goals in twee wedstrijden en had een goede seizoenstart. Die jongen gaat er niet gemotiveerder van worden als hij lang op de bank blijft zitten. Veerman heeft altijd geroepen dat hij in een 4-3-3 systeem wil spelen. Hake houdt daar nu aan vast, terwijl Douvikas en Veerman juist samen in een 4-4-2 geweldig presteerden tegen Cambuur. Het is de zoveelste gekke en risicovolle beslissing die Hake neemt.”

Atoombom

De mannen vonden het weer erg fijn dat FC Utrecht deze week punten pakte, maar er spelen natuurlijk belangrijkere zaken in de wereld. In Oekraïne is inmiddels oorlog uitgebroken doordat Rusland vorige week binnenviel. Frans maakt zich nu zorgen. “De kans is groot dat de Galgenwaard er als eerste aangaat als Poetin het westen van Europa gaat aanvallen. Ik hoorde verschillende Utrecht-supporters afgelopen weekend zingen dat Poetin zijn moeder in de prostitutie zit. Ik denk niet dat deze wereldleider erop zit te wachten dat een groepje Utrechters liedjes zingt over het beroep van zijn moeder. De directie van FC Utrecht kan de aankoop van de Galgenwaard beter maar even uitstellen, want de kans is groot dat er elk moment een atoombom op de middenstip kan vallen.”

Pep wil iets serieuzer reageren op de oorlogssituatie. “Er is afgelopen week een Utrechtse jongen naar Oekraïne vertrokken. Hij komt daar oorspronkelijk vandaan en wil nu gaan vechten voor zijn vaderland. De ultra’s hebben daar op een prachtige manier steun aan gegeven door spandoeken met steunende teksten op te hangen. Het werd ook volop in beeld gebracht gedurende de wedstrijd. Dat is echt mooi om te zien. De afgelopen maanden zijn voetbalsupporters vaak negatief in het nieuws verschenen, omdat er misdragingen plaatsvonden. Deze mooie actie mag nu dan ook wel eens benoemd worden. Dat gaf zo’n grauwe zondagavond toch nog kleur.”

Ondanks de schrijnende situatie in Oekraïne gaat het eredivisievoetbal aanstaand weekend wel gewoon door. Pep kijkt tot slot positief naar komend weekend. “Komend weekend staat Go Ahead Eagels op het programma. Het voordeel is dat die hun beste wedstrijd van het seizoen al gespeeld hebben. Het gaat die gasten natuurlijk nooit lukken om in één week tijd te winnen van Ajax, PSV en FC Utrecht. Als Hake zijn grabbelton nog even zoek blijft, hebben we er aan het einde van de week weer drie punten bij en zijn we goed op weg richting de play-offs.”