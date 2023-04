Pep en Frans verafschuwen Danny Makkelie: ‘Dan leggen de rijke oliesjeiks hem met fluit en al onder de guillotine’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht is er bij hervatting van de competitie niet in geslaagd het publiek op drie punten te trakteren. In de Galgenwaard eindigde de wedstrijd tegen FC Volendam in een bloedeloos gelijkspel. Pep en Frans voorzien de guillotine voor Danny Makkelie, zien veel creativiteit in het elftal ontbreken en hopen op een ommekeer tegen FC Groningen.

“Vanwege de interlands had FC Utrecht een week zonder puntenverlies achter de rug. Daar konden we wel aan wennen”, begint Frans. “Het was een heerlijke zondag om naar het stadion te gaan. Lekker weer, een uitverkocht huis en een laagvlieger als tegenstander. Daarnaast hebben spelers een weekje rust gehad. Toch mocht het allemaal weer niet baten.”

Saudi-Arabië

De broers zagen hoe de wedstrijd op dubieuze wijze werd beïnvloed door de VAR. Vanuit Zeist greep Danny Makkelie driemaal in en keurde drie Utrechtse doelpunten af. Pep kan enkele keuzes nog steeds niet begrijpen. “Vooral het tweede VAR-moment was belachelijk. De grensrechter staat naast Sean Klaiber op de zijlijn en vlagt niet voor een bal die uit zou zijn. Vervolgens bepaalt de scheidsrechter, op basis van zeer onnauwkeurige videobeelden, dat de bal toch over de lijn was. VAR Danny Makkelie was hier de aanstichter van. Dat is dan een zogenoemde topscheidsrechter. Daar was afgelopen weekend helemaal niks van waar. De beste man heeft in het verleden enkele wedstrijden in Saudi-Arabië gefloten. Het is niet te hopen dat hij daar een keer zo’n verkeerde beslissing neemt. Dan leggen de rijke oliesjeiks hem met fluit en al onder de guillotine.”

Twee viskramen

Mede door de beslissingen van de scheidrechter en de VAR wist FC Utrecht dus weer niet te winnen. Het gevolg is dat Michael Silberbauer tot nu toe slechts drie competitiewedstrijden met FC Utrecht won. Frans ziet de oorzaak. “Het wisselbeleid van Silberbauer is erg wisselvallig. Hij is aan het zoeken naar de juiste balans, maar op deze manier gaat hij die oplossing nooit vinden.”

Pep reageert op zijn broer. “In alle wedstrijden ligt het baltempo veel te laag. Het veldspel is te onnauwkeurig en de grasmat is ook al maanden om te janken. Iedereen in de Galgenwaard moet simpelweg hopen dat er een keer een balletje goed valt. Natuurlijk is het niet makkelijk tegen FC Volendam. Die gasten parkeren twee viskramen voor het doel en hangen met de kont in het eigen strafschopgebied. Toch doet het pijn dat onze club voor de zoveelste keer niet wint van een laagvlieger.”

Afgelopen weekend stond niet alleen in het teken van de wedstrijd tegen FC Volendam. In de rust van de wedstrijd werden enkele FC Utrecht-legendes door middel van een ereronde gehuldigd. Bij Frans kwamen er meteen veel herinneringen naar boven. “Tijdens deze wedstrijd kwamen spelers zoals Stijn Vreven, Jan Wouters en Jean Paul de Jong voorbijlopen. Het zijn stuk voor stuk mannen met het echte FC Utrecht-DNA. Het waren spelers waar de supporters zich in het verleden mee identificeerden. Vergelijk dat eens met het huidige team dat tegen Volendam speelde. Geen beleving, vechtlust of passie. Van dit team is er geen enkele speler die over twintig jaar in hetzelfde rijtje legendes thuishoort.”

Pak slaag

De mannen missen dus al maanden een ‘over mijn lijk’-mentaliteit bij hun club. Volgende week kunnen de Domstedelingen de rug wederom proberen te rechten. In en tegen Groningen wil Frans dan ook niks minder dan drie punten zien. “FC Groningen staat zeven punten onder de degradatiestreep. Voetbalsupporters in het noorden roepen dat er niks boven Groningen gaat. Op de ranglijst zijn het er op dit moment anders wel een stuk of zestien.”

Tot slot reageert Pep nog op zijn broer. “De spelers van FC Groningen worden soms door de eigen supporters in elkaar geslagen. Laten wij hun supporters eens helpen en FC Groningen zelf een pak slaag geven. Het is nu erop en erover om de rust terug te krijgen en de play-offs veilig te stellen.”