Pep en Frans plaatsen vraagtekens bij David di Tomasso Trofee: ‘Is niet meer serieus te nemen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was geen lekker weekend voor alle FC Utrecht-supporters. In Stadion Galgenwaard verloor FC Utrecht met 0-1 van directe concurrent Sparta. Met nog één competitiewedstrijd te gaan stevenen de Domstedelingen af op de play-offs. Toch zijn Pep en Frans pessimistisch gestemd. Ze balen van het verlies tegen Sparta, zien de zevende plaats uit hun handen glippen en nemen de David di Tomasso Trofee niet langer serieus.

“Het was een uiterst drukke en bijzondere zondag”, zo begint Frans. “Eerst gezellig op Moederdag bij moeders een Pepsi Max en taartje nuttigen en daarna konden we in Stadion Galgenwaard een stelletje oude wijven in een FC Utrecht-shirt aanschouwen. Op deze commerciële feestdag heeft de club weer eens dure cadeautjes weggeven.”

Frans doelt op de 0-1 nederlaag tegen Sparta. Opmerkelijk genoeg denkt hij dat deze nederlaag op het juiste moment komt. “Het voetbal van FC Utrecht is al weken niet best. Desondanks werd er wel vaak een resultaat gehaald. De selectie kwam er dus vaak mee weg. Dat is nu voorbij. Hopelijk staan alle spelers weer even met beide benen op de grond en zien ze in dat er een tandje bij moet richting de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.”

Samenvatting van seizoen

Ook Pep baalt nog altijd van het resultaat van afgelopen weekend. “Deze nederlaag zat er aan te komen. Het is alleen extra zuur omdat directe concurrent NEC punten heeft laten liggen tegen Feyenoord. Als FC Utrecht had gewonnen, stond onze ploeg op de zesde plaats. Dan hadden we veruit de beste papieren voor de play-offs gehad. De ploeg met de beste vorm, wint vaak de play-offs. Dat zijn wij op dit moment absoluut niet. Het afgelopen weekend is eigenlijk de perfecte samenvatting van het seizoen. Het is een voetbaljaar waarin de club van diep is gekomen, maar op het moment dat het echt moet gebeuren er niet staat.”

Naast de competitiewedstrijd tegen Sparta stond Stadion Galgenwaard zondagmiddag ook stil bij het afscheid van een clubicoon. Mark van der Maarel speelde zijn laatste thuiswedstrijd in competitieverband.

Frans wil zijn complimenten uitspreken voor deze vertrekceremonie. “De club heeft Van der Maarel echt een mooi afscheid gegeven. Op de zuid-tribune hield iedereen rode en witte bordjes omhoog. Op die manier was rugnummer 2 in de Utrechtse clubkleuren te zien over de hele tribune. Het is een mooi en verdiend afscheid voor onze clubicoon. Toch hoeven we er niet al te sentimenteel onder te zijn. Volgende week speelt hij nog tegen AZ, daarna wachten de play-offs en tot slot krijgt hij in september nog een afscheidswedstrijd. Aan aandacht is er echt geen gebrek.”

Mark van der Maarel niet de beste

De belangstelling voor de verdediger van FC Utrecht ging nog verder. Van der Maarel werd afgelopen zondag ook uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen en won daarmee de traditionele David di Tomasso Trofee. Pep snapt daar helemaal niets van.

“De David di Tomasso Trofee is met deze uitverkiezing echt niet meer serieus te nemen. De prijs is ooit in het leven geroepen om de beste speler van het seizoen te belonen. Als dat het uitgangspunt is, kan Mark van der Maarel deze prijs nooit winnen. Laat voorop staan dat we het die jongen van harte gunnen. Het is een mooi afscheidscadeau, maar hij was absoluut niet de beste speler van het seizoen. Sterker nog, hij heeft vaker op de bank gezeten dan gespeeld. Vasilios Barkas, Sam Lammers of Ryan Flamingo zijn de spelers die dit seizoen het verschil hebben gemaakt. Zij verdienen deze prijs pas echt.”

De competitie loopt inmiddels op zijn einde. FC Utrecht speelt volgende week de laatste competitiewedstrijd tegen AZ. Om een gunstig play-off ticket te pakken hebben de Utrechters nog één puntje nodig. Frans is daar tot slot wat huiverig voor. “AZ is nog niet uit gevoetbald. Zij moeten winnen om nog kans te maken op de derde plaats. Een gedreven AZ is voor ons een te grote horde. Volgend weekend zijn we volledig afhankelijk van de wedstrijd tussen Sparta en Heerenveen. Het kenmerkt het harde leven van een FC Utrecht-supporter.”