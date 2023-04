Pep en Frans zien FC Utrecht het goede voorbeeld geven: ‘Op basis van hiërarchie worden sommigen teruggefloten’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

In het hoge noorden heeft FC Utrecht weer eens een competitiewedstrijd gewonnen. In de Euroborg werd FC Groningen met 1-2 verslagen. Pep en Frans zien Michael Silberbauer steeds vaker twijfelen, nemen voorzichtig afscheid van Ramon Hendriks en spreken zich uit over de toenemende maatregelen tegen voetbalsupporters.

‘De rust is voor heel even wedergekeerd’, zo begint Frans. ‘Er werd een vermakelijke wedstrijd verwacht, omdat degradatiekandidaat FC Groningen zou strijden voor de laatste kans. In de praktijk viel dat allemaal wel mee. De enige die aan Groningse zijde nog ergens voor vocht was Jetro Willems. Die schiet af en toe met scherp, maar sinds de wapenvondst in zijn huis is dat voornamelijk buiten de lijnen.’

Twijfelkont

Ook Pep heeft zich vrijdagavond geërgerd aan het vertoonde spel. Die ergernis ontstond al in de warming-up. ‘Michael Silberbauer blijkt een enorme twijfelkont te zijn. Vorige week was er geen plaats voor Othmane Boussaid. Deze week was er wel een plekje vrij, maar viel hij in de warming-up geblesseerd uit. Op de grond kermde hij van de pijn, maar koste wat kost moest hij toch in de basis beginnen. Na vijf minuten spelen greep Silberbauer alsnog in met een wissel. Deze trainer vliegt af en toe echt van hot naar her.’

Bas Dost mocht zich uiteindelijk kronen tot matchwinner. Hij maakte de winnende treffer. Frans voorziet een andere opstelling met de terugkomst van Dost. ‘Tijdens de play-offs is een 4-4-2 formatie geen gek idee. De combinatie Dost en Douvikas is een spitsenduo waar elke tegenstander rekening mee houdt.’ Pep reageert op zijn broer. ‘De terugkomst van Dost moeten we niet overdrijven. Douvikas is de topscorer van de competitie en scoorde ook afgelopen weekend weer. Iedereen wil FC Utrecht vol gas vooruit zien spelen. Dost kan hooguit vijftien minuten druk zetten en daarna ligt zijn tong op zijn schoenen.’

Afscheid nemen van Hendriks

Ondanks de drie punten eindigde de wedstrijd met een smetje. Ramon Hendriks verliet huilend het veld, nadat hij geblesseerd raakte. Pep betuigt zijn steun. ‘Het is enorm sneu voor die jongen. In de wedstrijden die hij meedeed, deed hij het heel behoorlijk. Hendriks is geleend van Feyenoord, maar er is een optie tot koop. Het was naar aanleiding van zijn prestaties logisch om die te lichten, maar dat plan kan voorzichtig de prullenbak weer in. Deze jongen is enorm blessuregevoelig en heeft veel pech. Een eventueel maandenlang revalidatietraject kost de club alleen maar geld. Gelukkig heeft Jordy Zuidam vast nog wel een lijstje met buitenkansjes klaarliggen die als vervanger opgebeld gaan worden.’

Lawinepijlen en aanstekers

Afgelopen week werd ook de halve finale van de beker gespeeld. In de Kuip won Ajax van Feyenoord, maar na afloop ging het vooral over het aanstekerincident ten aanzien van Davy Klaassen. Ook na de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht vond er weer een incident plaats met supporters. In Groningen werden tientallen relschoppende supporters aangehouden. Frans vindt alle kritiek alleen wat overdreven: ‘Niemand accepteert geweld, maar iedereen die dit al heftig vindt moet eens een wedstrijd uit de Turkse derde divisie kijken. Spelers moeten daar bij een verliespartij rennen voor hun leven. Daar komen clubeigenaren met een pistool het veld op en wordt er geen hoekschop zonder een afgevuurde lawinepijl genomen. Dat is pas serieus.’

Pep reageert. ‘De voetbalwereld kan een voorbeeld nemen aan hoe FC Utrecht is omgegaan met rellende supporters. Afgelopen jaar zijn in het Gelredome de toiletten een tikje verbouwd door sommige supporters. Inmiddels is er ingegrepen. Oudere supporters, die vroeger in de harde kern zaten, gaan wekelijks mee als begeleider. De jongere supporters uit de harde kern worden gecorrigeerd als er iets mis dreigt te gaan. Op basis van hiërarchie worden sommige teruggefloten. Daar kunnen andere clubs een voorbeeld aan nemen.’

Het paasweekend is dus met een lekker gevoel afgesloten. Toch zal volgens Pep de rood-witte trein ook de komende weken door moeten denderen. ‘Hopelijk hebben alle spelers genoten van een lekker het paasontbijt. Volgende week komt FC Twente met trillende (paas)eierstokken naar de Galgenwaard. De play-offs zijn inmiddels bijna veiliggesteld. Nu moeten de spelers nog een goed gevoel en automatismen bij elkaar voetballen.’