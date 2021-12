Pep en Frans vragen zich af wat Frans van Seumeren nu denkt

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Voor Pep en Frans is de maat nu vol. Voor de zoveelste keer dit seizoen legde FC Utrecht inspiratieloos voetbal op de mat en wist een kleinere club hen punten af te troggelen. Als kers op de taart werden de Domstedelingen ook nog door NAC uitgeschakeld in de KNVB beker. De mannen houden hoofdtrainer René Hake verantwoordelijk voor het slechte spel en vinden het nu echt de hoogste tijd voor een hardere en tactisch sterkere trainer.

“Het is dat de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten, maar anders hadden ze mij echt moeten opnemen. Wat werden we ziek van het vertoonde spel zaterdag”, zo begint Pep. “Zaterdag was misschien wel de grootste wanvertoning van het seizoen en het was de bevestiging dat René Hake zo snel mogelijk het veld moet ruimen. Hij staat als een zak aardappels langs de zijlijn. Er zit echt totaal geen beleving in die man. Hoe kan hij dan van zijn spelers verwachten dat zij wel vol passie het veld ingaan? Wederom was er geen motivatie, er zat weer geen tactisch plan achter het spel en als dan ook nog de supporters ontbreken zie je dat dit team als degradatiekandidaat voor de dag kan komen.”

Frans reageert op zijn broer. “Het aller zieligste is dan nog dat Hake in allerlei interviews zegt dat zijn team deze week heel erg goed heeft getraind. De vraag is alleen: waar is op getraind? Je weet ver van te voren al dat Go Ahead Eagels negentig minuten lang in de eigen zestien gaat hangen, maar FC Utrecht leek wel verrast te zijn en had geen enkele creatieve intentie bedacht om hier doorheen te spelen. Dan heeft Hake toch de hele week de verkeerde oefeningen uitgezet.”

Verliezen van Keuken Kampioen Divisie-ploegen

De mannen willen verder inzoomen op de functie van René Hake. Een aantal weken geleden liet Thijs van Es bij RTV Utrecht voorzichtig een contractverlenging met Hake doorschemeren. Pep gaat ervan uit dat Van Es zal terugkomen op zijn oude gedachtes. “Nu verlengen met Hake is afscheid nemen van de fans. Deze man moet per direct vertrekken. Het voetbal is echt al weken, zo niet maanden zeer slecht. In het begin wist Hake nog wel veel punten te pakken. Nu vallen echter ook de goede resultaten weg en dan wordt bij iedereen duidelijk hoe slecht het allemaal is. Er is geen enkel kenmerk van FC Utrecht te ontdekken. Waar is de strijd? Waar is de vechtmentaliteit? En waar zijn de jongens die een gele kaart durven te pakken?”

Frans reageert. “Zelfs als je met slecht voetbal vierde wordt bij FC Utrecht is iedereen tevreden, maar als je niet van Go Ahead Eagels, RKC en Cambuur kan winnen dan zit je diep in de put. Het zijn clubs die de afgelopen jaren vooral in de Keuken Kampioen Divisie actief waren en waar FC Utrecht niet van weet te winnen. Als klap op de vuurpijl verloor FC Utrecht ook dinsdagavond op beschamende wijze van een ploeg die ook daadwerkelijk actief is op het tweede niveau van Nederland. Je moet nog twee keer voor de winterstop verliezen en het seizoen is reddeloos verloren.”

Pep reageert weer. “Van tevoren denk je dat dit een goed moment is om de kater van de afgelopen weken tegen een kleinere club weg te spoelen. Maar wéér waren er wisselingen in de basis, wéér was er geen automatisme te ontdekken en wéér miste er overtuiging. Gedurende de wedstrijd sloop de angst weer in de ploeg en de gifbeker moest echt helemaal leeg. De vele wisselingen van Hake pakten wederom totaal verkeerd uit en na dit resultaat is niet alleen de (gif)beker leeg maar ook de bekerdroom vernietigd.”

Type Dick Advocaat of Van Bommel

Frans gaat door op de rol van de trainer. “In de winterstop moet er echt iemand voor de ploeg worden gezet die alles omgooit, oorlog maakt en het team op scherp zet. Misschien kan onze Frans van Seumeren een type Dick Advocaat of een Mark van Bommel verleiden om ons een half jaartje te helpen.”

Pep gaat nog even door op de rol die eigenaar Van Seumeren in de huidige situatie speelt. “Frans van Seumeren is de grootste supporter die FC Utrecht ooit heeft gekend. Die man zal zich toch ook kapot ergeren aan het vertoonde spel? Hij heeft tientallen miljoenen in deze club gestopt en zit vervolgens naar inspiratieloos voetbal te kijken. Dan kan je het geld nog beter in de open haard gooien. Die man zal toch wel willen ingrijpen? We moeten ook echt verder kijken dan alleen naar Hake. De directie die deze trainer heeft aangesteld heeft vorig jaar behoorlijk de oren laten hangen. Toen Van der Brom vertrok zag FC Utrecht in Hake een lekker goedkope oplossing. Je ziet nu wat zo’n goedkope oplossing met je club doet.”

Frans vult zijn broer aan. “Er moet wel gezegd worden dat ook veel spelers graag met Hake verder wilden gaan, maar inmiddels lijkt het team niet meer voor elkaar te strijden en gaan ze ook niet meer voor de trainer door het vuur. Dan moet je echt concluderen dat het voor een trainer voorbij is.”

Het gaat deze week vooral over de positie van hoofdtrainer Hake, maar daardoor zou bijna vergeten worden dat FC Utrecht een tijdelijke nieuwe aanwinst heeft vastgelegd. De 27-jarige Naoki Maeda komt tot het einde van het seizoen over vanuit zijn thuisland Japan. Frans is zeer nieuwsgierig naar de kwaliteiten van de speler. “Het probleem van FC Utrecht is toch vooral dat het aan goede aanvoer vanaf de zijkanten ontbreekt. Er hebben ongeveer zes verschillende spelers op de vleugels gespeeld en geen van allen rendeerde. We kunnen dan ook zeer benieuwd zijn of zo’n nieuwe speler dan opeens wel het verschil kan maken.”

Pep zegt verder: “Als je de berichtgeving mag geloven kan je veel verwachten van Maeda. FC Utrecht volgde deze speler al langere tijd. Hij moest afgelopen zomer al de vervanger van Gyrano Kerk worden. Wat wel opmerkelijk is, is dat deze jongen toch behoorlijk wat geld gaat kosten. Hij komt van buiten de EU en er zit toch een behoorlijk huurprijsje aan hem verbonden. Het zou niet gek zijn als Zuidam hiermee probeert de shirtverkoop op de Japanse markt te vergroten en dus een commercieel plan heeft bedacht.” Frans reageert tot slot nog één keer. Ondanks dat het wellicht een leuk buitenspelertje is, moeten we hem niet meteen als een verlosser gaan onthalen. Er is maar één manier waarop we dit team verlossen en dat is door Hake eruit te gooien!”