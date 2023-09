Pep en Frans over NEC – FC Utrecht: ‘Als twee pupillen stonden Van der Maarel en Flamingo erbij’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de eerste competitieoverwinning van vorige week geen vervolg kunnen geven. Deze week verloor de ploeg van Ron Jans met 3-0 van NEC. Pep en Frans balen van de nederlaag, maken zich zorgen over de defensieve kwaliteiten en denken dat de Galgenwaard een redlight district krijgt.

“Een 3-0 nederlaag klinkt vrij kansloos, maar er had meer ingezeten”, zo begint Frans. “De debuterende keeper Robin Roefs van NEC verrichte een aantal prima reddingen en scheidsrechter Dennis Higler heeft ons een strafschop door de neus geboord. In de eerste helft werd Othmane Boussaid overduidelijk aan zijn schouder getrokken. Er was nog niet gescoord en door middel van een strafschop was er een hele andere wedstrijd ontstaan.”

De confrontatie tussen FC Utrecht en NEC was vooral voor Bas Dost speciaal. Hij maakte bij de Nijmegenaren zijn basisdebuut en scoorde uitgerekend tegen zijn vorige werkgever een goal. Pep verbijsterde zich hierbij vooral over het verdedigende strijdplan van zijn club. “Mark Van der Maarel mocht wederom in de basis beginnen. Hij heeft vorig seizoen een jaar lang samengespeeld met Dost. Dan moet hij toch weten hoe de boomlange spits in elkaar zit. NEC heeft de hele wedstrijd de lange bal op Dost gespeeld. Hij mocht alle ballen vervolgens op zijn gemak terugleggen op zijn teamgenoten. Als twee pupillen stonden Van der Maarel en Flamingo erbij en keken ernaar.”

Poepgaatje

De mannen willen verder inzoomen op het centrale duo dat Jans sinds zijn aanstelling opstelt. Pep heeft namelijk zijn vraagtekens bij de keuze van de nieuwe trainer. “Flamingo is een beer van een gozer en in een volgend leven zal hij reïncarneren als Ikeakast. Toch is hij door de lucht erg kwetsbaar.” Frans is het hiermee eens en vult aan. “Het is niet gek dat Flamingo onzeker en wantrouwend is. Mark van der Maarel is sinds afgelopen weekend de eerste speler ooit die met zijn poepgaatje een tackle inzet. De tackle was zo slecht uitgevoerd dat hij een strafschop veroorzaakte. Als je dat van een teamgenoot ziet is het toch logisch dat Flamingo zich niet comfortabel voelt.’’

Ron Jans-effect

Door de nederlaag wordt in Utrecht al op cynische wijze geroepen dat het Ron Jans-effect voorbij is. Frans vindt dat veel te overdreven. “De club komt uit een enorm diep dal. Het is daarom logisch dat Jans niet meteen iedere wedstrijd kan winnen. Desondanks lijkt de sfeer binnen het team goed te zijn. Het voetbal was in de eerste helft echt niet best, maar alle spelers bleven doorgaan en bij niemand ging het koppie hangen. Dat is wel eens anders geweest bij een achterstand.”

Dat er een positieve sfeer bij FC Utrecht hangt werd na de wedstrijd nog duidelijker volgens Pep. “Na het laatste fluitsignaal liepen alle spelers naar het uitvak. Daar werden ze door de supporters massaal toegezongen. We hebben een horrorstart beleefd, trainer Michael Silberbauer is de laan uitgestuurd en technisch directeur Jordy Zuidam ligt onder vuur. Toch gaan de supporters massaal achter de club staan. Dat is pas echt het Ron Jans-effect.”

Naaien in de Galgenwaard

Na zes gespeelde competitiewedstrijden staat FC Utrecht nog altijd op de zestiende plaats. Frans vindt dan ook dat het in de aankomende wedstrijden moet gaan gebeuren voor Ron Jans en FC Utrecht. “Almere City, FC Volendam en Ajax zijn de eerstvolgende degradatiekandidaten die we treffen. Die moeten we allemaal met huid en haar opvreten.”

Pep is tot slot iets sceptischer over de aankomende wedstrijden. “Frans van Seumeren heeft bekend gemaakt binnenkort het stadion en alle bijbehorende winkels op te kopen. De geruchten gaan rond dat ook de dames van de lichte zeden met hun rode lichtjes en gordijnen een plek bij het stadion krijgen. De supporters zijn de afgelopen weken namelijk heel hard genaaid tijdens de thuiswedstrijden en dus is dat een gouden combinatie. Het is nu tijd voor Jans om de negatieve resultaten achter ons te laten en door middel van een doelpuntenfestijn alles om te draaien.’’