Pep en Frans zetten streep door vijfde plek voor FC Utrecht: ‘Gemiste kans en zware domper’

Het was geen gelukkig weekend voor FC Utrecht. In een winderig Waalwijk speelde de ploeg van Ron Jans teleurstellend met 2-2 gelijk tegen RKC, terwijl de concurrentie punten liet liggen. Desondanks hebben de Domstedelingen hun deelname aan de play-offs met het behaalde punt wel officieel veiliggesteld. Pep en Frans zijn kritisch op hun club, zien de vijfde plaats als sneeuw voor de zon verdwijnen en loven Sam Lammers nog maar eens.

“Zondagmiddag is uitgelopen op een teleurstelling”, zo begint Pep stellig. “FC Utrecht was amper bij machte om goed voetbal op de mat te leggen. Het baltempo lag verschrikkelijk laag en er werd mondjesmaat een vlotlopende aanval bij elkaar gevoetbald. Het is pijnlijk om te concluderen, maar zondagmiddag waren er weer flarden van het oude FC Utrecht te zien. Geen loopacties, amper een zuivere inspeelpass en een algeheel gebrek aan creativiteit. Het was soms het aanzien niet waard.”

Ook Frans is teleurgesteld in het resultaat van zijn ploeg. Hij snapt niet wat de oorzaak van het vertoonde spel is. “Het is echt heel erg belangrijk om als zesde te eindigen in de competitie. In dat geval spelen we de eerste play-off wedstrijd in de eigen Galgenwaard. Met die kennis in gedachte moet het team elke grasspriet op willen vreten, maar die inzet ontbrak volledig. Het is een gemiste kans en een zware domper.”

Duidelijk strijdplan

De broers zagen dus een gebrek aan strijdlust. Frans vraagt zich daarbij ook af of er vooraf wel een duidelijk strijdplan was gecreëerd. “Henk Fraser heeft een halfjaar gewerkt als trainer van FC Utrecht. In die zes maanden hebben we wekelijks met tranen in de ogen gekeken naar een verdedigend schouwspel. Inmiddels is Fraser de trainer van RKC en nog altijd houdt hij ervan om verdedigend te spelen. De Waalwijkers groeven zich in en loerden alleen maar op de counter. Spelers als Jens Toornstra, Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Mark van der Maarel moeten die speelwijze vanuit het verleden herkennen en erop in kunnen spelen. Er is uiteindelijk geen oplossing gevonden en dat is eeuwig zonde. Als er drie punten waren gehaald, was de vijfde plaats nog in zicht en lag directe plaatsing voor Europees voetbal in het verschiet. Daar kan inmiddels een dikke rode streep doorheen.”

Boussaid waait weg

Pep gaat nog even door met de kritische analyse. Hij zag dat ook sluitpost Vasilios Barkas niet zijn eigen niveau aantikte. “Onze Griekse ballenvanger heeft FC Utrecht vaak genoeg gered, maar de laatste weken piept en kraakt het. In de wedstrijd tegen SC Heerenveen viel hem al een tegendoelpunt aan te rekenen en ook tegen RKC bleef hij niet foutloos. Beide tegentreffers werden slap ingeschoten en leken houdbaar.”

Frans vult verder aan. “Ook de vleugelspelers haalden niet het gewenste niveau. Isac Lidberg en Toornstra kwamen nog geen lantaarnpaal voorbij. Het uitvak smeekte dan ook om de acties en bewegingen van Othmane Boussaid. De Belg kreeg slechts 45 minuten van Jans. Ergens is dat te begrijpen, want er stond zo veel wind in Waalwijk dat onze kleine Vlaming bijna van het veld waaide.”

Boussaid en Barkas konden volgens de broers het verschil dus niet maken. Ondanks het matige spel heeft Frans toch een enkel lichtpuntje gezien. Spits Sam Lammers blonk wederom uit en verdient volgens hem de complimenten. “We kunnen het bijna wekelijkse over de invloedrijke prestaties van Lammers hebben. Hij heeft inmiddels zeven wedstrijden oprij gescoord en maakte tegen RKC een geweldige zaalvoetbalgoal. Iedere week zijn er supporters die voor de wedstrijd een spoedgebedje uitvoeren. Allemaal in de hoop dat Lammers ook na de zomerstop in Utrecht speelt.”

Door het gelijkspel van afgelopen weekend lijkt de vijfde plek niet langer een reëel doel. Pep wil tot slot benadrukken dat alle FC Utrecht-supporters zich kunnen opmaken voor de play-off wedstrijden. “Ajax is de huidige nummer vijf. Zij spelen nog tegen Almere City, Vitesse en FC Volendam. Tegen die degradatiekandidaten gaan zelfs de Amsterdammers geen punten meer verspelen. Wij mogen ons opmaken voor een verlenging van het seizoen. In de komende drie wedstrijden moet FC Utrecht de zesde plek veilig te stellen, want dan gaan we de belangrijkste wedstrijd van het jaar in ons eigen stadion spelen.”