Pep en Frans over winst van FC Utrecht: ‘Daar verdient Ron Jans complimenten voor’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Negentig minutenlang is Go Ahead Eagles de betere partij, maar aan het einde winnen de Utrechters. Het is de samenvatting van de wedstrijd van afgelopen weekend. In een zonnig Stadion Galgenwaard boekte FC Utrecht een Duitse overwinning (2-1) door in de slotseconde te scoren. Pep en Frans zagen geen hoogstaand voetbal, genoten van Adrian Blake en zijn kritisch op de selectiecommissie van de Legends Day.

“Een dramatische wedstrijd en dan toch in de slotminuten winnen. Duitser dan dit kan bijna niet”, zo begint Frans. “FC Utrecht was de mindere partij tegen Go Ahead Eagles. In eigen stadion heeft onze ploeg de hele wedstrijd onder druk gestaan, maar dat maakt de overwinning niet minder lekker.”

Ook Pep is blij met de winstpartij. Toch denkt hij te weten waarom het moeizaam verliep. “Mike van der Hoorn was de ontbrekende schakel. Doordat hij niet mee kon spelen moest Ryan Flamingo een linie naar achteren verplaatsen. Zidane Iqbal nam vervolgens de plek van Flamingo op het middenveld over. Dit deed onze Irakees helaas niet erg hoopvol. Hij verspeelde veel ballen en het ontbrak aan voetballend vermogen.”

De wedstrijd werd uiteindelijk omgedraaid door twee invallers. Can Bozdoğan kopte een voorzet van Adrian Blake beheerst binnen. Pep denkt dat dit geen toeval is. “Al meerdere weken zijn de invallers degene die het verschil maken. Binnen het basiselftal wordt niet veel gewijzigd. Toch kunnen de wissels het wekelijks opbrengen om tweehonderd procent te geven tijdens hun invalbeurt. Daar verdient Ron Jans met zijn gouden pik de complimenten voor. Hij is instaat om iedereen binnen de selectie gretig en tevreden te houden en dat levert wekelijks resultaat op.”

Clubkas spekken

Ook Frans genoot van de invallers. Vooral de pas achttienjarige Blake maakt op hem veel indruk. “Blake is echt een lekker voetballertje. Hij is frivool, snel, behendig en heeft een scherpe voorzet in huis. Als hij zijn goede spel doorzet heeft FC Utrecht goud in handen. Een achttienjarige Engels jeugdinternational die wekelijks in de eredivisie speelt, gaat opvallen bij Engelse clubs.’’

Pep plaatst de komst van Blake in een groter perspectief. “Aan het begin van het seizoen hebben veel supporters, waaronder wij, het vertrouwen in Jordy Zuidam opgezegd. Inmiddels heeft de technisch directeur veel goedgemaakt. Flamingo, Fraulo en Lammers zijn onvervangbaar voor de club geworden. Als deze jongens definitief worden overgenomen, van de club waar ze van zijn gehuurd, en zich hier verder ontwikkelen, wordt onze clubkas in de toekomst weer flink gespekt. Dat verdient een compliment.”

Legends Day

Naast de competitiewedstrijd stond er afgelopen zondag nog meer op het programma. De club had namelijk een zogenoemde Legends Day georganiseerd. Spelers zoals Hans van Breukelen, Joop van Maurik en Jan Willem van Ede werden in de rust in het zonnetje gezet. “Het eren van legendes is een geweldig initiatief”, zo vervolgt Pep. “Vooral de aanwezigheid van Michael Mols leverde kippenvel op. Hij had nog niet zolang geleden geroepen, nooit meer een stap te zetten in de Galgenwaard. Door toch aanwezig te zijn heeft hij laten zien dat alles weer koek en ei is. Voor veel supporters is dat een enorme opluchting.”

Ondanks het mooie initiatief heeft Frans wel wat kritiek op de georganiseerde middag. “Een dag waarbij allerlei Utrechtse iconen voorbijkomen is mooi, maar de club moet niet oud-spelers uitnodigen ter opvulling. Mannen zoals Kees van Buuren of Franck Grandel hebben bij FC Utrecht amper een bal aangeraakt. Het is op zijn zachts gezegd apart dat zij naast grootheden zoals Mols mochten lopen. De selectiecommissie moet voor de volgende Legends Day echt strikter te werk gaan.”

Toetje

Inmiddels staan er nog vier competitiewedstrijden op het programma. Door de overwinning van afgelopen weekend lijkt er echter nog een toetje in de vorm van de play-offs te komen. Pep benadrukt tot slot dat daar maar één man verantwoordelijk voor is. “Ron Jans heeft sinds zijn aantrede bijna alles veranderd. Afgelopen september stond de hele club nog in de brand, maar zijn positieve omgangsvormen heeft iedereen binnen de club vertrouwen gegeven. Als er een seizoen is dat we de play-offs kunnen winnen, dan is het wel dit seizoen.”