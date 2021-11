Pep en Frans schroeven verwachting FC Utrecht op

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Met een kano, zwemvesten en peddels moesten Pep en Frans zondagavond de Galgenwaard verlaten. Tussen de regenbuien door zagen zij wel hoe FC Utrecht met een grootse zege de drie punten in Utrecht hield. Daarnaast stellen de mannen hun verwachtingen van het huidige seizoen langzaamaan bij vanwege de vele goede resultaten.

“Het was een hele aardige wedstrijd om te zien, maar al met al wel wat geflatteerd’, zo begint Frans. “De eerste twintig minuten werd er echt goed gevoetbald, maar als Willem II net na rust 2-2 maakt speel je een hele andere wedstrijd”, zo vervolgt Pep. “Het zat deze wedstrijd ook gewoon eens mee. Dat is ook wel eens even lekker. Willem II schiet een bal op de paal en die derde goal van Ramselaar wordt van richting veranderd en gaat er ook nog eens binnenkant paal in. Dan is de wedstrijd opeens beslist en blijven de punten hier.”

Frans is het eens met zijn broer. “We hebben deze week inderdaad geluk gehad en we moeten dan ook kritisch blijven. Zo’n wedstrijd tegen Willem II moet je veel sneller beslissen.” Pep reageert weer. “Bij de tegengoal gaat ook wel weer erg veel fout. Een slechte aanname van Maher, weer een bal die achter de defensie langs wordt gespeeld en dan word je weer op snelheid geklopt. Dan zie je toch weer de kwetsbaarheid van het elftal terugkomen.”

Ondanks dat de overwinning centraal staat, is Pep vooral blij met de ontwikkeling van Bart Ramselaar. “Bart heeft nog nooit zoveel goals gemaakt. Hij is helemaal herrezen. Hij gaat nu een keer schieten in plaats van nog een keer kijken of er nog iemand vrijloopt.” Frans is het hiermee eens. “Het is puur en enkel gekomen doordat Hake besloot om hem achter de spits op te stellen. Dat heeft hem heel erg goed gedaan. Ik ben een fan van Gustafson, maar ik denk dat hij niet meer terug hoeft te komen. Onze Scandinaviër scoort namelijk alleen af en toe een penalty, terwijl Ramselaar de ene na de andere bal erin knalt. Ik hoor sommige mensen zeggen dat je straks Gustafson en Ramselaar moet opstellen en met beiden moet spelen. Dat wordt echt te aanvallend. We moeten niet vergeten dat we nu al kwetsbaar zijn in de omschakeling.”

Waar is Mallahi?

Ondanks dat Ramselaar nu vanaf het middenveld speelt, is Pep het nog niet helemaal eens met de opstelling. “Het middenveld staat leuk hoor, maar Hake begint weer met Sylla in de basis en wisselt hem pas na 80 minuten. Het lijkt wel of ze die jongen maar vertrouwen willen blijven geven en hopen dat hij ooit veel geld waard wordt. Ik zei het vorige week al: ZET MALLAHI ER NOU IN. Ik zal het nog één keer uitleggen voor onze trainer. Zo’n jongen komt uit Utrecht, heeft de hele jeugdopleiding doorlopen en zijn enige concurrent bakt er niks van. Dan moet zo’n jeugdspeler de kans krijgen. Hij liet dit weekend zien dat hij het kan. Hij neemt even een bal aan en legt hem zo in de linkerkruising. Iedereen stond op de banken en alle vrouwen werden nat en dat kwam niet door de vele regen hoor”, zo grapt Pep.

Minimaal Europees voetbal

“We hebben veel terechte kritiek op FC Utrecht gehad, maar de resultaten zijn nu echt goed”, zo vervolgt Frans. “Als we aankomende week van Vitesse winnen zetten we die Arnhemmers op zeven punten achterstand en kan je zomaar als derde de winterstop ingaan. Feyenoord speelt namelijk nog tegen AZ en dat kan nog wel eens leuk voor ons uit gaan pakken. Langzaamaan mogen de supporters dan ook hun verwachtingen gaan opschroeven. Als je als nummer drie of vier de winterstop ingaat mag je verwachten dat je het seizoen met Europees voetbal afsluit.” Pep reageert op zijn broer. “Frans, jij weet ook dat FC Utrecht altijd één maand heeft dat ze weinig punten pakken.”

Frans reageert weer. “Dan doen we dat nu in december en begin januari. Dan spelen ze niet zoveel wedstrijden. Maar even serieus als we de komende periode van Vitesse, Cambuur, Go Ahead Eagels, Heracles en het kwetsbare PSV winnen dan ben je echt behoorlijk op weg. Als je daarbij nog opsomt dat we dit seizoen al potten hebben gewonnen die we vorig seizoen hoe dan ook zouden verliezen, dan mag je ook meer naar boven gaan kijken.” Pep reageert nogmaals. “De prijzen worden pas op het laatst verdeeld en we hoeven nog maar vijf wedstrijden te winnen om Europa in te gaan. We moeten namelijk die beker winnen. Dat is de kortste weg naar Europees voetbal en ook nog eens een tastbare prijs.”

Na het opschroeven van de verwachtingen willen de mannen tot slot nog een conclusie trekken. “Al met al is het gewoon een geweldige week. Je wint twee keer en bent een ronde verder in de beker. Ondanks dat je een amateurploeg verslaat is het wel topclubwaardig wat je doet. Als wij vaker van dit soort weken gaan hebben, gaan we na de winterstop een spandoek ophangen in de Galgenwaard. ‘Citroen citroen FC Utrecht kampioen’. In de eerste column hebben we geroepen dat er eind van het seizoen een rondvaart komt om de prestatie van FC Utrecht te vieren. Inmiddels zijn we in gesprek met rondvaartbedrijf Schuttervaer om het een en ander te regelen.”

Frans reageert nog één keer op zijn broer. “Daarbij durf ik bij dezen te stellen dat, als we kampioen worden, ik dan de schaal, op ware grootte, op mijn rug laat tatoeëren.” “Nou Frans dat kan beter op je buik, daar is wat meer ruimte”, grapt Pep tot slot nog.