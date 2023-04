Pep en Frans zien berusting bij FC Utrecht-selectie na verlies tegen Feyenoord

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was allesbehalve een spannende wedstrijd zondagmiddag. FC Utrecht werd in De Kuip met 3-1 verslagen door Feyenoord. Pep en Frans hebben zich geërgerd aan de mentaliteit van hun club, hopen dat Bas Dost terugkeert in de basisopstelling en zien dat FC Utrecht gaat samenwerken met gedetineerden.

‘De spelopvatting, tactische keuzes en de instelling. Het was allemaal gebaseerd op gebakken lucht’, zo begint Frans. ‘De pijnlijk slappe instelling van deze middag was terug te zien bij de eerste tegengoal. Mark van der Maarel ging als een slapjanus een duel in. Als op de penaltystip vervolgens drie Feyenoorders vrij mogen staan om af te ronden, dan moet FC Utrecht zich afvragen waarom ze überhaupt naar De Kuip zijn afgereisd.’

Pep kan zich vinden in de woorden van zijn broer en vult verder aan. ‘Feyenoord is afgelopen donderdag tot het gaatje gegaan in Rome. Door een late verliespartij tegen AS Roma zijn ze uit de Europa League geknikkerd. Dat is een enorme mentale tik. De enige manier om van een mentaal en fysiek uitgeput Feyenoord te winnen was door er vanaf de eerste minuut bovenop te klappen. Daar was alleen geen moment sprake van.’

De nederlaag tegen Feyenoord geeft Pep aanleiding om nog wat dieper in te gaan op de wedstrijd. ‘De berusting die er na afloop van de wedstrijd heerste bij onze spelers is onacceptabel. De play-offs zijn binnen en het lijkt alsof deze jongens nu op hun gemakkie de competitie willen uitspelen. Een overwinning tegen Feyenoord had juist richting die nacompetitie een enorme boost gegeven. Deze houding was tenenkrommend. Er had, net zoals bij meer wedstrijden dit seizoen, veel meer ingezeten. Zondag was de uitgelezen kans om een keer te winnen in De Kuip.’

Geheim wapen

Voor FC Utrecht-supporters was het zondag dus een donkere middag. Toch zag Frans nog wel een enkel lichtpuntje. ‘De enige die nog een beetje naar behoren presteerde was Bas Dost. Hij maakte een hele knappe goal en solliciteert hiermee naar een basisplaats. Het is te hopen dat trainer Michael Silberbauer gaat trainen op een 4-4-2 formatie. Op die manier kunnen Douvikas en Dost in de play-offs samen goed uit de verf komen.’ Pep reageert. ‘Douvikas en Dost als spitsenduo kan een geheim wapen worden. Het enige probleem is dat Silberbauer zijn spelers meer vrije dagen geeft, dan dat hij ze laat trainen. Afgelopen week hebben de jongens twee vrije dagen gekregen en slechts drie trainingen afgewerkt. Tijd en trainingsmomenten om er een nieuwe formatie in te slijpen, zijn er dus niet.’

Vechtersmentaliteit en gedetineerden

Naast deze wedstrijd kwam er afgelopen weekend nog ander nieuws naar buiten. FC Utrecht is gestart met het verzorgen van trainingen binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Nieuwegein. De club wil hiermee gedetineerden helpen bij hun re-integratie in de samenleving. Deze samenwerking maakt veel duidelijk voor Pep. ‘Het is mooi om te zien dat de club zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wederom neemt. Daarnaast verklaart deze samenwerking ook de gestolen overwinning tegen FC Twente van vorige week. De spelers kunnen overigens nog genoeg leren van gedetineerden. Een vechtersmentaliteit ontbreekt namelijk al maanden binnen de spelersgroep. Misschien kan de selectie op hun vrije dag een workshop van een paar gevangenen krijgen.’

Richting de volgende competitiewedstrijd is er genoeg trainingstijd. Door de bekerfinale van volgend weekend speelt FC Utrecht pas weer over twee weken.

De ploeg kan zich gaan opmaken voor de laatste vier wedstrijden van de competitie. Cambuur, RKC, Ajax en FC Emmen zijn de tegenstanders die op de planning staan. Frans heeft tot slot een tip voor de Utrechtse selectie. ‘Het aantal punten dat wordt gehaald in deze wedstrijden maakt niet meer uit. Het gaat nu om het creëren van het goede gevoel. De jongens mogen de berusting niet toe laten slaan. Het is te hopen dat er in deze vier wedstrijden een over mijn lijk mentaliteit wordt gecreëerd en dat er wat meer getraind gaat worden. Laagvlieger Cambuur is de ideale tegenstander om een goed gevoel voor de nacompetitie te gaan creëren.’