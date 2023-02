Pep en Frans zien FC Utrecht-supporters wederom de schuld krijgen: ‘Utrecht is opeens een anti-homo stad geworden’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de rug weten te rechten. Nadat er vorige week kansloos werd verloren van Vitesse, werd er dit weekend tegen PSV een puntje gepakt (2-2). Pep en Frans zijn blij met het gelijkspel, genoten van kneuterige sfeeracties en zijn helemaal klaar met de landelijke kritiek op de FC Utrecht-supporters.

“Ondanks dat het spel van beide partijen tegenviel mogen we tevreden zijn met een puntje’, zo begint Frans. ‘Ons ploegje heeft het vaak lastig tegen PSV. Daarom mogen we een puntje tegen de Brabanders echt weleens koesteren.” Pep vult zijn broer met een kritische toon aan. “Een punt is mooi, maar het voetbal is slechts een halfuurtje echt aantrekkelijk geweest. Meer dan 2-2 zat er ook niet in. Richting het einde van de wedstrijden moesten we zelfs met samengeknepen billen toekijken. Die Eindhovenaren schoten nog een bal op de paal en ook wist onze Griekse ballenvanger Barkas met een goede redding een verliespartij te voorkomen.”

Instructieboekje

Het spel was dus nog niet erg aantrekkelijk. Toch had Pep wel een vermakelijke middag. Tijdens de wedstrijd probeerden de supporters de club volop bij te staan door diverse sfeeracties op te zetten. Het vuurwerk en de spandoeken vlogen de broers om de oren. Pep genoot, maar pleit voortaan voor een instructieboekje. “De supporters van de Cityside en de Bunnikside hebben ons tijdens de wedstrijd enorm vermaakt. Door middel van spandoeken met simpele en flauwe teksten probeerden de supporters van de verschillende tribunes op elkaar te reageren. Ironisch genoeg werden de meeste spandoeken achterstevoren of op zijn kop omhooggehouden. Het was treurig uitgevoerd, maar daardoor was het erg kolderiek en geinig. De actie bracht een positieve en lollige sfeer in het stadion.”

Dood neervallen

Ondanks de positieve spandoekenactie was er ook negatieve support van enkele fans. PSV’er Xavi Simons zou tijdens de wedstrijd op een beledigende manier zijn toegezongen. ‘Xavi Simons is homo’ was een van de kreten die Simons naar zijn hoofd kreeg. Pep praat de actie niet goed, maar is wel klaar met de kritiek. “Er is weer een Utrechts bommetje ontploft op de sociale media. Alle Utrecht-supporters zijn opeens homohaters. Flikker toch op! Er wordt weer ophef gecreëerd om helemaal niks. De PSV-supporters hebben tientallen fakkels richting het veld gegooid en zongen in koor dat alle Utrechters dood mochten neervallen. Daar hoor je dan niemand over. Het lijkt voor sommige stemmingmakers telkens weer een uitdaging om onze supporters ergens de schuld van te geven. Het is hypocrisie ten top.”

Labyad en Ramselaar

De spreekkoren en liederen zorgden voor een negatief tintje. Toch mocht het voor Frans de pret niet drukken. Na tien maanden blessureleed zag hij publiekslieveling Bart Ramselaar afgelopen zondag weer zijn rentree maken. “Onze Bart werd met open armen ontvangen in het stadion. Met de terugkeer van Ramselaar kan Michael Silberbauer zijn team voor de play-offs gaan smeden. Een fitte Ramselaar zou bij bijna iedere eredivisieploeg mee kunnen spelen. Daarnaast heeft Jordy Zuidam oude bekende Zakaria Labyad weten over te halen om in Utrecht te tekenen. Aanvallend heeft de selectie een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. Luxeproblemen liggen voor de trainer nu zelfs op de loer.”

Door de ontwikkelingen binnen de club kijken de mannen positief naar de toekomst. Tot slot blikt Frans dan nog even vooruit op de aankomende periode. “Er wachten nu belangrijke wedstrijden. Vrijdagavond staat de uitwedstrijd tegen Sparta op de planning. Die mag niet worden verloren, want dan haken we officieel af voor de strijd om plaats vijf en zes. Daarna komt Spakenburg langs om scheel getikt te worden in de kwartfinale van de beker. Als ons cluppie doet wat het moet doen, wachten er hele mooie weken voor de supporters.”