Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Zolang we niet verliezen zijn we in Utrecht tegenwoordig al blij’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht zit al weken in de hoek waar de klappen vallen. In Eindhoven werd er kansloos met 6-1 verloren van PSV. Pep en Frans zien de druk op trainer Henk Fraser in sneltreinvaart toenemen. De huidige hoofdtrainer heeft met FC Utrecht pas drie keer gewonnen en staat voor een belangrijke voetbalweek.

“Op voorhand is PSV-FC Utrecht een prachtig affiche. Helaas heeft dat zondag in alles teleurgesteld”, zo begint Frans. “PSV sneed de hele middag als een warm mes door de boter. Het was beschamend slecht van Utrechtse zijde.” Pep reageert voor het eerst. “In competitieverband hebben we 42 jaar niet gewonnen bij PSV en op deze manier wordt daar ook de komende 42 jaar geen wedstrijd gewonnen.”

Fraser naar Qatar

Pep gaat verder in op de dubieuze werkwijze van trainer Fraser. “Vorig seizoen hebben we het meermaals over de tombola van René Hake gehad. Iedere week toverde hij weer een nieuwe opstelling uit de hoge hoed. Er is een vermoeden dat Hake de tombola na zijn ontslag heeft laten staan en dat Fraser hem nu gebruikt. Het is echt ongelofelijk wat Fraser aan het doen is. Iedere week een nieuw basiselftal. Als speler weet je niet waar je aan toe bent met al die wisselingen.” Frans reageert weer. “Ik denk dat Frans van Seumeren snel contact moet opnemen met Louis van Gaal. Onze eigenaar moet de bondscoach op zijn knieën smeken om Fraser terug te nemen in zijn technische staf. Dan kan hij lekker naar Qatar en zijn wij ervan af.”

Vrouwenvoetbal

Pep gaat verder in op de positie van de hoofdtrainer. “FC Utrecht heeft zichzelf behoorlijk in de vingers gesneden. Fraser is voor meerdere jaren vastgelegd en heeft zijn eigen technische staf mogen samenstellen. Gooi je hem en zijn kliekje dit seizoen op straat, dan kost dat bakken met geld. Fraser heeft hierdoor de vrije hand gekregen binnen de club. Henkie heeft de afgelopen maanden alles samengesteld behalve een fatsoenlijke opstelling. We hebben Van Seumeren hoog zitten, maar met deze aanstelling heeft de grootste FC Utrecht-supporter zichzelf schaakmat gezet. Heel misschien zit er een ander plan achter en gaat Fraser volgend jaar wel het vrouwenteam coachen. Het zou op zich wel passen, want tot nu toe heeft hij alleen nog maar k*t opstellingen gemaakt.”

De broers zijn nog niet klaar met hun kritische analyses. “Niet alleen binnen de lijnen was de communicatie ver te zoeken”, zo vervolgt Frans. “In aanloop naar deze wedstrijd werd duidelijk dat je bij eigen vervoer een omwisselkaart nodig had. Je moet dan naar een bepaald punt in Eindhoven rijden om de wedstrijdtickets om te wisselen. Echter kregen we pas vijftig minuten voor de wedstrijd te horen waar we de kaarten moesten ophalen. Ook had FC Utrecht beloofd dat alle supporters wat te drinken zouden krijgen. Het bleek een goedkope leugen. Het maakt zo’n uitwedstrijd minder leuk.”

De mannen hebben genoeg stilgestaan bij de afgelopen week. Daarom kijkt Frans tot slot nog even vooruit. “Het volgende obstakel is nu amateurploeg Sportlust in de KNVB Beker. Sommige spelers zullen er toch met knikkende knieën heen gaan. FC Utrecht kan donderdag alleen maar verliezen. Een overwinning wordt als normaal gezien en met minder neemt niemand genoegen.” “Niet zo slap lullen Frans”, reageert Pep. “We pakken daar een klinkklare 0-1 overwinning na 120 minuten voetballen”, voorspelt Pep cynisch. “Zolang we niet verliezen zijn we in Utrecht tegenwoordig al blij.”

