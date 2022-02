Pep en Frans verwelkomen de verlosser Henk Veerman

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Nadat FC Utrecht vorige week een overwinning wist mee te nemen uit Rotterdam, werd er ook afgelopen weekend niet verloren. Vanwege interlandwedstrijden werden er namelijk geen eredivisiewedstrijden gespeeld. Het is voor Pep en Frans nu dan ook het perfecte moment om een aantal achtergrondzaken te bespreken.

Nadat FC Utrecht vorige week een overwinning wist mee te nemen uit Rotterdam, werd er ook afgelopen weekend niet verloren. Vanwege interlandwedstrijden werden er namelijk geen eredivisiewedstrijden gespeeld. Het is voor Pep en Frans nu dan ook het perfecte moment om een aantal achtergrondzaken te bespreken.

“FC Utrecht heeft de adviezen van meerdere supporters opgevolgd. De naam van targetman Henk ging al jaren over de tribunes heen, maar telkens lukte het financieel gezien niet om hem hierheen te krijgen”, begint Frans. “Nu is onze verlosser Henk Veerman eindelijk aangekomen. Deze jongen is voor FC Utrecht-begrippen een complete spits. Hij is zo lang dat hij in Blijdorp tussen de giraffen kan staan, maar tegelijkertijd doet dat niks af aan zijn loopvermogen en snelheid. Ook technisch is hij goed onderlegd en hij heeft daarbij ook de juiste drive om in Utrecht te slagen.”

‘Een grotere verlossing kan je de supporters niet geven’

Pep is het eens met zijn broer en reageert: “Veerman geeft niet alleen zelf een kwaliteitsimpuls aan de selectie. Hij kan met zijn kwaliteiten ook andere spelers beter laten renderen. Zijn collega Douvikas heeft het op dit moment erg zwaar. Hij moet in zijn eentje de kar trekken in de aanvalslinie en daar is hij op dit moment nog niet goed genoeg voor. Met Veerman als aanspeelpunt kan Douvikas meer als een zwervende spits gaan spelen. Hij komt meer met zijn gezicht richting de goal van de tegenstander te spelen en dat is precies waar de kwaliteit van Douvikas ligt. Daarbij zal René Hake waarschijnlijk ook van de 4-3-3 formatie afstappen, want FC Utrecht zal nu toch met twee spitsen gaan spelen. Een grotere verlossing kan je de supporters niet geven. Ruim zes maanden hebben we naar de meest vreselijke buitenspelers gekeken. Mislukte acties en voorzetten die in de kelderklasse van het amateurvoetbal beter worden uitgevoerd. Met de komst van Henk Veerman gaat deze selectie dus echt in alle opzichten stappen vooruit maken.”

3.500.000 euro

Ondanks de komst van Henk Veerman werd deze week ook een uitgaande transfer bekendgemaakt. Denso Kasius heeft een toptransfer naar de Italiaanse Serie A te pakken. De 19-jarige rechtsback, die het afgelopen jaar op huurbasis bij FC Volendam heeft gespeeld, heeft een meerjarig contract bij Bologna getekend. FC Utrecht verdient naar verluidt meer dan drie miljoen euro aan de transfer.

Ondanks het torenhoge geldbedrag weet Pep nog niet goed wat hij van de situatie moet vinden. “Het is echt een fantastisch geldbedrag wat FC Utrecht voor Kasius krijgt. De club zal op deze manier ook eindelijk zwarte cijfers kunnen draaien, maar het is wel een dubbelzijdig verhaal. Bologna was namelijk niet de enige ploeg die interesse had. Grootmachten als Bayern München en Atletico Madrid hebben ook hun oog op deze rechtsback laten vallen. Die jongen heeft dus blijkbaar een bepaald talent dat veel topclubs interessant vinden. Wanneer zo’n jongen dan ook nog een à twee seizoenen bij FC Utrecht op het hoogste niveau speelt, had hij het dubbele bedrag kunnen opleveren. Daarbij heeft FC Utrecht ook te weinig kwalitatief sterke rechtsbacks in de selectie. Met jongens zoals Ter Avest ga je de oorlog niet winnen. Die jongen raakt al in paniek als hij een bal moet ingooien, laat staan als hij het spel met zijn voeten moet oplossen. Ondanks het sportieve belang dat we hebben zal de club met die 3,5 miljoen toch andere plannen hebben.”

‘Het is verdacht stil rondom de koop van het stadion’

“Misschien eindelijk eens een keer de koop van het stadion afronden”, zo reageert Frans. “Het is bijna schandalig dat er zes weken geleden door de directie werd geroepen dat de koop van het stadion bijna rond zou zijn, maar nu hoor je daar helemaal niks meer van. Het is verdacht stil rondom de koop van het stadion, maar goed misschien heeft ook dit plan te veel ingewikkelde ‘hake’ en ogen om het te laten slagen.”

Arts de wonderdokter

Inmiddels is de transfermarkt gesloten en zal er niet veel meer veranderen binnen de Utrechtse selectie. Desondanks zijn er nog wel wat trainers die FC Utrecht toevoegt aan de club. Oud-FC Utrecht-speler Arno Arts keert na bijna twintig jaar terug bij de club uit de Domstad. Hij gaat binnen de FC Utrecht Academie aan de slag als techniek- en linietrainer.

Pep kijkt met veel vreugde terug op de speler die Arts was. “Arno Arts was wel een man met een fluwelen linkerbeen. In wedstrijden van FC Utrecht was hij vaak toch de sierlijkste voetballer om naar te kijken. Hij zal de jeugd vast wat bij kunnen brengen.” Frans reageert daarop en wil een oproep doen. “Leuk dat die man in de jeugd aan de slag gaat, maar misschien kan de club hem toch op het eerste elftal zetten. Als hij weet dat er lucht in een voetbal zit, heeft hij al meer verstand van voetbal dan Hake. Daarbij kunnen onze spelers nog wel wat technische stapjes maken. Als het deze techniektrainer dan lukt om Van der Maarel een schaar te laten maken is het geen gewone Arts maar een wonderdokter.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.