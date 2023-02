Pep en Frans verwachten verhitte strijd met Spakenburg: ‘Dat wordt dinsdagavond bukken voor een vliegende bijbel of stukjes kibbeling’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de smaak goed te pakken. Na een gelijkspel tegen PSV boekte de ploeg van Michael Silberbauer deze week een overwinning op directe concurrent Sparta. In Rotterdam werd op Het Kasteel met 0-3 gewonnen. Pep en Frans zagen deze week dat jonge talenten de wedstrijd beslisten en snappen ook eindelijk waarom er zoveel zwangere vrouwen rondlopen in de Galgenwaard.

“Op papier is 0-3 een geweldige uitslag, maar helaas viel de wedstrijd erg tegen”, zo begint Frans. “De eerste zeventig minuten waren onaantrekkelijk om te zien. Sparta had de overhand. Als kickbokser Adil Auassar geen rode kaart had gepakt was het heel anders gelopen. Dan hadden we met een gelijkspel onze handen dicht mogen knijpen.” Pep gaat verder in op de wedstrijd. “Gelukkig wordt er overal waar FC Utrecht speelt tegenwoordig wat op het veld gegooid. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt en dat deed de ploeg goed. Na de hervatting was het team tactisch beter neergezet en kregen we de overhand. Uiteindelijk maakt het niet uit dat het spel niet al te best was. Over vier weken herinneren de supporters zich alleen nog maar de drie punten.”

Uiteindelijk wist de ploeg van Michael Silberbauer dus drie keer te scoren. Pep genoot vooral van de scorende invallers. “Nadat Sparta met tien man kwam te spelen bleef FC Utrecht geconcentreerd de bal in de ploeg houden. De Rotterdammers werden van het kastje naar de muur gestuurd. Onze trainer bracht met Victor Jensen en Anthony Descotte twee gedreven en fitte spelers het veld in. Beide jonkies beloonden hun invalbeurt met een goal, waardoor ze toch serieus op de deur van het eerste elftal beginnen te kloppen.”

Minimaal tien punten

In de komende weken gaat blijken of FC Utrecht de weg naar boven definitief kan inzetten. Met wedstrijden tegen Fortuna Sittard, NEC, Go Ahead Eagles en FC Volendam lijken de punten volgens Frans voor het oprapen te liggen. “Er volgen nu allemaal wedstrijden die de ploeg moet gaan winnen. We moeten minimaal tien punten halen in de komende vier wedstrijden. Op die manier kan FC Twente voorzichtig onder druk worden gezet. Misschien zit er nog wel meer in het vat dan het behalen van de play-offs.”

Zwangere vrouwen

Van de komende vier eredivisiewedstrijden speelt FC Utrecht er drie in het eigen stadion. Dat lijkt een mooi vooruitzicht, maar de clubleiding zal wellicht met de handen in het haar zitten. Iedere thuiswedstrijd worden er, volgens FC Utrecht, tien tot vijftien wedstrijdballen door supporters mee naar huis genomen. De supporters wordt nu gevraagd de ballen terug te gooien. Pep is blij met de oproep. “Deze oproep lost eindelijk een mysterie op. We zagen al zeventien jaar lang dezelfde zwangere vrouwen over de tribunes lopen. We snapten er niks van, maar dat bleken dus helemaal geen baby’s te zijn.”

Frans reageert serieuzer op de oproep. “De spelers moeten in de warming-up gewoon beter afronden en die ballen niet huizenhoog over het doel schieten. Aan de andere kant kost zo’n bal honderdvijftig euro. Als er dan tien op een avond verdwijnen kost dat toch serieus geld. Als we daarnaast ook nog beledigende teksten richting de tegenstander gaan roepen, kost een avondje Galgenwaard de club al snel tienduizend euro aan boetes en ballen.”

Wel of geen wedstrijdballen, aanstaande dinsdag staat het bekerduel tegen Spakenburg op het programma. Het is een belangrijke wedstrijd en het wordt geen makkie volgens Pep. “De kans is aanwezig dat Silberbauer enkele basisspelers rust gaat geven. Hij zal spelers met kleine pijntjes niet opstellen. Tegen een amateurploeg mag er dan alsnog niks fout gaan, maar het gevaar zit in een klein hoekje. Spakenburg gaat er vol opklappen, die hebben niks te verliezen. Die gasten nemen uit dat vissersdorp zelfs tweeduizend supporters mee.”

Bijbels en kibbeling

Ook Frans is voorzichtig en reageert tot slot nog op zijn broer. “Ook de beveiliging moet honderd procent gefocust zijn. Wedstrijden van FC Utrecht worden nog weleens gestaakt doordat er van alles op het veld wordt gegooid. Die gelovige visverkopers gaan er ook alles aan doen om ons ploegje uit hun ritme te halen. Dat wordt dinsdagavond bukken voor een vliegende bijbel of stukjes kibbeling.”