Pep en Frans schieten niks op met gelijkspel: ‘Zuur dat er slechts één thuiswedstrijd is gewonnen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het is FC Utrecht niet gelukt om de eerste competitiehelft goed af te sluiten. Zaterdagmiddag lieten de Domstedelingen in eigen huis twee punten tegen RKC liggen (1-1). Pep en Frans balen van het puntverlies, keken geïrriteerd naar de grootte Gözübüyük-show en gaan met trillende knietjes richting Rotterdam.

“Zaterdagmiddag was weer een typerend Utrechts dagje”, zo begint Frans. “Op het moment dat iedereen erin gaat geloven, lopen we weer tegen een deceptie aan. Een overwinning tegen RKC was ideaal om definitief afscheid te nemen van de onderste plekken, maar er is gefaald.”

Ook Pep vond het een enorme anticlimax. “De club leeft bij de supporters. Ook voor deze wedstrijd zat het stadion tot de nok toe gevuld. Het is daarom enorm zuur dat de ploeg in de eerste seizoenshelft slechts één thuiswedstrijd in competitieverband heeft gewonnen. Op deze manier schiet het allemaal niet erg op.”

De laatste thuiswedstrijd van 2023 verliep zeer stroef. De ploeg van Ron Jans had moeite om het spel te dicteren en Pep maakt zich steeds meer zorgen om de situatie van Mats Seuntjens. “Onze gelegenheidsspits takelt iedere week verder af. Toen Ron Jans werd aangesteld heeft hij geroepen dat hij Seuntjens gek zou gaan maken. Dat is aardig gelukt, want die arme jongen weet van gekkigheid niet wat hij moet doen in het veld. Hij gaat zelfs penalty’s weggeven door in het eigen zestienmetergebied zijn arm naar de bal uit te steken. Deze jongen is het echt even helemaal kwijt.”

Fluiten in Turkije

Het matige spel van Seuntjens droeg bij aan het tegenvallende resultaat. Toch vindt Pep dat ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük debet is aan de slechte wedstrijd. “Deze man snapt weinig van voetbal. Er was nog tien seconden te spelen in de eerste helft en toch staakt hij de wedstrijd, omdat er een klein flesje richting het veld wordt gegooid. Tuurlijk zijn dat KNVB-regels, maar een echte autoritaire scheidrechter moet die regel durven te doorbreken. Helaas fluit ook deze man naar de pijpen van zijn bazen in Zeist. Het opvoeren van de grote Gözübüyük-show is kennelijk belangrijker dan het nemen van eigen beslissingen. Misschien kan de KNVB een uitwisselingsproject met de Turkse voetbalbond opstarten. Vorige week is wel gebleken dat spelers, supporters en voorzitters daar iets anders omgaan met dit soort ego mannetjes.”

Opa’s moeten levens redden

De broers spreken van een algehele Utrechtse off-day, want naast de tegenvallende optredens van Seuntjens en Gözübüyük waren ook de hulpverleners volgens Frans niet scherp.

“Tijdens de wedstrijd raakte Marouan Azarkan geblesseerd aan het hoofd. Hij bleef verstijfd op de grond liggen en het hele stadion hield zijn adem in. Gelukkig was hij snel weer bij kennis, maar met vier oude baasjes die de brancard mogen tillen, is iedere zwaar geblesseerde speler ten dode opgeschreven. Toen Azarkan ter aarde stortte kwamen onze EHBO’ers op hun dode gemakje aanzetten. Deze vier opa’s hebben op een verloren woensdagmiddag een spoedcursus EHBO gevolgd. Daarin hebben ze drie keer een pleister geplakt, twee keer op zo’n pop moeten duwen en een verbandje aangelegd. Het zijn ongetwijfeld barmhartige clubmensen die als vrijwilliger FC Utrecht willen helpen, maar dit eredivisieseizoen is al te vaak gebleken dat snelle hulpverlening cruciaal kan zijn in het redden van levens.”

Ondanks de verloren punten kan FC Utrecht nog wel met een overwinning de winterstop in. Aanstaande woensdag spelen de Utrechters voor de beker tegen Feyenoord. Pep voorziet een lastige wedstrijd, maar houdt wel hoop. “Een uitwedstrijd bij Feyenoord is voor ons altijd enorm moeilijk. Het enige voordeel is dat FC Utrecht in deze wedstrijd het spel niet hoeft te maken en lekker achterover kan hangen. We hebben de kwaliteiten van een counterploeg en er liggen mogelijkheden. Er gaat een vol uitvak mee naar Rotterdam. Hopelijk kan het team een overwinning over de streep trekken en ons een mooi en vervoegd kerscadeau geven.”