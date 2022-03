Pep en Frans schrijven eigen nummer over René Hake

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht is er afgelopen weekend niet in geslaagd om te winnen van Go Ahead Eagles. In Deventer hadden de Domstedelingen het geruime tijd moeilijk met de promovendus. Pep en Frans zaten zich tijdens de wedstrijd weer te verbijten op de bank en vragen zich elke week meer af wat trainer René Hake nog bij de club doet. De mannen aanschouwden wederom een matige wedstrijd en hebben speciaal voor René Hake een liedje geschreven.

“Het stelde weer niet veel voor afgelopen weekend”, zo begint Frans. “Vooral de eerste helft was afschuwelijk om te aanschouwen. Week in week uit worden er weinig kansen gecreëerd en door flaters achterin geven we de doelpunten als cadeautjes weg. Afgelopen zaterdag dacht je zelfs heel even dat je naar de winterspelen zaten te kijken.”

Pep reageert. “Opeens slalomt Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles met skistokken en al door de Utrechtse verdediging heen. Het was net alsof Alberto Tomba uit zijn pensioen was teruggekeerd en in de Adelaarshorst nog een afscheidsshowtje gaf. De Utrechtse verdediging stond weer te schutteren, maar het ergste is dat het niet de eerste keer is dat er op deze manier een tegengoal invliegt. Enkele weken terug stond Van der Hoorn als een ballerina in zijn eigen zestien te dansen en in eerdere wedstrijden speelde Janssen de ene na de andere bal naar de verkeerde kleur. De supporters zitten al weken te wachten op de rentree van Tommy St. Jago. Die jongen is fit en heeft zelf aangegeven dat hij dolgraag weer wil spelen. Het is bijna een mysterie waarom Hake hem er niet meteen heeft ingezet. De huidige verdediging schuttert aan alle kanten en onze Tommy heeft het aan het begin van het seizoen ook echt goed gedaan. Waarom speelt hij niet?”

Gesprekken

Frans gaat nog even door over de wedstrijd van afgelopen weekend, want de reacties na afloop waren alleszeggend. “Ondanks de slechte wedstrijd was het meest tenenkrommende nog het interview van Van der Maarel na de wedstrijd. Hij gaf aan dat de selectie al zoveel gesprekken over het huidige spel had gehad met de trainer, maar dat er keer op keer weer iets fout gaat. Dan kan je nu een duidelijke conclusie trekken: praten en overleggen werkt niet meer!”

Pep is het hiermee eens en vult zijn broer aan. “Als de gesprekken tussen speler en trainer niet meer werken dan is er nog maar één mogelijkheid. Er moet een schrikeffect komen om spelers op hun plek te zetten. Die man moet gewoon verdwijnen. Toen FC Utrecht op de derde plaats stond riepen enkelingen al dat het allemaal niet om aan te gluren was en dat dit niet lang goed kon blijven gaan. De druk is bij Hake binnen de club opgevoerd en blijkbaar is er toen angst ingeslopen, want het is alleen maar minder gegaan met de club. Inmiddels roept negentig procent van de supporters om een vertrek van Hake. Desondanks trekt de club een eigen lijn. Ziet niemand binnen de directie dan in dat het een wekelijks repeterend verhaal aan het worden is? Wat moeten de supporters nog doen om duidelijk te maken dat dit niet langer kan op deze manier?”

Eigen nummer geschreven

Pep laat even een stilte vallen, maar na verloop van tijd beantwoordt hij zijn eigen vraag. “Er is nog iets wat we kunnen proberen. Dan moeten de supporters aanstaand weekend massaal opstaan tegen dit beleid. Wapper uit protest eens met witte zakdoekjes of misschien wil iemand wel naakt over het veld rennen en de tekst ‘#hakeout’ met stift op zijn reet schrijven. Tot slot kunnen we ook negentig minuten lang van ons laten horen. Supporters kunnen met zijn allen negentig minuten lang liedjes over het vertrek van Hake gaan zingen en om iedereen goed voorbereid naar de Galgenwaard te laten komen, hebben wij alvast een nummertje geschreven op de melodie van de zak van Sinterklaas.

Een trainer als René, als René als René.

Een trainer als René daar pak je echt geen prijzen mee.

Dus Fransie, dus Fransie, doe nu wat je moet doen.

En trap onze trainer nu snel met prepensioen!

Mulenga

Ondanks de matige prestaties en het onbegrip over de huidige trainer van FC Utrecht is Pep wel erg te spreken over acties die buiten het veld worden opgezet. Afgelopen week werd oud-FC Utrecht-speler Jacob Mulenga uitvoerig bedankt door het Utrechtse publiek.

“Vele supporters hebben wel weer bewezen waarom FC Utrecht de mooiste club van het land is. De actie die de supporters voor Jacob Mulenga hadden opgezet was mooi om te zien. Het is prachtig dat FC Utrecht-supporters zo met oud-spelers omgaan, maar ik denk wel dat sommige meegereisde supporters hun stem enkele dagen kwijt zijn. Die man werd de gehele heenreis naar Deventer toegezongen, voor de warming up toegezongen, gedurende de hele wedstrijd toegezongen en ook na de wedstrijd werden er bedankliedjes ingestart. Een prachtig maar vermoeiend gebaar.”

De nieuwe rookworstenman

Frans haakt tot slot in op het verhaal over Mulenga. “Het schijnt ook zo te zijn dat Mulenga graag weer iets bij FC Utrecht wil gaan doen.” Pep reageert snel op zijn broer. “Die man is een positiviteitsgoeroe en die kunnen we wel gebruiken bij de club. Op de tribune wordt al weken niet veel gelachen. Misschien kan hij gewoon wat rookworsten rondbrengen in het stadion. Daarbij even een leuk positief praatje met de supporters maken en dan is iedereen zijn dag ondanks een verlies weer goed gemaakt. Wellicht kan hij dan ook meteen zijn toekomstige collega inwerken, want in de wandelgangen klinkt het gerucht dat het worstenbroodjesteam zich voor volgend jaar heeft versterkt met een aanwinst. Ene René, een oud-voetbaltrainer uit het oosten van het land, gaat dan namelijk de broodjes uitdelen.”