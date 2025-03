Pep en Frans zien FC Utrecht verliezen: ‘Als er iets te halen valt geeft de club niet thuis’

Het afgelopen weekend was een enorme domper voor iedereen met een FC Utrecht-hart. In een week waarin Ajax, AZ en FC Twente punten verspeelden, kon FC Utrecht niet profiteren. In de eigen Galgenwaard werd er met 0-1 verloren van NEC. Pep en Frans zijn zwaar geïrriteerd, zagen Jans een foute keuze maken en constateren een terugkerend probleem.

“Iedere FC Utrecht-supporter vraagt zich nog steeds af waar we naar zaten te kijken afgelopen weekend”, zo opent Frans. “Dit was een parodie op voetballen. Het meest frustrerende is dat het er weer niet uitkomt als het echt moet. Als er iets te halen valt, geeft de club gewoon niet thuis. Dat hebben we eerder al gezien tegen Heracles Almelo in de Beker. Afgelopen weekend stonden alle seinen op groen om de derde plaats stevig in handen te krijgen, maar NEC werd geen strobreed in de weg gelegd.”

Ondanks dat FC Utrecht nog altijd op de derde plaats staat heeft het wel een lelijke statistiek achter de naam staan. In de laatste vier thuiswedstrijden in de competitie maakte de ploeg slechts één goal. Pep ziet dan ook dat de spitsen totaal niet renderen. “Er loopt bij ons een man van één miljoen (Haller) in de spits die vanaf 1,5 meter afstand niet eens een bal het doel in kan koppen. Tegelijkertijd hebben we een trainer (Ron Jans) die het een goed idee vond om iemand die alleen gelukstreffers kan scoren, op te stellen. Noah Ohio is echt een vrolijke gozer en een leuke invaller. Technisch gezien is hij alleen totaal ongeschikt als profvoetballer. De simpelste balaannames springen van zijn voet en een pass over drie meter speelt hij over de zijlijn. Op deze manier gaat het lastig worden om doelpunten te maken.”

David Min geen invaller

Pep wil er nog een schepje bovenop doen. Hij snapt namelijk niet waarom David Min tegen NEC op de bank moest beginnen. “Sinds het 4-4-2-systeem binnen het team is geïntroduceerd speelt David Min meer dan prima. Ron Jans heeft overal geroepen dat hij lang vertrouwen houdt in spelers. Daar is blijkbaar niks van waar, want nadat Ohio vorige week een bal verkeerd raakte, is Min vervangen. Min is op zijn beurt ook totaal geen speler die als invaller het verschil kan maken in de slotfase. Hij moet doormiddel van zijn werkmentaliteit groeien in een wedstrijd, dat wordt alleen zeer moeilijk als je maar twintig minuten mag spelen.”

De broers zijn dus ziek van het resultaat van afgelopen weekend. Toch kijkt Frans voorzichtig weer vooruit. “Vorige week waren we in hosanna-stemming en nu zitten we in mineur. Dat komt vooral omdat de play-offs weer gevaarlijk dichtbij komen. Als we wederom zijn veroordeeld tot de play-offs is dat een zware domper. Toch staan we acht wedstrijden voor einde nog steeds op de derde plek. Het kan nog altijd een iconisch seizoen worden. De eerstvolgende wedstrijd is tegen SC Heerenveen. Ondanks de zeperd van afgelopen weekend is ook die wedstrijd weer uitverkocht!”