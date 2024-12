Pep en Frans sluiten seizoenshelft in mineur af: ‘Alsnog verloren van een amateurclub’

De eerste seizoenshelft van FC Utrecht is op een pijnlijke manier afgesloten. De ploeg van trainer Ron Jans verloor de laatste competitiewedstrijd met harde cijfers. In Stadion Galgenwaard was Fortuna Sittard met 2-5 te sterk. Pep en Frans snappen niks van deze afgang, blikken terug op de recente bekerwedstrijd tegen AFC en bespreken de jaarlijkse kerstmarkt.

“Het was een week van uitersten”, zo opent Frans. “Op woensdag won FC Utrecht met 0-8 van AFC, maar een paar dagen later verloor het alsnog van een amateurclub, genaamd Fortuna Sittard. In de eerste helft tegen de Limburgers was er niet veel aan de hand, maar in het laatste halfuur ging het helemaal mis. Gezien dit seizoen lag het niet in de lijn der verwachting dat FC Utrecht nog door een ondergrens kon zakken, maar dat kan blijkbaar nog steeds gebeuren.”

Ook Pep snapt niet hoe deze nederlaag precies tot stand is gekomen. “Woensdagavond won onze ploeg overtuigend van AFC. Dat was best een knappe prestatie aangezien veel andere eredivisieclubs de grootste moeite hadden met ploegen zoals VV Katwijk en Quick Boys. Mede daarom is het gek dat FC Utrecht tegen Fortuna Sittard volledig door het ijs zakte.”

Eeuwig zonde

In de wedstrijd tegen Fortuna Sittard kreeg FC Utrecht in de laatste dertig minuten maar liefst vijf goals om de oren. Pep vindt dat doelman Vasilios Barkas daar medeverantwoordelijk voor is. “Wellicht valt kerst in Griekenland eerder, want het leek erop dat de keeper zaterdagavond al een kerstfeestje had gevierd en een paar drankjes te veel had gedronken. Hij pakte op een hele vreemde manier een gele kaart en dook onder hoge ballen door. Hij was het even helemaal kwijt. Mede door zijn wanprestatie gaan de supporters toch met een zuur gevoel richting de winterstop. Het is eeuwig zonde dat in de laatste twee wedstrijden in totaal vijf punten zijn verspeeld. Desondanks mogen we echt niet ontevreden zijn met de derde plaats waar we nu staan.”

Waar zijn de oliebollen?

Inmiddels is de laatste Utrechtse voetbalwedstrijd van 2024 gespeeld. Dat betekende ook weer dat afgelopen zondag de traditionele kerstmarkt plaatsvond bij Stadion Galgenwaard. “Een vaste supporter uit Brabant was door de club gevraagd op de markt zijn eigen oliebollenkraam neer te zetten”, zo vervolgt Pep. “Die man was dolgelukkig dat hij bij zijn club oliebollen mocht verkopen. Op zaterdag had hij netjes zijn spullen geïnstalleerd, maar toen hij zondag terugkwam bleek er geen stoomvoorziening te zijn. Het mannetje die de aggregaat aan moest slingeren, dacht dat de kerstmarkt op maandag plaatsvond.”

“Er was geen stroom om te bakken en er ging een streep door de verkoop”, zegt Pep. “De verkoper is daarna huilend in Café Dito beland. Hij had een grote investering gedaan om zijn droom die dag waar te maken. Geheel in de kerstgedachte heeft de club uiteindelijk zijn kosten gecompenseerd. Ondanks de pijnlijke nederlaag zorgt de club ervoor dat we toch met een mooie kerstgedachte het jaar afsluiten.”