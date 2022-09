Pep en Frans roepen Johan Remkes op om te bemiddelen

De ban is gebroken, want de eerste overwinning van het seizoen is binnen. Vrijdagavond won FC Utrecht met 3-4 van Fortuna Sittard. Het was een avond met hoogte- en dieptepunten. Pep en Frans genoten van de spectaculaire goals en de eerste drie punten. Aan de andere kant buigen de broers zich ook over het uitgebreide incidentendossier van de supporters, want wederom werd er met vuurwerk gegooid.

“Het spel was in de eerste helft erg moeizaam”, zo opent Pep. “Het zag er allemaal angstig uit en de spanning die de spelers hadden was te voelen. Voor beide ploegen stond er veel op het spel en daarom werd er weinig risico genomen. Aanvallend voetbal werd vermeden en het werd een lange zit.” Frans is het eens met zijn broer. Hoewel het een stroeve wedstrijd was wil hij er wel één speler uitlichten. “Onze keeper was weer erg goed. Barkas speelt tot nu toe echt een goed seizoen. Hij is een stabiele keeper en weet wat hij wel en niet kan. In de afgelopen jaren hebben we meerdere doelmannen zien blunderen, maar nu staat er weer een zekerheidje tussen de palen.”

Ook Pep is blij met de prestaties van de Griekse sluitpost en ziet de reden van de goede prestaties. “Alle doelmannen maken een ontwikkeling door, sinds Harald Wapenaar de keeperstrainer is. Als je alleen al naar een keeperstraining van FC Utrecht gaat kijken ben je buiten adem. Wapenaar ging als speler altijd tot het uiterste en vraagt nu ook van zijn keepers het maximale. Er wordt ontzettend fanatiek getraind. Dat is onder Postma wel eens anders geweest.”

Stadionverboden

Ondanks de mooie overwinning kwam de club wederom slecht in het nieuws. Vanuit het Utrechtse uitvak werd vuurwerk richting het veld gegooid. Tot overmaat van ramp kwam deze naast de voeten van middenvelder Bozdoğan tot ontploffing. Pep denkt te weten wat er aan de hand is. “Deze vuurwerkacties hebben niks met voetbal te maken. De acties zijn gericht tegen de directie van FC Utrecht. Enkele supporters zijn het niet eens met het beleid wat de directie en veiligheidscoördinatoren hanteren. De afgelopen tijd zijn er veel stadionverboden uitgedeeld. Enkele jongens vinden de grondslag voor die verboden lachwekkend en pikken dat niet meer. Door terreuracties op te zetten komen ze nu in opstand. Ze willen dat verboden worden teruggedraaid en zijn niet van plan om terug te deinzen.”

Frans is ook op de hoogte van de motieven. Hij leeft vooral mee met eigenaar Frans van Seumeren. “Voor onze suikeroom is het echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Hij stak al tientallen miljoenen in de club en doet zijn stinkende best om er wat van te maken bij FC Utrecht. Je zag aan zijn reactie dat hij het nu ook even niet meer weet.’’ Pep denkt dat vooral de veiligheidscoördinator als schuldige wordt gezien door sommige supporters. “Enkele jaren geleden is er een nieuwe coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Sommige supporters zien in hem een verrader die een behoorlijke vinger in de pap heeft als het gaat om het uitdelen van stadionverboden.”

Frans vult zijn broer aan. “Daarom is de kans aannemelijk dat de directie of de KNVB een grens gaat trekken en geen supporters meer toelaat bij uitwedstrijden. Het zou enorm pijnlijk zijn, omdat ook de supporters die walgen van deze acties niet meer naar een uitwedstrijd van hun geliefde FC kunnen gaan.”

Politiek probleem

Pep gaat nog verder in op de problematiek. “Je kan de klok erop gelijkzetten dat er ook de komende weken protestacties zullen zijn. Zolang de directie geen gehoor geeft, zijn deze supporters niet te stoppen. De club heeft geen enkel idee hoe ze in deze situatie moeten handelen en lopen achter de feiten aan.”

Tot slot reageert Frans nog een keer. “Het is een probleem waar geen passende oplossing voor lijkt te zijn, maar wij hebben een idee. Johan Remkes treedt tegenwoordig bij ieder politiek probleem op als bemiddelaar. Bij dezen willen wij meneer Remkes vragen om het stikstofprobleem even links te laten liggen en tijd vrij te maken voor serieuze problemen waar ons land mee zit. Als dat lukt kan iedereen weer met plezier naar de Galgenwaard.”