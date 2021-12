Pep en Frans over FC Utrecht: ‘We beginnen moedeloos te worden’

Het begint een repeterend verhaal te worden, want wederom kon FC Utrecht niet winnen van een kleinere ploeg. De boosheid die Pep en Frans vorige week nog hadden na de bekeruitschakeling is inmiddels omgeslagen in moedeloosheid. De mannen kijken uit naar de winterstop en hopen dat René Hake na de kerstdagen nog wat langer bij zijn familie mag blijven.

“Het begint langzamerhand wekelijks hetzelfde verhaal te worden. Weer weten we niet te winnen van een degradatiekandidaat”, zo begint Pep. “Al moeten we wel eerlijk zeggen dat het qua beleving al iets beter was dan vorige week, maar uiteindelijk is het resultaat weer droevig.” Frans vervolgt: “Het was wel fijn om eens een ploeg te zien die nog minder geïnspireerd kan voetballen dan FC Utrecht. Wij zeiken vaak over het spel, maar de supporters van Fortuna hebben het pas echt zwaar. Wat je FC Utrecht deze wedstrijd erg kan aanrekenen is dat er te weinig goals worden gemaakt, want de kansen zijn er echt wel geweest en Fortuna was verdedigend echt heel erg zwak.”

Pep reageert op zijn broer. “Dat is precies iets wat je juist de trainer kwalijk kan nemen. Hake heeft dit seizoen hooguit twee keer met dezelfde opstelling gespeeld. Hij wisselt sommige spelers zelfs van week tot week. Dan is het niet heel erg gek dat de spelers geen vertrouwen en wedstrijdritme hebben. Het gevolg van dit beleid zag je vervolgens zaterdag terug bij Dalmau, Mahi, Douvikas en Van de Streek, want spelers zonder vertrouwen gaan grote kansen missen. Er mist automatisme en er zit geen vastigheid in het team. Tuurlijk hebben wij ook gepleit voor veranderingen na de vele mindere resultaten, maar je kan wel concluderen dat Hake de verkeerde spelers de kans heeft gegeven en sommige jongens te weinig de kans heeft gegeven.” Frans reageert weer. “Iedereen snapt ook wel dat Hake de kansen er niet in kan schieten, maar Mahi gaat zijn kansen er met een andere realistische trainer wel degelijk inschieten. Een realistische trainer geeft zijn spelers langer de kans waar zij vervolgens weer vertrouwen uit kunnen putten.”

De plannen van Hake

Pep vervolgt het verhaal en wil nog verder inzoomen op de plannen die Hake momenteel heeft. “Als je terugkijkt naar de oefencampagne van het begin van het seizoen dan kan je al snel concluderen dat toen elke wedstrijd met dezelfde basis elf werd gespeeld. Die lijn werd doorgetrokken aan het begin van het seizoen en toen pakte je ook mooie resultaten. Uiteindelijk zijn er een paar jongens door de mand gevallen en moest Hake ingrijpen, maar daarin is hij doorgeslagen. Van Overeem is vier keer gewisseld van reservespeler naar basisspeler, Ramselaar heeft eerst vanaf de vleugel gespeeld en daarna vanachter de spits. Van de Streek is uit de opstelling verdwenen en moet nu als reddende engel optreden, Timber heeft erin gestaan en is er ook uitgehaald. Het zijn slechts een paar voorbeelden, want over de wijzigende vleugelbezetting hebben we het nog niet eens gehad. Afgelopen zaterdag zag je waar Hake weer naartoe wil. Hij ziet ook dat het aan het begin van het seizoen wel draaide en hij probeert nu terug te pakken naar de opstelling van het begin van het seizoen.”

Frans vult zijn broer verder aan. “Misschien dacht Hake dat sommige jongens verder waren dan dat ze blijkbaar zijn. Een Balk of Boussaid heeft nog maar zelden het verschil kunnen maken. Het is dan wel te makkelijk om te zeggen dat ze de trainer in de steek hebben gelaten. Hake heeft er gewoon niet voor kunnen zorgen dat ze verder zijn gegroeid onder hem. Kijk bijvoorbeeld naar Boussaid die jongen is nog steeds maar 1.60 meter groot.”

Angst en twijfel

“Wat daarbij nog altijd schrikbarend is, is het feit dat we zo makkelijk doelpunten tegen krijgen”, zo vervolgt Pep. “De eerste tegengoal is gewoon houdbaar voor een keeper die in de Eredivisie speelt. Het zou bijvoorbeeld al helpen als deze keeper zijn hand uitsteekt als hij naar een bal toe duikt. Paes is het voorbeeld van de angst en onzekerheid die in het team heerst. De makkelijkste ballen vliegen het net in. De winterstop gaat echt op tijd komen voor FC Utrecht. Je ziet al weken dat dit team niet weet wat het moet doen als het een doelpunt tegen krijgt. Die onwetendheid en onzekerheid verdwijnen alleen als je wedstrijden gaat winnen en een duidelijk tactisch plan hebt waar iedereen zich in kan vinden.”

Jordy Zuidam

Naast de kritiek die de mannen op René Hake hebben, worden ook uitspraken van technisch directeur Jordy Zuidam nu in twijfel getrokken. Afgelopen week zagen de mannen Zuidam bij het programma Een Berg Sport van RTV Utrecht zitten. Pep heeft zich verbaasd over uitspraken die hij daar deed. “Zuidam vertelde dat als er werd gewonnen van Fortuna en FC Twente dat FC Utrecht dan wel de beste eerste helft van seizoen ooit zou hebben. Feitelijk gezien zal het allemaal wel kloppen, maar dit soort uitspraken moet je op dit moment niet doen. We hebben de afgelopen maanden echt naar niks zitten kijken, maar veel jongere FC Utrecht-supporters kijken voornamelijk naar de cijfers. Voor een seizoenskaart betaal je honderden euro’s per seizoen, dan mag je toch ook wel genieten van mooi voetbal? Het klinkt gek, maar we kennen niemand die blij was toen FC Utrecht vierde stond. Het voetbal was namelijk niet om aan te gluren en er zat totaal geen Utrechts dna in het voetbal. Frans reageert weer. Sommigen beweren dat deze selectie geen vechtvoetbal kan spelen en dat we dat ook niet moeten willen. Dat is complete onzin. Er zit een verschil tussen een team vol vechters en bijvoorbeeld een moordmachine die ballen verovert op het middenveld. Wij hebben allemaal ideale schoonzonen en allemaal zijn ze bang om een ladder in hun panty te krijgen. Deze selectie heeft te veel dezelfde types en er mist gif.”

Bus opwachten

Afgelopen week was er geen overwinning te vieren, wel was het de week waarin trainer René Hake jarig was. Pep wil de trainer graag nog feliciteren. “Natuurlijk roepen we al langer dat Hake niet de juiste trainer voor dit FC Utrecht is, maar het is niet zo dat we een hekel aan die man hebben.” Frans reageert weer. “Het is alleen wel een angsthaas en dat is precies niet het uithangbord dat FC Utrecht nodig heeft. Na de verloren bekerwedstrijd tegen NAC is de bus door twintig man opgewacht. Hake is in gesprek gegaan met de supporters en reageerde erg timide.” Pep besluit tot slot nog een keer te reageren. “Maar bij dezen willen we Hake nog van harte feliciteren. We hopen ook dat hij, net zoals alle lezers, een fijne kerst heeft. Het zou wel fijn zijn als hij daarna nog lekker lang thuis bij zijn familie kan blijven. In 2022 zal er voor hem vast een mooie nieuwe baan te vinden zijn.”