Pep en Frans zien FC Utrecht opkrabbelen: ‘Ploeg niet in staat om voorsprong uit te bouwen’

Na een kwakkelende periode was er afgelopen weekend weer eens een succesvol resultaat voor FC Utrecht. De Domstedelingen wonnen in eigen huis met 1-0 van NAC Breda. Makkelijk ging het nog niet, maar Pep en Frans zijn wel tevreden met de inzet die op de mat werd gelegd en prijzen daarbij Ron Jans voor de gecreëerde opstelling.

“Het was misschien geen hoogstaand voetbal, maar wel een vermakelijk Utrechts dagje”, zo opent Pep. “Het was te merken dat de FC Utrecht-supporters de Galgenwaard hadden gemist. Iedereen stond zaterdagavond massaal achter de ploeg en de spelers op het veld kregen daardoor de spirit te pakken.”

FC Utrecht won voor het eerst sinds 8 november 2024 een Eredivisiewedstrijd waarin het de nul hield. Die statistiek stemt Frans tevreden. Toch ziet hij nog een belangrijk pijnpunt. “Bij vlagen heeft onze ploeg laten zien heel erg leuk te kunnen voetballen. Er waren zelfs fases waarin FC Utrecht grossierde in balbezit, maar deze ploeg is nog niet in staat om een voorsprong verder uit te bouwen. Voor de elfde keer dit seizoen winnen we met één doelpunt verschil. In de tweede helft kreeg NAC nog drie aardige kansen en kan er zomaar één ingaan.”

Trekken en sleuren

Ondanks het gebrek aan doelpunten is Frans wel erg blij dat trainer Ron Jans vasthield aan de (nieuwe) 4-4-2-formatie. “Het idee achter dit systeem is eigenlijk vanuit nood geboren. Door de blessures van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez beschikt het team niet langer over dreigende vleugelaanvallers. Het gevolg is dat Sébastien Haller en David Min nu samen voorin spelen. Het spitsenduo lijkt in dit systeem veel beter uit de verf te komen dan dat ze voorheen alleen deden. Min trekt en sleurt over het hele veld heen. Hij vindt het lekker om vuile meters te maken, verdedigt mee zonder te klagen en kan aanvallend gezien de vrije ruimtes induiken. Haller kan zich op zijn beurt dan veel meer focussen op het positioneren voor het doel. Hopelijk gaat dit beide spitsen helpen om in de komende wedstrijden bij meer doelpunten betrokken te zijn.”

Clubgeschiedenis

Inmiddels zijn er nog tien wedstrijden te spelen en nog altijd staat FC Utrecht op de derde plek. Pep zag zijn club een klein voorschotje nemen op de derde plaats. “Feyenoord, FC Twente en AZ hebben weer puntjes verspeeld. Net zoals in de eerste seizoenshelft lopen we weer eens uit op onze drie directe concurrenten. Toch zegt dit nog helemaal niets. In de afgelopen wedstrijden is FC Utrecht heel erg wisselvallig gebleken. In de maand maart staan tegenstanders Willem II, NEC en Heerenveen op het programma. Hoewel dit geen hoogvliegers zijn, zal de selectie alle zeilen bij moeten zetten om deze potten ook echt te winnen. FC Utrecht kan op een slechte dag van iedereen verliezen en op een goede dag van iedereen winnen. Hopelijk kunnen we negen punten bijschrijven, want dan zijn we een flinke stap dichter bij het schrijven van nieuwe clubgeschiedenis.”