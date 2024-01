Pep en Frans trots op FC Utrecht: ‘Dit team piekt op bijzondere momenten’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was voor iedere FC Utrecht-supporter een weekend om niet snel te vergeten. In een uitverkocht Stadion Galgenwaard speelden de Domstedelingen op een heldhaftige manier met 1-1 gelijk tegen het onoverwinnelijke PSV. Pep en Frans hebben van iedere seconde genoten, zagen een Belgische Feyenoord-supporter scoren en denken dat FC Utrecht op deze manier de play-offs kan winnen.

“Twee keer gelijkspelen in één week tijd. Het levert beide keren een punt op, maar zorgt wel voor totaal verschillende belevingswerelden”, zo opent Frans. “Vorige week voelde een puntje tegen Vitesse als een nederlaag, maar afgelopen zondag kon de vlag uit na de remise tegen PSV.” Pep neemt het stokje van Frans over. Ook hij is lovend over de Utrechtse prestatie van afgelopen weekend. “Eindelijk zagen de supporters voetbal waar zij al het hele seizoen naar hunkerden. Onder bevel van generaal Jens Toornstra trok FC Utrecht vanaf de eerste seconde ten strijde. PSV wist niet wat hen overkwam in een kolkende Galgenwaard.”

Ondanks de goede openingsfase kregen de Eindhovenaren de eerste kans van de wedstrijd. Die kans werd direct omgezet tot een doelpunt. Frans voelde daarna een flinke bui hangen. “Ondanks de sterke openingsfase opende PSV de score binnen tien minuten. Toen heeft het hele stadion een schone luier omgedaan. Er werd op de tribunes gevreesd voor ergste, maar toch bleek het tegendeel waar te zijn.”

Kleine Belgische Feyenoord-supporter

In de tweede helft rechtte Othmane Boussaid voor FC Utrecht de rug. Volgens Frans had er nog meer ingezeten. “Onze club had echt verdiend om te winnen. Alle tweede ballen werden gewonnen en PSV kwam er amper meer aan te pas. Dan wordt voetballen opeens een stuk makkelijker en kijken de supporters hun ogen uit.”

Ook Pep beleefde uiteindelijk een geweldige voetbaldag. “Vergeet niet dat PSV een winstrecord van achttien gewonnen wedstrijden wilde neerzetten. Door nog één te winnen konden zij een van de uniekste teams in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal worden. Door een goede uitgespeelde goal van onze kleine Belgische Feyenoord-supporter is dat voorkomen. Het is toch weer typisch Utrechts: in een seizoen dat het moeizaam draait, pieken we op bijzondere momenten.”

De jeugd heeft de…

Na de wedstrijd leefde bij veel Utrechters het gevoel dat er meer in had gezeten. Ook trainer Ron Jans zag dat PSV te verslaan was. Hij koos er tijdens de wedstrijd dan ook voor om verdediger Modibo Sagnan als spits in te brengen. “Het publiek vond het mooi dat Jans met een alles of niets mentaliteit op de bank zat”, zo vervolgt Frans. “Toch geeft het ook de armoedige kant van deze selectie weer. Blijkbaar loopt er geen jeugdspelertje in de opleiding rond die goed genoeg is om even tien minuutjes bij het eerste elftal in te vallen.”

Lichtgewicht Pronk

De opmerking van Frans over het gebrek aan capabele jeugdspelers geeft Pep de aanleiding om een ander jeugdonderwerp aan te snijden. Afgelopen week werd namelijk het contract van Hoofd Jeugdopleiding Robin Pronk tot 2026 verlengd. Dit tot ergernis van de cynische Pep. “Het is fijn dat FC Utrecht een Hoofd Jeugdopleiding heeft die amper jeugdspelers laat doorstromen. Het is beschamend dat een lichtgewicht zoals Robin Pronk een meerjarig contract krijgt aangeboden en dat Michael Mols als jeugdtrainer is weggeschopt. Op deze manier blijft de middelmaat in Utrecht regeren.”

Play-offs winnen

Ondanks de discutabele contractverlening hebben de broers een mooie week beleefd. Frans heeft zelfs veel hoop en vertrouwen in de toekomst gekregen. “Iedereen is blij met het resultaat van afgelopen weekend. Toch is het voor de supporters frustrerend om te zien dat de spelers tegen titelkandidaat PSV wel tot het gaatje kunnen gaan. Puntje bij paaltje is dit een leuk bonuspuntje, maar in de komende drie wedstrijden moet het echt gebeuren. Excelsior, FC Volendam en Fortuna Sittard kunnen dan ook niet onderschat worden. Als het Ron Jans lukt om de scherpte en energie van afgelopen weekend erin te houden dan gaat dat lukken. Sterker nog, dan is er zelfs nog perspectief om dit seizoen de play-offs te winnen!”