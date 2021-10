Pep en Frans zien een zakelijk FC Utrecht spelen

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Afgelopen zaterdag was een enerverend avondje voor Pep en Frans. De mannen zagen FC Utrecht in eerste instantie gedreven spelen, maar tegen het einde aan werd het billenknijpen. Daarnaast zagen de mannen dat tientallen studenten het avondje Galgenwaard kwamen verpesten.

“De eerste twintig minuten waren een genot om naar te kijken”, zo begint Pep. “Daarin liet FC Utrecht zien dat het behoorlijk goed kan voetballen. Het komt op voorsprong en een heerlijk avondje leek te komen. Maar we maken het onszelf weer lastig. De tegengoal valt en alles draait opeens 180 graden.” Frans gaat hierop in. “Vanaf dat moment sloop er een bepaalde angst in de ploeg en FC Utrecht was het helemaal kwijt.”

Pep reageert weer op zijn broer. “Janssen tikt die gelijkmaker in eigen goal binnen. Hij is absoluut niet schuldig aan het daarna vertoonde spel, maar dit doet hem niet goed. Die jongen zit in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Hij is de natuurlijke leider van dit team en lijkt mentaal een van de sterkste te zijn, maar dat kan je inmiddels betwijfelen. De laatste weken lees je overal dat Janssen zijn beste tijd wel is geweest en dat hij inmiddels steken laat vallen. Het kan niet anders dan dat dat iets met je zelfvertrouwen doet.”

Frans is het eens met zijn broer. “Het zal aan die jongen knagen, maar het is en blijft wel de beste aanvoerder die we hebben. Hij heeft even pech op dit moment, maar we moeten niet vergeten dat hij aan het begin van het seizoen degene was die het verschil maakte. Toen hij afgelopen seizoen geblesseerd was, speelde FC Utrecht heel erg wisselvallig. Na zijn terugkomst is het team echt beter gaan draaien en punten gaan pakken.”

Verlangen naar Kerk

Pep vervolgt de wedstrijdanalyse. “Na 85 minuten maakt Van der Streek een schitterende winnende goal. Ik stond op de tribune te springen en te juichen. Alleen toen we naar huis reden besefte ik opeens iets. Deze middelmatige trainer heeft het voor elkaar gekregen de beste seizoenstart ooit van FC Utrecht te evenaren. Dat zegt heel erg veel over de kracht van deze selectie, want van de trainer moeten we het niet hebben. De avond voor de wedstrijd heeft Hake volgens mij met Hans Klok gebeld. De basisopstelling kwam namelijk als een konijn uit een hoge hoed. Sylla stond ditmaal op de linkerflank en was omgeruild met Boussaid. Het is gewoon knap dat Sylla nog beroerder op links speelde dan dat hij voorheen op rechts deed.” “Je kan hem beter links buiten het veld neerzetten”, zo grapt Frans tussendoor. “Het was gewoon weer niks”, vervolgt Pep. “Hij maakt een goal en geeft een voorassist, maar zo’n jongen moet negentig minuten lang dreiging uitstralen. Een rechtsback moet nachten wakker liggen van zijn acties. De enige speler die hij nu dolt is, is hijzelf.”

Frans pakt het stokje weer over. “Het is daarbij ook belachelijk dat Hake hem nog steeds laat staan. Het klinkt misschien gek, maar als ik hem zie spelen verlang je weer naar Gyrano Kerk. Hij kwam tenminste nog een keer zijn tegenstander voorbij.” Pep reageert op zijn broer. “Het verlangen naar Kerk gaat iets te ver, maar het staat vast dat Sylla zelfs bij Jong FC Utrecht niet mee zou kunnen komen. Als FC Utrecht zijnde moet je nu ingrijpen. Waarom durft de hoofdtrainer het niet aan om een jonge speler als Malahi in de basis te zetten? Die jongen zit hoog bij de FC Utrecht-supporters. Hij komt uit Utrecht en wil graag voor FC Utrecht spelen. Daarbij heeft hij bewezen kwalitatief goed genoeg te zijn. In het verleden heeft hij grote binnenlandse- en buitenlandse clubs afgewezen en alle jeugdelftallen van Oranje doorlopen. Hij viel afgelopen zaterdag vijf minuten in en in die 300 seconden die hij speelde was hij agressiever, scherper en gedrevener dan dat Sylla de hele wedstrijd was. Maar een Remco Balk verdient inmiddels ook een kans. Je kan nu toch niet meer aan die jonge jongens verkopen dat Sylla de beste buitenspeler is?”

Frans is het hiermee eens en heeft een creatieve invulling bedacht. “Als Mahi straks fit is moet hij daar gaan weer spelen. Dat is geen discussie, maar op dit moment kan je ook Nick Venema is op die positie proberen. Hij heeft in het verleden als buitenspeler gespeeld. Geef zo’n jongen nu dan een keer de kans.”

Bierdouche in de Galgenwaard

De drie punten bleven afgelopen zaterdag in Utrecht. Desondanks was het avondje Galgenwaard niet helemaal een leuke avond voor Pep en Frans. Tot slot willen zij een oproep aan de clubleiding doen. “Eens in de zoveel tijd nodigt FC Utrecht blijkbaar studenten uit die een wedstrijdje mogen komen kijken”, begint Pep. “Hartstikke leuk en sociaal bedacht allemaal hoor, maar opeens zaten er 150 studenten naast ons. Je ergert je negentig minuten lang dood aan dat volk. Ze zingen liedjes over dat zij de mannen van de toekomst zijn, dat de vader van de supporters van de tegenstander in de bijstand zit en flikkeren hun bier door het stadion als er wordt gescoord. Iedereen die een kaartje koopt moet zich aan de regels houden. Deze gelegenheidssupporters komen op uitnodiging en hebben overal maling aan. Zo werkt het toch niet?! Het enige waar die gasten goed voor zijn is het spekken van de clubkas, want je ziet ze alleen maar met bier en broodjes lopen. Die gasten zuipen en vreten echt hun hele stufi weg op zo’n een avond.”

Frans reageert hier tot slot nog een keer op. “Zet die jongens de volgende keer lekker op de hoofdtribune. Kunnen ze vooraf met de clubleiding wat eten en daarna met al die mensen op een business-seat de wedstrijd bekijken. Ben benieuwd of de clubleiding die gasten dan ook nog zo leuk vindt.”

*Geschreven voorafgaand aan de wedstrijd tegen SteDoco