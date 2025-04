Pep en Frans zien FC Utrecht op zijn best: ‘Mooiste actie van Nederland’

Na een interlandperiode werd afgelopen weekend de Eredivisie hervat. FC Utrecht won meteen verdienstelijk met 2-0 van SC Heerenveen en strijdt daardoor nog altijd mee om de derde plaats. Pep en Frans genoten van de overwinning, voelden een positieve sfeer in Stadion Galgenwaard en zagen een prachtige actie ten aanzien van het WKZ-kinderziekenhuis.

FC Utrecht won voor het eerst sinds 3 april 2024 weer een thuiswedstrijd in de competitie met meer dan één doelpunt verschil. Frans is erg blij met de manier van voetballen die hij heeft gezien. “Eindelijk hebben de supporters leuk en goed voetbal gezien. De tegenstander werd vanaf de eerste minuut onder druk gezet en er werd leuk combinatievoetbal gespeeld.”

Ook Pep had weinig reden tot klagen. “De 1-0 was een bekroning op de goede openingsfase en bovenal een prachtig uitgespeelde goal. Het enige nadeel aan deze middag was het koude windje. Als dat het enige minpunt is, heeft een FC Utrecht-supporter eigenlijk gewoon een geweldige dag.”

Lach van oor tot oor

Naast een mooie overwinning, liet FC Utrecht zich volgens Pep ook weer van zijn beste maatschappelijke kant zien. “Als supporters praten we veel over de voetbalopvatting van de selectie of de gemaakte keuzes van de trainer. Desondanks stond de club de afgelopen week volledig in het teken van de kinderen die normaliter in het Wilhelmina Kinderziekenhuis liggen. Deze jaarlijkse actie is een van de mooiste van Nederland.

De zieke kinderen waren eregasten bij de wedstrijd tegen SC Heerenveen, liepen het veld op met de spelers en ontwierpen de wedstrijdshirtjes. Het is voor die kinderen prachtig dat hun leven een dag in het teken staat van FC Utrecht. Op het moment dat jouw club zieke kindjes een glimlach van oor tot oor kan geven, schiet je als volwassen vent even vol.”

Overstemd

Mede door deze actie was het een geweldige week. Pep zag naast de succesvolle ziekenhuisactie dat ook de algehele sfeer zondag beter was dan de laatste weken. “De donderdag voorafgaand aan de wedstrijd was er een bespreking met onder andere Jordy Zuidam, Ron Jans, Mike van der Hoorn en Nick Viergever. Daarbij was ook een delegatie supporters aanwezig. Kort samengevat werden alle neuzen dezelfde kant op gezet in dat gesprek. Vanuit de club leeft de wens om de kolkende Galgenwaard terug te krijgen. De tegenstander moet het gevoel hebben dat hier niks te halen valt. In de wedstijden tegen NEC en Almere City ontbrak dat gevoel. Daarin werden we als thuispubliek overstemd door het uitpubliek, maar afgelopen zondag zaten we weer in de ouderwetse Galgenwaard. De wisselwerking tussen spelers en supporters was geweldig en gaf ons meerdere keren kippenvel.”

Tot slot trekt Frans een conclusie over afgelopen week. “De supporters, spelers en clubleiding hebben gezamenlijk een indrukwekkende prestatie geleverd. Een geweldige maatschappelijk actie vanuit de club, lekkere overwinning door de spelers en een sterke steunbetuiging van de supporters. Het was een geweldig weekend. Op dit soort momenten kan een FC Utrecht-supporter alleen maar gelukkig zijn met de club die hij aanhangt.”