Pep en Frans zien FC Utrecht hard onderuitgaan: ‘We mogen trots zijn op onze club’

Het was geen lekker weekend voor FC Utrecht. In Stadion Galgenwaard verloor de club met harde cijfers van PSV. De Eindhovenaren waren met 2-5 te sterk en maakten een einde aan alle wilde Utrechtse dromen. Pep en Frans staan weer met beide benen op de grond, zijn nog altijd trots op hun club en zagen een opmerkelijke zwarte Pieten actie.

“De droom om landskampioen te worden en volgend jaar te schitteren in de Champions League is definitief uit elkaar gespat”, zo grapt Frans cynisch. “Van tevoren was bekend dat PSV de absolute favoriet voor de winst was. Desondanks was er hoop op een stunt. PSV was uiteindelijk in alle opzichten meerdere maatjes te groot, maar we mogen trots zijn op de club. Nog altijd staan we hoog geklasseerd op de ranglijst en alle supporters hebben een geweldige periode gehad. Deze harde nederlaag bevestigt dat FC Utrecht zich volledig moet focussen op de vierde plek en dat is absoluut geen schande. Mocht de club zich rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal, dan is er nog altijd sprake van een wonderbaarlijk goed seizoen.”

De Jong vs Didden

Ondanks dat de broers zich niet al te boos maken om de nederlaag zijn ze wel verbaasd over de keuzes van trainer Ron Jans. Frans snapt bijvoorbeeld niet waarom Oscar Fraulo de wedstijd mocht uitspelen. “Fraulo speelde een van de slechtste wedstrijden uit zijn carrière. Hij gaf Ismael Saibari de hele wedstrijd alle tijd en ruimte. Binnen dertig minuten was Fraulo zijn directe tegenstander meerdere keren kwijt, waardoor er tegen een achterstand werd aangekeken.”

Ook Pep zag dat het wisselbeleid van Ron Jans faalde. “Matisse Didden verdient veel complimenten. In de wedstrijd tegen PSV heeft hij zich kranig verweerd tegenover Luuk de Jong, de beste spits van de eredivisie. Het is vreemd dat hij de wedstrijd niet mocht uitspelen en werd vervangen door Mike van der Hoorn. Juist door zo’n jongen op dit soort momenten negentig minuten te laten spelen, gaat hij zich ontwikkelen.”

Zwarte Piet

Tot slot vond er nog een opmerkelijk voorval plaats. Voorafgaand aan de wedstrijd werd het veld betreden door een Zwarte Piet. Dat werd niet echt positief ontvangen door de club. Pep kent de Piet persoonlijk en verbaast zich over de manier van handelen van de club. “Deze meneer gaat al jarenlang, op de laatste wedstrijddag voor 5 december, verkleed als Piet naar het stadion. Hij bezoekt dan traditiegetrouw café Dito, strooit rondom Galgenwaard met pepernoten en maakt heel erg veel kinderen blij. In een opwelling is hem, vanuit iemand van de kidsclub, gevraagd om met de vlaggenparade mee het veld op te lopen. Dansend liep hij het veld op, maar niet veel later werd hij alsnog afgevoerd. De club heeft hem vervolgens verplicht om zich volledig af te schminken, anders moest hij het stadion verlaten. Het is wel een dubbelzinnig beleid om de beste man eerst uit te nodigen op het veld en hem daarna bijna uit het stadion te trappen. Dit mag intern echt wel even geëvalueerd worden.”