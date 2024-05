Pep en Frans sluiten competitie af: ‘prepareren voor de week van de waarheid’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het Nederlandse competitievoetbal zit er weer op. Afgelopen zondag sloot FC Utrecht het eredivisieseizoen 23/24 in stijl af tegen AZ. In Alkmaar stond FC Utrecht in de rust met 3-0 achter, maar door strijd, passie en beleving werd na de theepauze de rug gerecht. De wedstrijd eindigde in 3-3 en Pep en Frans genoten van iedere laatste competitieseconde.

“Het jaar is weer omgevlogen, maar de club heeft het reguliere seizoen prachtig afgesloten”, zo opent Frans. “Gelukkig verveelt FC Utrecht haar supporters nooit, want het was weer een knotsgekke voetbalmiddag. Het meest bizarre was dat FC Utrecht in het eerste halfuur erg goed voetbal op de mat legde, maar wel met 2-0 achterstond.”

Ook Pep heeft genoten, maar kijkt wel kritisch naar het spel van de Domstedelingen. “De goals die FC Utrecht om de oren kreeg, waren wel zorgwekkend. Bij de eerste tegentreffer gaat Ryan Flamingo niet vrijuit en dekt Hidde ter Avest zijn tegenstander op een metertje of vijftien. Gelijk na de hervattende aftrap dacht Zidane Iqbal dat hij bij FC Barcelona speelde. Hij leverde nonchalant en roekeloos de bal in waardoor er ons binnen een minuut twee goals om de oren vlogen.”

Dani de Wit topaankoop

Ondanks de snelle achterstand werd er uiteindelijk wel een puntje over de streep getrokken. Frans weet dan ook waar het kantelpunt in deze wedstrijd zat. “De rode kaart van AZ-speler Dani de Wit heeft ons enorm geholpen. Dat was een hele domme overtreding, maar kwam ons wel bijzonder lekker uit. Daardoor ontstond er weer geloof in het team.”

Pep vult zijn broer verder aan. Hij denkt dat De Wit weleens een interessante speler voor FC Utrecht kan zijn. “De Wit loopt deze zomer uit zijn contract bij AZ. Het zou een prachtige stunt zijn als technisch directeur Jordy Zuidam hem transfervrij weet over te nemen. Hij is eigenlijk de betere versie van Sander van der Streek. De Wit maakt elk jaar minimaal tien goals en heeft lekker veel gif in zich. Hij is een heerlijk voetballertje die schijt heeft aan iedereen.”

Namli en Lammers

Het reguliere voetbalseizoen is voorbij en dat betekent dat de FC Utrecht-loze zomermaanden aanbreken. Desondanks is dat ook de periode waar de transfergeruchtenmolen opgang komt. Inmiddels worden Sam Lammers en Younes Namli genoemd als definitieve versterkingen. Dat stemt Pep tevreden.

“Namli is een leuke creatieve speler, maar het is misschien belangrijker om te bepalen welke spelers er moeten vertrekken. Othmane Boussaid lijkt aan te dringen op een vertrek en wat ons betreft kunnen Ole Romeny en Marouan Azarkan ook de deur achter zich dichttrekken. Die spelers zijn te licht bevonden en moeten lekker ergens anders gaan spelen.”

‘We gaan ons prepareren voor de week van de waarheid’

Frans is het hiermee eens. Toch wil hij een kritische noot plaatsen over de komst van Sam Lammers. “Frans van Seumeren heeft aangegeven heel erg ver te willen gaan voor Lammers. Dat snapt iedereen volledig, maar er zijn wel grenzen. Lammers verdient in Schotland meer dan een miljoen. Dat kan je hem hier echt niet bieden. Het gaat gedonder in de kleedkamer opleveren als Lammers twee keer zoveel verdient als de andere belangrijke spelers. Scheve gezichten in de selectie is de voorbode van onenigheid. Dat zou zonde zijn van zijn komst.”

Door het gelijkspel tegen AZ heeft FC Utrecht de zevende plaats definitief veiliggesteld. Dat betekent dat de Domstedelingen aanstaande donderdag mogen aantrede tegen Sparta. Pep is optimistisch. “We gaan ons prepareren voor de week van de waarheid. We willen niks minder dan Europees voetbal. De club moet nu echt gaan presteren.”

Tot slot denkt Frans dat FC Utrecht op het juiste moment de goede vorm heeft gevonden. “Als je na een 3-0 achterstand toch een 3-3 uit het vuur weet te slepen, dan ga je met een lekker gevoel de play-offs in. Nu wacht donderdagavond in een volgepropte Galgenwaard het Rotterdamse Sparta. Als de ploeg met dezelfde insteek het veld ingaat als tegen AZ en de keeper van Sparta heeft een slechte dag, dan kunnen we richting de finale.”