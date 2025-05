Pep en Frans trots op FC Utrecht na iconisch seizoen: ‘Dit was het recept voor de vierde plaats’

Het Eredivisieseizoen 24/25 is afgesloten. Na een dubbel gelijkspel in de afgelopen week bekroonde FC Utrecht zich met een puntenrecord als nummer vier van de competitie. Pep en Frans blikken terug op het afgelopen seizoen, vermoeden dat Haller zijn laatste wedstrijd voor de club heeft gespeeld en kijken uit naar de Europese wedstrijden.

“Het was een memorabel seizoen”, zo begint Pep. “Er heeft heel veel mee gezeten, maar de club is uiteindelijk terecht op de vierde plaats geëindigd met een puntenrecord. Het geheim van dit seizoen zat hem in meerdere factoren. Ron Jans wist vanaf de eerste dag op welke manier hij zijn spelersgroep moest benaderen. De overige leden van de technische staf hebben ervoor gezorgd dat het team enorm fit was. Neem daarbij het feit dat technisch directeur Jordy Zuidam creatieve spelers heeft aangetrokken die iets extra’s brachten. Dan is het resultaat een onvergetelijk mooi voetbalseizoen.”

Au revoir Haller

Ook Frans is apetrots op de prestatie van FC Utrecht. Toch wil hij ook de zwakke plek van het afgelopen seizoen benoemen. “De ploeg heeft een geweldige prestatie geleverd. Toch zal er richting volgend seizoen iets moeten veranderen in de spitspositie. Noah Ohio, David Min en Sébastien Haller hebben bij elkaar twaalf doelpunten gemaakt in de competitie. Dat is veel te weinig. Vooral van Haller had het publiek meer verwacht. Hij heeft niet zijn stempel gedrukt en is uiteindelijk nooit topfit geweest. Haller zal voor altijd een held blijven, maar het is te verwachten dat hij zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht heeft gespeeld. Die jongen verdient bij Borussia Dortmund miljoenen. Het is onverantwoord voor FC Utrecht om diep in de buidel te tasten voor een 30-jarige speler die niet meer op de top van zijn kunnen zit.”

Debacle van Mostar en Differdange

Het seizoen van FC Utrecht kende vele hoogtepunten. Er werd met 4-0 thuis van Ajax gewonnen en in de Kuip werd Feyenoord met 1-2 verslagen. Pep ziet dat de kracht van dit team vooral zat in de collectieve strijdbaarheid. “Verdedigend stond het altijd goed. We hadden middenvelders die veel vuile meters konden maken en op de flanken stonden spelers met veel creativiteit. Tel daar een onpasseerbare keeper bij op en je krijgt het recept voor de vierde plaats in de Eredivisie. Dit team had alles en mag nu genieten van een welverdiende vakantie.”

Frans sluit zich bij deze conclusie aan, maar wil wel alvast vooruitkijken. “Hopelijk gaan Ron Jans en Jordy Zuidam direct hard aan de slag om een team samen te stellen dat er vanaf de eerste Europese wedstrijd in juli staat. We hebben in onze recente Europese geschiedenis het debacle van Differdange en Mostar meegemaakt. Dat willen we nooit meer. Zo vaak krijgen we de kans op Europees voetbal niet, dus we moeten er nu echt staan. Desondanks zullen we dit seizoen nooit meer vergeten. Wekelijks was onze Galgenwaard goed gevuld. Iedereen met een rood-wit hart heeft in de Domstad een topseizoen gehad. Daar willen wij de spelers en onze mede-supporters erg voor bedanken!